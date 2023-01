La emoción de Aldo Martínez tras interpretar a un personaje histórico con Zíngaros: "Me impactó"

Aldo Martínez recuerda con emoción cómo vivió el 27 de noviembre de 1983 el Acto del Obelisco, especialmente el discurso que pronunció Alberto Candeau, en una concentración que convocó a unas 500 mil personas. Cuarenta años después, en el concurso de carnaval en el Teatro de Verano, interpretó al actor, director teatral y escritor uruguayo en la parodia que Zíngaros tituló “Alberto Candeau, un río de libertad”. “Fue un momento que nunca voy a poder explicar bien cómo me impactó”, contó a El Observador.

La idea de realizar la parodia sobre Candeau fue de Gastón Sosa, director responsable del conjunto. “Enseguida me encantó, me atrapó, por el prestigio artístico de Candeau y la connotación histórica. Aquel acto lo viví con ilusión, fue tremendo e increíblemente siento que en las nuevas generaciones no todos lo conocen y valoran. Hacer esta parodia es un homenaje y un aporte. El que recuerda todo lo revive y se emociona, y el que no se entera que Candeau fue un prócer elegido para un momento crucial del país y su gente”, expresó.

“Cuando te enterás de que hay gente que ve la parodia y luego busca más información en Google del artista y aquel momento, uno queda en paz, comprueba que la parodia estuvo muy bien elegida y realizada por todo el grupo, porque esto es un esfuerzo colectivo”, añadió.

Tras las primeras experiencias en los tablados y en el Ramón Collazo del Parque Rodó, la gente se le arrima para contarle cómo vivió aquel acto, lo que significa para ellos Candeau, “y eso reconforta y estimula”.

Martínez, quien integra el selecto grupo de artistas distinguidos como “Figura de Oro” en el carnaval uruguayo, ha interpretado a muchas personalidades: Omar Gutiérrez, “China” Zorrilla, Alfredo Zitarrosa, Evita, Tabaré Vázquez, Delmira Agustini, El joven manos de tijeras, Homero Simpson y El Guasón fueron algunas de ellas. A la lista se sumó Candeau, “y va a quedar en la galería de los más queridos”.

Tras el estreno en el Teatro de Verano, “quedé muy feliz, creíamos en el espectáculo y quedamos conformes, tuvimos una noche increíble”.

Historia

En 1983, el último domingo de noviembre (día en el que en democracia se realizaban antes las elecciones) hubo una histórica concentración convocada por todos los partidos políticos, en la zona del Obelisco a los Constituyentes de 1830. Fue en reclamo de "Libertad, trabajo y democracia" y con la consigna "Por un Uruguay democrático y sin exclusiones". Candeau leyó un discurso elaborado por Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre. Sobre la avenida Luis Morquio y en los alrededores se concentraron cerca de medio millón de personas.

En la parodia se sintetizan vivencias de Candeau, pero no solo de su relacionamiento con el ámbito político y aquella dictadura; hay también énfasis en sus logros en el ámbito cultural, deportivo y situaciones familiares, con momentos más reflexivos y otros de humor.

Aldo Martínez seleccionó dos de sus momentos favoritos de la parodia:

El primero es cuando se recuerda lo que pasó con Alicia, la sobrina de Candeau (ver en el minuto 52’40” del video). La actriz que la interpreta (Lusmila Melcon) ingresa a la casa familiar tras haber estado secuestrada tres años, sucede en una noche de Navidad, llega de golpe y pregunta si no había una copa para que ella también brindara. “Sucedió tal cual, ella nos dio el aval para hacer la parodia y recrear ese momento, nos dio muchos datos, nos ayudó mucho. Ahora nos mandó un mensaje precioso y le estamos muy agradecidos”, dijo el artista. “Ella pudo volver, como muchos otros no, por eso es un momento del espectáculo que lo encaramos con respeto”, agregó.

El otro momento que señaló es cuando se recrea el discurso del acto del Obelisco (ver en el minuto 58’30” del video): “Recreamos cómo se llegó a ese momento, el estrado, lo que se dijo y subir ahí y ver el teatro lleno desde un lugar más alto me dio una emoción que no se puede explicar, fue algo impactante”.

Los desafíos de Zíngaros

“Empecé en el carnaval cuando había dictadura y censura. No me olvido más: en aquel 1983 salí en Los Walkers junto con 'Pinocho' Sosa y ganamos el primer premio (quebrando una alternancia de Los Gabys y Los Klapers, que se daba desde 1973), y justo ese año fue lo del acto del Obelisco. Fueron momentos difíciles para todos los artistas”, recordó.

Martínez, director artístico del conjunto que para muchos es hoy el más popular del carnaval uruguayo, resaltó que “estar en Zíngaros te genera orgullo y responsabilidad”. Explicó que el año pasado se puso la vara muy alta y está el desafío de retener el primer premio obtenido en 2022, así como defender una camiseta histórica en el parodismo. También quiere defender su "hinchada impresionante”, a cada componente y a cada familia del conjunto, en un respaldo a Gastón Sosa en esta nueva era de Zíngaros.

"Él ya fue director el año pasado cuando salimos por primera vez sin Ariel ('Pinocho' Sosa), pero ahora ya toda la gestión es suya y la verdad lo está haciendo en forma impresionante”, aseguró Martínez

Así, el parodista aludió al fallecimiento del fundador y líder histórico de Zíngaros, Ariel “Pinocho” Sosa, ocurrido en setiembre de 2021, pero también a Ledys “Panchito” Araújo, que murió en noviembre de 2022 y que durante muchos años fue figura en Zíngaros. “Fue otro golpe muy duro en poco tiempo”, dijo. En ese sentido, en el show de este año hay un homenaje especial a “Panchito”, tras la parodia de Candeau, que protagoniza Facundo Balta.

Debut que ilusiona

El debut de Zíngaros en el concurso de carnaval mostró que el conjunto tiene las armas suficientes como para retener el primer premio que logró en 2022, esta vez con Los Muchachos con un espectáculo también de alto valor. Por lo visto en el debut de ambos, el que se imponga superará al otro por muy pocos puntos. En Zíngaros, con textos de Claudio Melcon y Nahuel Alberro, destacan varias figuras más: Denis Elías, Claudio Melcon, Carolina Favier, Charlie Sismondi, Gonzalo Moreira, Mariana Sayas y Facundo Balta son algunas (ver más adelante la ficha técnica completa).

Este año el espectáculo de Zíngaros se titula Cada noche un estreno. Además de la parodia sobre la vida de Candeau, hay otra sobre la obra La Nona, del escritor argentino Roberto Cossa. Candeau, en su trayectoria teatral, interpretó a La Nona y también dirigió la obra. En la parodia, quien lleva adelante el papel de La Nona es Aldo Martínez.

Zíngaros 2023

Con dirección responsable de Gastón Sosa, dirección artística de Aldo Martínez, coordinación de Marcelo Mier, Guillermo Pediferro, Nicolás Cedrés y Alejandro Bruno, textos de Claudio Melcón y Nahuel Alberro, coreografías de Facundo Latorre, arreglos corales de Facundo Balta, pistas de Pablo Nachich, puesta en escena de Aldo Martínez y Agustín Camacho, diseño de vestuario de Agustín Camacho, realización de vestuario de Agustín Camacho, Gerardo Gómez, Viviana García, Ruben García, Silvana Vasconcellos, Rosaura Correa, Beatriz Amarelle, Elizabeth Galarraga, Ana Karina Pintos (con participación de la hinchada del grupo en la parodia "La Nona"), maquillaje de Damián Fernández, utilería y accesorios de Alejandro Bueno, elementos escenográficos de Alberto Gómez, diseño de imágenes de pantalla de Juan Carballo, iluminación de Nicolás Amorín y sonido de Gustavo Ruvertoni. Elenco: Aldo Martínez, Claudio Melcón, Carolina Favier, Charlie Sismondi, Gonzalo Moreira, Andrés Curbelo, Denis Elías, Estefanía Rodríguez, Mariana Sayas, Nahuel Rodríguez, Sebastián Mondo, Facundo Balta, Ludmila Melcón, Facundo Latorre, Ricardo Sosa, Nicolás Núñez, Maximiliano Velo, Steven Cotelo y Pablo Nachich. Espectáculo: "Cada noche es un estreno", con las parodias “La Nona” y “Alberto Candeau”.

