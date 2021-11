La fijación de de la polémica: Peñarol presiona, Cerro Largo apunta a Alonso y la AUF debe decidir

Las instancias finales de los torneos de fútbol, sin importar quiénes sean los protagonistas ni el nivel de la competencia local o internacional, suelen estar salpicadas por polémicas y escándalos en todos los ámbitos neutrales. Los arbitrajes, los tribunales y la fijación de los partidos son la presa que persiguen los dirigentes, para sacar ventajas en lo previo o para justificar errores de los jugadores y entrenadores después de los partidos.

A tres fechas del final del Torneo Clausura, con Peñarol y Cerro Largo definiendo el título (están separados por tres puntos) y con el partido entre ellos en la penúltima fecha, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se recargó de tensión y drama, y se instaló una polémica tras la fijación de este partido para el viernes 19 a la hora 21.45 en el Campeón del Siglo, que quedará resuelta este martes cuando la mesa ejecutiva de Primera división comunique oficialmente la decisión sobre el pedido de los aurinegros de postergar el encuentro para el lunes 22.

¿Qué ocurrió? La mesa ejecutiva analizó todos los escenarios con la información que tenía sobre la disponibilidad de los estadios y seguridad, en medio de las finales de copas de Conmebol que se juegan en el Estadio Centenario, y el jueves al mediodía fijó la decimotercera fecha. Decidió que Peñarol-Cerro Largo se jugará el viernes a última hora. Hasta ese momento, Conmebol no autorizaba a utilizar el Campeón del Siglo el lunes 22, el domingo 21 no pueden fijar partidos de los grandes por falta de guardia policial, y el sábado 20 tampoco porque se disputa la final de la Sudamericana. Por tanto, los dos días que tenía la mesa para fijar el encuentro: jueves o viernes. Debido a que los cuatro jugadores de Peñarol que defienden a la selección llegan este miércoles a las 2 de la mañana, tras jugar en Bolivia, la AUF fijó el partido para el viernes 21.45. Los futbolistas aurinegros tendrán 68 horas desde que arriban a Montevideo y el inicio del partido.

¿Qué es lo que plantea Peñarol? Después que la AUF fijó la fecha realizó un pedido formal para postergar e partido e hizo gestiones ante Conmebol. Así consiguió que liberaran su estadio para jugar el lunes. Debido a que la fecha estaba fijada, la mesa ejecutiva decidió utilizar el criterio que aplicó todo el año: que los dos clubes se pongan de acuerdo para cambiar el día. De lo contrario se juega como estaba establecido.

¿Qué comunicó Cerro Largo? Después que Peñarol intentó persuadir a los arachanes ofreciendo pagar el hotel hasta el lunes (Cerro Largo se instaló toda la semana en Montevideo, cambió su localía ante Rentistas para jugar en la capital en lugar de Tacuarembó y evitar viajes previo a enfrentar a Peñarol), el presidente Ernesto Dehl anunció que su club no acepta cambios, ni pago de hoteles para postergar el encuentro y juega en la fecha prevista.

A raíz de esta situación, la mesa ejecutiva se reunión el sábado por Zoom y por 3 votos a 2 mantuvo el partido para el viernes. Aunque tomaron una posición, aún no respondieron oficialmente a Peñarol.

¿Qué cambió? Este lunes Conmebol envió a la AUF una nota formal autorizando a jugar el lunes en el Campeón del Siglo. Esto puede habilitar a que la mesa ejecutiva vuelva a reconsiderar la fijación y este martes de tarde se conocerá oficialmente qué día se juega.

Mientras la AUF toma la determinación, todos hacen su juego.

El delegado de Peñarol, Gonzalo Moratorio, tuvo el sábado un fuerte cruce por Whatsapp con uno de los integrantes de la mesa, Emilio Fernández, al punto que el expresidente de Plaza e integrante del cuerpo neutral bloqueó al representante aurinegro.

Este martes, Dehl se manifestó ante las versiones de prensa de un cambio de fecha y apuntó directamente al presidente de la AUF, Ignacio Alonso. “Si me cambian el partido, Alonso se tiene que ir de la AUF, porque es totalmente permeable y no aguantó las presiones de Peñarol”, dijo a 100% Deporte de Sport 890. "Si se cambia el partido porque el presidente no aguanta las presiones, atenta contra los equipos del interior. Cuando a mí me fijaron el lunes con Wanderers y pedí cambio, no apareció el señor Alonso”, agregó.

Dehl, uno de los dirigentes más opuestos al gobierno de Alonso, sostuvo que la Mesa Ejecutiva de la AUF ya tomó una decisión. “El viernes nosotros sacaremos los bolsos a la puerta del hotel. No me importa que me ofrezcan el mejor hotel, es un tema de principios", expresó el titular de los arachanes, que está semana se instalaron en Montevideo para evitar los traslados a Melo.

“Yo entiendo las gestiones y la presión que hace Peñarol, pero el presidente de la AUF tiene que representar a todos los equipos. Hay que ver qué postura toman el resto de los equipos con este tema", agregó.