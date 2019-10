La encrucijada de Stuani: entre jóvenes que empujan y la Justicia que lo frena

Parado frente a la pelota. Con la vista fija en el arco de Perú observó con tranquilidad la charla del árbitro Wilson Sampaio con el golero Pedro Gallese. Las manos en jarra esperando el pitazo. El Flaco fue y puso la pelota arriba. Gallese fue al lado opuesto.

Jamás imaginó Cristhian Stuani que aquella tarde en el Estadio Fonte Nova de Salvador, Bahía, significaría su última presentación con la camiseta de la selección.

Ya han pasado más de cuatro meses de aquel 29 de junio de 2019 donde remató por última vez al arco con la camiseta de la selección. Fue en la definición por penales por los cuartos de final de la Copa América de Brasil. Desde aquel entonces a la fecha, Uruguay volvió al ruedo, Stuani no. Pero no por razones técnicas ni de orden sanitario. De hecho, el delantero fue reservado por el cuerpo técnico de la selección uruguaya para los amistosos de setiembre con Costa Rica y Estados Unidos y convocado para los de este mes ante Perú, pero luego debió ser dado de baja.

Stuani se vio envuelto en un inesperado hecho que conmovió al fútbol español y que significa una verdadera amenaza para su futuro en la selección.

En el año 2011, cuando Stuani defendía al club Levante, se produjo un hecho en el que quedó involucrado junto al resto de sus excompañeros y que lo llevó a los estrados judiciales. El supuesto amaño de un partido entre Levante y Zaragoza lo tiene en vilo. El caso aún no tiene resolución. Y el proceso judicial prosiguió este lunes en España.

El fiscal Pablo Ponce calificó de “estafa” el partido entre Zaragoza y Levante, acusó al entonces golero de Levante, Gustavo Munúa, de quedar como una “estatua” en un gol y pidió que se aplique el delito “de corrupción deportiva” para los jugadores. Si ello ocurre, la historia de Stuani con la selección terminaría de forma abrupta.

Stuani apareció sorpresivamente en la selección uruguaya en pleno proceso eliminatorio para el Mundial de 2014. Si bien había jugado un partido amistoso contra Sudáfrica, nadie siquiera lo imaginaba en la ofensiva celeste.

Un día el técnico celeste Óscar Tabárez miraba un partido por televisión cuando lo sorprendió la posición que ocupaba el Flaco Stuani cuando defendía a Espanyol. Pero más le sorprendió el despliegue que mostraba jugando como volante. ¿Y esto? Se preguntó el entrenador que no tardó mucho tiempo en convocarlo.

AFP

“Capaz que alguno no lo recuerda pero una vez jugamos un partido en Sudáfrica y Stuani fue convocado y jugó unos minutos. Y lo teníamos como goleador y empecé a seguirlo sorprendido con sus números. Impresionante. Varias veces ganó tablas de goleo acá en Uruguay con Bella Vista y con Danubio. Un día él estaba en el Espanyol y estaba Javier Aguirre de técnico, y lo veo jugando de mediocampista por derecha y metía y corría, se mostraba resistente y además no perdía su capacidad de gol y hacía goles. Y acá lo ha demostrado. No está todo hecho cuando uno lo cita, sino que después hay que observarlo en el grupo. Stuani tiene hasta condiciones de liderazgo. Muy apreciado por los compañeros, un tipo muy centrado, las opiniones son importantes, consistentes”, expresó el técnico Tabárez en el programa Fox Sports Radio 19 de julio de 2016 argumentando los motivos que lo llevaron a convocar al jugador.

Con el paso del tiempo Stuani se afirmó en la celeste. Primero jugando como volante. Luego, cuando por diferentes circunstancias faltaron Suárez o Cavani, jugando como referencia en la ofensiva.

Y se transformó en ficha fija del grupo seleccionado. Tabárez lo llevó al Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Un juicio que complica

A los 32 años, Stuani se encuentra como un punto de referencia para los jóvenes que empezaron a desembarcar en la selección. El jugador forma parte de los referentes que con el ejemplo transmite el legado a sus nuevos compañeros.

Pero, inesperadamente, surgió el juicio que comenzó a afectar su vínculo con la selección. Stuani era jugador de Levante en aquel partido de 2011 que, para el fiscal Pablo Ponce, fue arreglado para que ganara Zaragoza. Es más, el Flaco marcó el gol del descuento de su equipo.

El hecho de que tuviera que ir a prestar declaraciones le impidió viajar a defender a la celeste contra Costa Rica y Estados Unidos.

El cuerpo técnico celeste lo volvió a tener en cuenta nuevamente para los amistosos de noviembre ante Perú. Todo parecía encaminado para que el Flaco viajara a Uruguay como lo dijo el propio gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, a Referí el 26 de setiembre: “Por ahora no hay nada que diga que no puede estar. Nosotros mandamos la reserva y nadie nos dijo que está impedido de viajar”.

Y agregó: “Tengo entendido que Stuani ya declaró. Ellos tienen que estar presentes tres veces. Cuando se abre el juicio, cuando les toca declarar y en el cierre porque tienen derechos a la palabra final. En la fecha FIFA de setiembre no pudo estar con la selección porque fue la audiencia, pero ahora nadie nos dijo que no viaja”.

Sin embargo, el jugador no pudo viajar debido a su situación.

Los jóvenes empujan

¿En qué lugar pone esta situación a Stuani? Sin dudas que en uno que incomoda. Por lo pronto el tiempo no se detiene. En la selección aparecieron jóvenes promesas que empujan en procura de ganarse la consideración del entrenador.

De la Copa América en adelante aparecieron Giovanni González, Brian Rodríguez y Darwin Núñez, a quienes se suman otros que desde hace un tiempo esperan su oportunidad como Maximiliano Gómez y Jonathan Rodríguez.

Stuani, como lo declaró el propio Tabárez cuando lo convocó puede ocupar más de una posición en la cancha. Eso es una ventaja a su favor.

El hecho es que en el mediocampo aparecieron volantes jóvenes de muy buen nivel que dan la talla jugando en equipos grandes de Europa como Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Lucas Torreira, entre otros y sin olvidar a Nahitan Nández. Todos esos jugadores forman parte de una camada de recambio del proceso 2018.

Pero ya aparecieron nuevas fichas como Brian Rodríguez que no solo se presentó, sino que se animó a pelear por un lugar en el equipo en un sector donde se despidió el Cebolla Rodríguez y queda como único competidor Giorgian De Arrascaeta, un jugador sin tanto ida y vuelta.

Cuando Tabárez colocó a Stuani en el medio el plantel no disponía de tantos nombres y tanta calidad como en la actualidad. Hoy es difícil entrar y encontrar lugar en ese sector.

¿Y en el ataque? Stuani sabe lo que es convivir a la sombra de dos monstruos como Luis Suárez y Edinson Cavani. Fue paciente y esperó su oportunidad. La tuvo y fue pieza clave en el inicio del proceso eliminatorio para Rusia 2018. Cuando gobernaba el descreimiento por comenzar las Eliminatorias sin Suárez y Cavani, suspendidos, Stuani dio la cara.

Leonardo Carreño

Pero ahora no solo tiene a Suárez y Cavani sino que surgieron otros competidores.

Los últimos amistosos le sirvieron al cuerpo técnico para ir ensayando y viendo alternativas futuras. Maximiliano Gómez es un jugador hecho. Explotó en Europa jugando en Celta y pasó a un club importante como Valencia.

Jonathan Rodríguez volvió recargado. Un jugador explosivo que había perdido pie con Jonathan Urretaviscaya. Pero una lesión de éste último devolvió a Cabecita Rodríguez a la selección. Y por si fuera poco Tabárez encontró en Brian Rodríguez una especie de Cavani en miniatura, con recorrido por banda y llegada al gol. En línea de espera y sin haber debutado está Darwin Núñez, un jugador que se presentó en la última sub 20 y en los Juegos Panamericanos.

A simple vista no la tiene sencilla Stuani. La edad, el empuje de los jóvenes, y la situación judicial ponen al Flaco en una compleja situación. A la espera de un fallo que puede determinar que sea sancionado por seis años de inhabilitación para la práctica del fútbol, su futuro con la selección se presenta comprometido.