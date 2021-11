¿La AUF perjudicó a Peñarol? ¿Por qué no se cambió el partido Peñarol-Cerro Largo para el lunes?

El fin de semana estuvo marcado por la polémica que se instaló en torno a la fijación del partido Peñarol-Cerro Largo, por la decimotercera fecha del Clausura, para el viernes 19 a la hora 21.45 en el Campeón del Siglo.

Peñarol expresó su molestia e hizo público a través de sus dirigentes en redes sociales que se sintió perjudicado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con esta decisión porque los cuatro jugadores que tiene en la selección (Kevin Dawson, Giovanni González, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez) llegarán de Bolivia, tras jugar por Eliminatorias, en la madrugada del miércoles y entienden que las 65 horas entre el arribo y el inicio del partido no son suficientes para recuperar a sus futbolistas para disputar un partido clave por el Torneo Clausura. Por esa razón, después que la mesa fijó la fecha (el pasado jueves) la delegación de Peñarol pidió la postergación del encuentro y Cerro Largo no aceptó.

¿Por qué es tan importante este partido? Si Cerro Largo gana este lunes ante Rentistas quedará a un punto de Peñarol y el encuentro del viernes se asume como la final del Clausura. Entonces, si los aurinegros triunfan el viernes tomarán distancia como para asegurar el título, pero si vencen los arachanes superarán a su rival en la tabla. Luego quedarán dos fechas.

¿Cómo se fueron sucediendo los hechos?

El presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, Ernesto Vergara, explicó a Referí que como en la fijación de cada fecha pusieron sobre la mesa todos los elementos de todos los clubes.

En este caso, tenían varias limitaciones porque el sábado 20 se juega la final única de la Copa Sudamericana y el miércoles 24 la final de la Libertadores femenina.

A raíz de estos eventos de Conmebol, debían contemplar que: 1) no podían utilizar el Gran Parque Central a partir del viernes 19 porque pasa a manos exclusivas de Conmebol para la final de la Copa Libertadores Femenina; 2) el Franzini donde juegan City Torque y Cerrito como locales no lo podrán utilizar hasta el domingo 21 porque entrenará Paranaense previo a la final de la Sudamericana; 3) Conmebol comunicó la semana pasada a la AUF que el Campeón del Siglo tenía el uso exclusivo de Conmebol desde el lunes 22.

Además de las limitaciones de los estadios: 1) el sábado 20 no se podrán jugar partidos por el torneo local, debido a que se disputa la final única de la Copa Sudamericana; 2) el domingo el Ministerio del Interior autorizó a jugar un solo partido, de mañana, y de equipos chicos porque no disponía de recursos humanos para atender un partido de Nacional o Peñarol.

En ese escenario, la Mesa Ejecutiva procedió a fijar la fecha 13 para los días jueves 18, viernes 19, domingo 21 (uno solo de mañana y entre equipos chicos) y lunes 22.

Así comenzaron a acomodar la fijación contemplando todas los obstáculos que tenían:

- Debido a que Nacional debe entregar su estadio a Conmebol el viernes 19, fijó el partido de los albos ante Cerrito el jueves 18.

- Para contemplar la localía de City Torque en el Franzini, que recién queda liberado por Conmebol el domingo 21, fijó el encuentro ante River Plate para el lunes 22.

- Para atender las limitaciones que tenía Peñarol, fijó Peñarol-Cerro Largo el viernes a la última hora posible (21.45), para que los jugadores de la selección tuvieran mayor tiempo de recuperación tras el viaje.

¿Cuáles eran las limitaciones que tenía la Mesa Ejecutiva en el caso de Peñarol? El Campeón del Siglo estaba en uso exclusivo de Conmebol a partir del lunes 22. Por tanto, ese día no podía jugar. El Ministerio del Interior comunicó que no tenía guardia policial para el domingo 21. Tampoco podía jugar. El sábado no se puede jugar por el Clausura en Montevideo por la final de la Sudamericana. Las opciones que manejaron en la Mesa Ejecutiva fue fijar el jueves 18 o viernes 19. Si fijaban el jueves, los jugadores de la selección iban a tener menos de 48 horas desde su arribo a Montevideo. Por esa razón, lo fijaron el viernes a última hora.

Así quedó fijada la fecha el pasado jueves:

Día Hora Partido Cancha Jueves 18 21.45 Nacional-Cerrito Gran Parque Central Viernes 19 9.45 Villa Española-Liverpool Obdulio Varela Viernes 19 16.30 Fénix-Deportivo Maldonado Capurro Viernes 19 18.45 Wanderers-Sud América Viera Viernes 19 21.45 Peñarol-Cerro Largo Campeón del Siglo Domingo 21 9.45 Rentistas-Progreso Capurro Lunes 22 16.30 Boston River-Plaza Parque Artigas Lunes 22 19.00 City Torque-River Plate Franzini

Una vez fijado, de acuerdo a los criterios que estableció la mesa para toda la temporada los partidos solo serán modificados si existe un acuerdo entre las dos instituciones.

El enojo de Peñarol y las gestiones fuera de plazo

Lo que ocurrió en el caso de Peñarol-Cerro Largo fue que cuando los dirigentes de Peñarol observaron que tenían dos días y medio entre la llegada de sus cuatro futbolistas seleccionados a Montevideo y el partido ante Cerro Largo, realizaron gestiones excepcionales ante Conmebol para pedir que liberaran el Campeón del Siglo para el lunes 22.

En la tarde del jueves, horas después de la fijación de la fecha, Conmebol autorizó a Peñarol a jugar en el Campeón del Siglo.

La delegación que encabeza Gonzalo Moratorio elevó una nota a la AUF pidiendo la postergación del partido para el lunes.

La decisión de la Mesa Ejecutiva, por tres votos contra dos, fue que si existía acuerdo entre los clubes el partido se jugaba el lunes.

Lo que ocurrió finalmente fue que Cerro Largo no aceptó cambiar el partido para el lunes y se tendrá que jugar el viernes.

Camilo dos Santos Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, confirmó a Referí que el jueves fue contactado por dirigentes de Peñarol que le ofrecieron pagar el hotel hasta el lunes para postergar el encuentro. Su respuesta fue negativa.

Dehl explicó además, que en la undécima fecha su club sufrió lo mismo que Peñarol y que aceptó que fuera así porque "son las reglas de juego", dijo.

En esa ocasión, la mesa fijó Wanderers-Cerro Largo para el lunes 8 en el Viera. "Cuando se confirmó la citación de Domínguez (el golero de la selección ecuatoriana) hicimos las gestiones ante la Mesa Ejecutiva para jugar el domingo, porque el lunes no lo íbamos a tener. La respuesta que recibimos de la AUF fue que para ejecutar ese cambio tenían que estar de acuerdo los dos clubes. Hablé con Blanco (presidente de Wanderers). No aceptó y tuvimos que jugar el lunes sin nuestro golero titular", indicó.

Finalmente, pese a los reclamos de Peñarol (fuera de plazo) y el pedido de renuncia del vicepresidente de la AUF (Gastón Tealdi) al presidente de la Mesa Ejecutiva, Peñarol-Cerro Largo jugarán el viernes porque los arachanes no aceptaron postergar el encuentro.