La elección del técnico, la asignatura pendiente de Decurnex

Los resultados negativos golpearon fuerte a Nacional en los últimos siete días. Las derrotas contra River Plate (perdió 2-0 y 6-2 en cuartos de final de la Copa Libertadores) y frente a Peñarol (cayó 3-2) metieron al club en un clima raro, del que permanecía ajeno, y donde la continuidad del técnico Jorge Giordano sumó voces en contra, cuando a principio de mes el balance era favorable para que siguiera en el cargo.

Los presididos por José Decurnex, como anunciaron tras a final del Apertura, tienen que resolver quién será el entrenador para el Clausura, que se jugará a partir de enero 2021. Deben decidir si continúan con Giordano o si buscan otro entrenador. En este caso aparece nuevamente el nombre de Álvaro Gutiérrez, cuya negativa a volver en octubre, cuando intentaron convencerlo, dio un giro. El tercer candidato que está en la mesa de candidatos es Eduardo Acevedo.

Una semana similar a la última de Giordano tuvo Gustavo Munúa como entrenador del plantel y le costó el cargo.

En octubre el equipo desperdició con dos empates (Boston River y Deportivo Maldonado) y una derrota (Rentistas) la posibilidad de ganar el Apertura y aunque estaba bien encaminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la directiva resolvió la destitución del técnico. Lo mismo sucedió el año anterior con el argentino Eduardo Domínguez.

En lugar de Munúa asumió el entonces secretario técnico Jorge Giordano. En ese momento los directivos pensaron en dos nombres imposibles, Guillermo Almada y Pablo Repetto, quienes trabajan en el exterior, y en otros tres que tampoco llegaron: Daniel Carreño había firmado días antes con Wanderers, Acevedo estaba en Chile y Gutiérrez, con quien hablaron y dijo que no. Se nombró a Giordano de forma interina durante el Intermedio, para tomarse el tiempo de elegir el futuro sustituto de Munúa. El cuerpo técnico se completó con Juan Carlos Blanco como asistente y el preparador físico Esteban Gesto.

El prometedor arranque con cinco victorias, 10 goles a favor y uno en contra, entusiasmó a los dirigentes y a los hinchas. Una racha que le permite actualmente liderar la Tabla Anual con seis puntos de ventaja sobre Rentistas y 10 frente a Peñarol. Después de su segundo partido, triunfo 2-0 ante Alianza Lima por la Copa, Giordano expresó en conferencia de prensa sobre su continuación en el cargo: “Son cosas que no dependen de mí. Yo hoy tengo este cargo que es hasta fin del Torneo Intermedio y sigo desarrollando la secretaría técnica”.

Staff Images / Conmebol

La decisión de Giordano, de pasar de la secretaría técnica a dirigir el equipo fue criticada por algunos de sus colegas y hasta tuvo que renunciar a su cargo en la directiva del gremio de los entrenadores. También la determinación de sustituir a Luis Mejía por Sergio Rochet en el arco causó revuelo y la molestia del panameño. "Es una decisión técnica, no personal", admitió el entrenador. El tiempo le dio la razón a Giordano, porque Rochet se transformó en la figura del equipo, clave en la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle. El error que cometió el jueves frente a River Plate no empaña su desempeño desde que ocupa la titularidad.

Todo marchaba sobre ruedas. A principio de diciembre el presidente Decurnex expresó: "Giordano demostró con creces a lo largo de este proceso que puede dirigir a Nacional". Entre los dirigentes consultados le destacan el profesionalismo, la dedicación (pasa días enteros en Los Céspedes) y sus conocimientos de fútbol. Le reprochan la poca ambición ofensiva que mostró el equipo frente a Independiente del Valle.

El lunes pasado, en la sesión de directiva posterior a la caída en el clásico, no se habló en profundidad sobre el entrenador. La polémica actuación del árbitro Pablo Giménez, la denuncia que derivó en la suspensión de tres jugadores (Sergio Rochet, Pablo García y Sebastián Cartagena) terminado ese partido y la presencia de hinchas aurinegros en las tribunas, fueron los temas que ganaron protagonismo en la reunión.

"Vamos a terminar el Intermedio y quedamos en juntarnos para resolver sobre el técnico", dijo un dirigente a Referí. El tema lo considerarán entre lunes y jueves, antes de Navidad.

Gutiérrez es un candidato que no necesita votación. Las dos veces que se hizo cargo del plantel fue campeón Uruguayo (2014/2015 y 2019). Antes del Intermedio actual el Guti se negó a volver tan pronto al club (se fue en diciembre pasado), pero ahora los dirigentes recibieron señales de que si lo van a buscar, puede retornar. El aval de los hinchas lo tiene seguro.

El otro nombre es Acevedo. El extécnico tricolor en la temporada 2009/2010 (ganó el Apertura con 10 puntos de ventaja sobre Peñarol, aunque después perdió la final del Uruguayo) dirige actualmente a Universidad Concepción de Chile. Firmó por un año en diciembre de 2019 y el torneo termina el 31 de enero de 2021. En el último partido, contra Deportes Iquique, perdió 4-0 y está comprometido en el descenso.

Diego Battiste

Sin embargo, los dirigentes no descartan a Giordano, que el martes recordó que su tarea fue mantener el plantel en competencia durante los últimos dos meses.

"Hay una aureola con eso (su continuidad) y no es el tema importante en Nacional. Hemos sido claros desde el inicio, el club está en un proceso de evaluación de entrenadores y desde la secretaría técnica lo que hicimos fue sostener el equipo por el Torneo Intermedio. No hay una ansiedad de que alguien sea o no sea el entrenador, se está desvirtuando y el club va a tomar decisiones. Es mucho más importante lo que planea el club que quién sea el entrenador", dijo.

Lo seguro es que el técnico que tome las riendas del plantel la próxima temporada será uruguayo, no hay extranjeros en la órbita tricolor. Así como sucedió en diciembre del año pasado, tanto Nacional como Peñarol resuelven a sus futuros entrenadores al mismo tiempo.

El DT, la asignatura pendiente

La comisión directiva que preside José Decurnex ganó las elecciones en diciembre de 2018. En el primer año logró estabilizar una difícil situación económica con medidas antipáticas para el socio pero efectivas y con las ventas a principio de este año de Matías Viña, Renzo Orihuela y Martín Satriano, y a mediados de temporada a Santiago Rodríguez.

En lo que ha fallado hasta el momento es en la elección del entrenador que pueda llevar adelante el proyecto que pretenden los dirigentes y el mánager Iván Alonso.

Leonardo Carreño

El primer elegido fue el argentino Eduardo Domínguez, pero después de ocho partidos oficiales fue destituido. Álvaro Gutiérrez lo sustituyó y terminó el año coronándose campeón Uruguayo, ganándole dos finales en cuatro días a Peñarol.

Pero a fin de año Gutiérrez se marchó. Aunque hubo rumores de que su salida se debió a inconvenientes internos, el técnico señaló en abril a Referí: “Estaba muy estresado. No estaba capacitado para estar rápidamente otra vez con una responsabilidad tan grande como es dirigir a Nacional. Preferí tomarme un tiempo. Ahora ando con ganas -después que pase todo esto del coronavirus y el mundo vuelva a la normalidad- de agarrar algún equipo que me seduzca”.

Para reemplazarlo la directiva eligió a Gustavo Munúa, quien estaba dirigiendo en España. Otra vez se habló del proyecto, de apostar a los juveniles y el buen juego. Incluyó jugadores de las Formativas en Primera (este año debutaron cinco), era líder de la Anual y en su grupo de la Libertadores, pero al cabo del Apertura y tras perder la final contra Rentistas, la segunda (la primera fue la Supercopa con Liverpool), fue despedido.