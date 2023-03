La emoción de Mele: de “volver a empezar” en Plaza Colonia a la felicidad del debut en la selección uruguaya

El arquero Santiago Mele se emocionó por su debut en la selección uruguaya este martes en el amistoso que la celeste le ganó por 2-1 a Corea del Sur en Seúl, en el que fue titular y redondeó una correcta actuación.

El guardameta contó sus sensaciones al defender el arco celeste por primera vez y repasó cómo fue “volver a empezar” su carrera para llegar a ser uno de los goleros del combinado.

Las sensaciones del debut en la selección uruguaya

“Una mezcla de emociones tremenda, escuchar el himno, ver la bandera y verse uno vestido de verde, en este caso, es emocionante. Estoy muy feliz, muy agradecido a Dios por ponerme en este lugar, por todo lo que pasa entre que uno sueña con llegar a este lugar y el trabajo que conlleva en el camino. Y principalmente estoy agradecido por haber sido convocado, por los que confiaron en mí y en especial a mis compañeros que hicieron que en todo momento en el debut me sienta tranquilo y respaldado”, dijo a AUF TV.

@Uruguay

Mele en el once uruguayo ante Corea

¿Cuándo se enteró qué iba a ser titular? ¿A quién se lo contó primero?

“Me entero en el día de ayer que hicimos el táctico en el que siempre para el equipo que va a jugar. Era algo que si bien uno está preparado, yo no pensé que se fuera a dar en esta ocasión, porque para mí el hecho de haber sido convocado es un sueño cumplido, de haber vuelto a venir acá a Corea del Sur, donde empezó todo en cierta manera porque mi primer partido oficial amistoso con la selección uruguaya fue justo en Corea del Sur. Hoy me toca volver y cuando me entero lo primero fue mandarle un mensaje a mi novia, a mi madre, que son las primeras que se merecen tener esa información. Y la alegría fue tremenda. Creo que todavía no soy consciente de que acabo de debutar con la selección uruguaya, pero espero que en las próximas horas empiece a caer la ficha y a transitar las emociones que conlleva, porque la felicidad es muy grande y la emoción es mucha. Quiero transitarlo por completo”.

El fallo del VAR en la jugada que cargaron contra él

“Para mí en tiempo real no ameritaba ninguna revisión VAR. Siempre que hay una carga no hay dos criterios: es falta sobre el arquero. En esos momentos que el juez la revisa, que se demora… Incluso no queda muy claro cuál es la seña qe hace cuando toma la decisión, pero fueron momentos bastante sufridos. Para mí en tiempo real fue infracción clara y por suerte se sostuvo la decisión”.

Las buenas decisiones que tomó en su carrera: volver a Plaza Colonia, el paso a Unión para tomar impulso

“Está buenísima esa observación porque fue fundamental. Cuando yo me voy a Turquía me voy con las valijas llenas de ilusiones, con un panorama que ilusionaba para ser de determinada manera y terminó siendo distinto. El volver a empezar, en cierta forma, para mí fue fundamental. Tantos esos tres años en Turquía que fueron difíciles, como volver a Plaza, el tomar el timón de mi carrera y sin dudas que también entregarme a Dios y confiar en él, para mí son fundamentales para hoy estar acá. Y estoy agradecido a todos los que confiaron en mí en ese momento, a Plaza Colonia que me abrió las puertas, a Unión de Santa Fe que hoy es mi equipo y me siento muy feliz, y principalmente a mi familia que siempre están ahí, respaldando”.