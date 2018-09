La Gran Campeona Cuarto de Milla es de Villa del Rosario

El box 704 de Alejandro Falco y Leticia Pérez, de Nuestro Sueño, fue la Gran Campeona de la raza Cuarto de Milla de la Expo Prado 2018.

Nuestro Sueño está ubicada en Villa del Rosario, en Lavalleja, y según comentaron sus dueños a El Observador, es una cabaña que recién comienza, pese hace muchos años que tienen caballos.

“Somos muy chicos y eso significa un gran esfuerzo familiar. Para nosotros es una alegría enorme. Hemos participado en otras ediciones y en otras exposiciones del interior y hemos sacamos segundos o terceros, pero siempre nos lo tomamos como un primero”, comentó Leticia Perez.

La yegua es nacida en la propia, hija de Golden Kid –Gran Campeón del Prado en 2014–, y de Acoostic Bar. El ejemplar fue preparado por Enrique Riverón, de pensionado La Sombra, y gran parte del triunfo de la tarde de este viernes, fue gracias a su trabajo.

Los inicios de la cabaña fueron a puro pulmón.

“Conseguí un padrillo hace 18 años y tiempo después compré tres yeguas. Luego, con Leticia, iniciamos Nuestro Sueño”, añadió Alejandro Falco.

El jurado estuvo a cargo de Ignacio de Mendiguren (Argentina) quien expresó que la yegua tiene una mejor combinación de balance de musculatura, y para su edad, de tamaño.

Explicó que en el reglamento de juras se prioriza el balance, después la estructura y luego la características de raza, sexo y musculatura acorde. “La potranca de dos años me encantó por estas razones”.

La Reservada Gran Campeona fue para el box 714 de Gabriela y Verónica Abella de cabaña El Mayoral, ubicada en Durazno.

“Me hubiese gustado que tuviese el cogote un poco más refinado, pero reconozco que es un producto que me llamó mucho la atención por su femineidad, su balance, su lomo corto, la línea superior-inferiror y la proporción con el pescuezo. Me pareció muy positiva”, comentó de Mendiguren.

La Tercer Mejor Hembra fue para el box 712 de La Milagrosa, de Carolina Clark (Milkland Ltda), ubicada en San José.

“La tercera también me encantó muchísimo. Me hubiese gustado que quizás no esté tan levantada de verija, pero realmente es u producto excepcional. Me encantó su grado de musculatura, su cabeza femenina y su angulación de paleta”, añadió.

Finalmente, el jurado aseguró que son tres productos dignos de cualquier pista internacional.

El Gran Campeón fue para La Milagrosa

En los machos, El Gran Campeón fue para el box 698, también de La Milagrosa.

Carolina Clark, directora de la cabaña, comentó a El Observador que este Prado ha sido “excelente” para La Milagrosa porque lo iniciaron, en la primera jura de Paint Horse, con la Gran Campeona. Luego, en hembras Angus la cabaña alcanzó muy buenos premios. Y ahora terminan la expo coronando al Gran Campeón con la raza Cuarto de Milla.

“Me da un poco de pena que hayan tan pocos caballos compitiendo en esta pista. Me parece que los directivos de la sociedad van a tener que hacer un gran esfuerzo para tratar de levantar un poco al Cuarto de Milla; una raza espectacular, que da unos caballos muy buenos. Realmente creo que van a tener que hacer algo para levantarla”, expresó la cabañera.

El caballo se crió en La Milagrosa, es hijo de uno de los padres importantes de la cabaña (Ima Cool Kid), importado de Brasil, que tiene ya varios campeones.

“Desde que lo trajimos, en todos los Prados sus hijos han tenido algún campeón. Es un excelente padre. La madre también es muy buena. Un orgullo para nosotros que sea criado en casa, con padre y madre de casa”, añadió.

Por su parte, el jurado señaló que se decidió por el Gran Campeón porque es un caballo halter de conformación. “Aunque me hubiese gustado que fuera un poquito mejor de garrones, me gusta su cabeza bien masculina y su musculatura”, comentó.

El Reservado Gran Campeón fue para el box 700 de Marcelo Pereyra, de cabaña Luna Apache, de Maldonado.

“El Reservado me gusta más; es un caballo que tiene más condiciones atléticas. En Argentina tendría un muy buen papel en las pistas”, explicó Ignacio de Mendiguren.

El Tercer Mejor Macho fue el tordillo del box 697 de Santiago Enrique Riverón, de cabaña La Sombra de Lavalleja,

El jurado comentó que es un ejemplar que le encantó y que tiene mucho futuro.

“Hoy por hoy, lo veo un poco pasados de kilos; tiene un cogote medio pesado, pero m parece que es un gran exponente en esta pista”, finalizó.