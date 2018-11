Crónica de otra tarde futbolera para el olvido

La final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se postergó para el domingo a la hora 17, según confirmó el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, debido a la agresión que sufrió el ómnibus de Boca cuando llegó al Monumental.

Tras la suspensión del encuentro se desataron hechos de violencia dentro del estadio y en las afueras.

El encuentro iba a comenzar a las 17, después se reprogramó para las 18, luego para las 19:15 y finalmente, sobre las 19:23 se confirmó que pasaba para el domingo. Domínguez expresó que la decisión fue a pedido de los dos clubes porque "se desnaturalizó el espectáculo" y que se adoptó gracias a "un pacto de caballeros" entre los presidentes de los clubes.

"River creyó conveniente apoyar a Boca para que tengan un tiempo de recuperación" (psicológica), dijo el presidente de River Rodolfo D'Onofrio entrevistado por Fox Sports. El presidente de esa institución señaló que los jugadores del equipo rival no estaban en condiciones "psicológicas" de jugar el encuentro más allá del informe de los médicos de la Conmebol.

Debido a los hechos sucedidos con el bus del Club Boca Juniors, el partido ha sido postergado hasta las 18:00 horas.

A efectos de cumplir con el cronograma de la final, el partido empezará a las 19:15 horas.

Cuando faltaba menos de una hora para el inicio del partido final de la Copa Libertadores entre River y Boca, los presidentes de los dos clubes y el presidente de la Conmebol se reunieron a raíz del agresión sufrida por el plantel xeneize en su llegada al estadio de los millonarios para tomar una decisión. A la reunión también se sumó el presidente de FIFA, Gianni Infantino, que viajó a Buenos Aires para ver el partido.

Luego de recibir el informe de los médicos de la Conmebol en el que se dice que no existen motivos médicos para suspender, las autoridades de la organización continental decidieron que el partido se debía jugar pese a la voluntad contraria de Boca que entendía que no estaban dadas las condiciones.

Dos jugadores referentes de Boca, Carlos Tévez y Fernando Gago salieron del vestuario a las 18:30 para declarar en los medios. "Nos están obligando a jugar aunque para nosotros no están dadas las condiciones" dijo Tévez y agregó: "Tenemos tres compañeros que no están bien físicamente". El delantero de Boca apuntó directamente contra el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y en más de una ocasión dijo que él y sus compañeros no estaban aptos para jugar la final.

Ante una consulta periodística hizo referencia al episodio en el que jugadores de River fueron agredidos con gas pimienta en la Bombonera y admitió que nadie del tradicional rival se acercó para solidarizarse con ellos: "En la Bombonera escuché a jugadores de ellos decir que ninguno de Boca se acercó a preguntar cómo estaban. Hoy tampoco vinieron ellos".

Los futbolistas de Boca Juniors llegaron al estadio Monumental y denunciaron que en el camino fueron agredidos con gas pimienta. El capitán Pablo Pérez y otro jugador de Boca sufrieron una lesión en el ojo.

INCIDENTES EN LA LLEGADA DE BOCA AL MONUMENTAL. Los jugadores de Boca tuvieron serios problemas en su arribo al estadio y se vio a los jugadores bastante afectados.

La televisión mostró a los integrantes del plantel de Boca ingresando al vestuario muy molestos por la situación vivida. Un dirigente xeneize expresó que "la seguridad policial fue desbordada y tiraron gases lacrimógenos para abrir camino" y eso fue lo que entró en el ómnibus que trasladó al plantel.

-Hagamos pasar el micro por un lugar tranqui.

-Hagamos pasar el micro por un lugar tranqui.

-Dale.

Las imágenes de televisión muestran cómo las ventanillas del bus fueron destrozadas por todo lo que les tiraron en el camino.

También se filtraron fotografías sobre el estado de los futbolistas adentro del vestuario.

Imagenes del vestuario de Boca en el Monumental, con los jugadores afectados con cortes, mareos y vómitos, siendo atendidos por los médicos del club.

Así estaba el vestuario de Boca tras la agresión.

Así estaba el plantel de Boca en el vestuario tras la agresión.

Y así quedó el bus que transportaba al plantel de Boca.