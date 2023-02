La Gran Muñeca y el sorpresivo cuplé de los mimos: cuatro minutos sin cantar y lluvia de carcajadas

El cuplé de Los Mimos, uno de los momentos del show de 45 minutos con el que la murga La Gran Muñeca debutó en el concurso de agrupaciones de carnaval, fue uno de los instantes sobresalientes en la primera rueda de esta competencia que se desarrolla en el Teatro de Verano.

La murga dirigida por Eduardo Mega tituló su espectáculo Carnaval de voces. Cerca del final, tras la presentación, otros cuplés y previo a la retirada, un murguista hace un emotivo recitado, afirmando que “la murga es la voz de los que no tienen voz”, aludiendo a “los postergados de siempre, los marginados, los desplazados, los olvidados…”. De pronto otro lo interrumpe y le dice que en realidad, en este caso, la murga es la voz de los que no tienen voz porque es una murga de mimos.

Los murguistas, caracterizados como mimos durante cuatro minutos, exhiben uno de esos cuplés que será histórico por lo original y por la excelente respuesta del público.

En realidad, casi al inicio, uno de ellos canta (Marcel Keoroglian), en una distracción a propósito, hasta que le llaman la atención y comienza a proceder como el resto.

Leonardo Pacella fue quien aportó la idea. Explicó a El Observador que hace un tiempo Eduardo “Pitufo” Lombardo le pidió que se integre al equipo creativo para colaborar y le pidió alguna idea que siguiera el tono original y exitoso de la humorada que en 2022 hizo el conjunto Los Chobys (Pacella es uno de sus directores), El hombre invisible (elegida como mejor humorada ese año).

“Fuimos tirando ideas, haciendo ajustes, probando situaciones graciosas y llegamos a esto que la verdad nos tiene a todos muy entusiasmados”, añadió.

También hubo, confesó, otra inspiración: “Cuando veía en los desfiles que una murga estaba cantando, en la tele de golpe se iban a un corte y los tipos seguían ahí atrás cantando pero sin que la voz se escuche, movían la boca, los brazos, levantaban los sombreros”.

Pacella pidió especialmente reconocer cómo los murguistas respaldaron la idea, aún cuando implicaba en cierto modo quedar algo en ridículo. El riesgo era grande, pero “fueron unos cómplices divinos”. Y para eso fue “fundamental, porque no soy técnico en esto, el puestista de la murga, el ‘Chepe’ (Irisity)”.

Durante el cuplé, "Pitufo" da todas las indicaciones propias de un director escénico y cada segmento de la cuerda del coro canta, pero no se escucha nada. No faltan los tradicionales gestos de los murguistas, sus bailes por ejemplo. Todo en un Teatro de Verano colmado –con más de 4.000 espectadores–, en silencio absoluto al inicio, aunque eso rápidamente dio lugar a una secuencia de risas, hasta carcajadas, por las ocurrencias (ver en el video, a los 30’30”).

Incluso en un momento ingresa un murguista que hace las veces de técnico y arregla uno de los micrófonos inalámbricos de uno de los murguistas que cantaban, en silencio.

La batería no falta, también son mimos y hacen todos los movimientos tal como si estuvieran ejecutando bombo, redoblante y platillos, pero con los instrumentos ausentes. Al final, todo termina con los murguistas y sus sombreros al cielo, pero sin voz, en silencio, aunque con las bocas bien abiertas porque eso pasa en el canto final.

“Nunca salí en una murga, tengo eso pendiente, ¡pero no sé cantar! Me gustan muchos conjuntos en distintas categorías y no se ha dado, me lo propusieron en La Gran Muñeca, pero bueno, no se puede estar en todos lados y esta vez quería volver a salir en Los Chobys”, contó Pacella, quien ha defendido a conjuntos en el humorismo y parodismo.

De todos modos, se siente uno más de la murga. Ser parte de la misma “fue un crecimiento cada día, cuando me invitaron me imaginé qué bueno poder chusmear cómo trabajan estos monstruos, el ‘Pitufo’, Marcel, todos”.

En carrera

La Gran Muñeca, con la dirección escénica de “Pitufo” Lombardo y varias figuras en su plantel (Keoroglian, Gonzalo Imbert, Maximiliano Porciúncula y Florencia Infante, entre otras), va por su quinto primer premio en la historia, dado que ya fue la mejor de todas las murgas en los concursos de 1931, 1992, 1996 y 2016. Este año, concluida la primera rueda, fue una de las mejores performances en la categoría y es candidata a luchar por el primer premio.

Dónde verlo

Este viernes 3 La Gran Muñeca se presentará en cinco tablados: a las 20 en Paso de las Duranas, a las 20:50 en el Velódromo Municipal, a las 21:50 en la Sala del Movie, a las 22:50 en el club Malvín y a las 23:50 en el club Las Acacias. Por la segunda rueda del concurso, en el Teatro de Verano, está previsto se presente el domingo 12 de febrero.

El cierre del show de los mimos de La Gran Muñeca.

Ficha técnica

Con dirección responsable de Eduardo Mega, arreglos corales y dirección musical de Edú "Pitufo" Lombardo, textos de Patricia Tardi, Marcel Keoroglian, Martín Mazella, Ignacio Alonso, Leonardo Alonso y Edú Lombardo, puesta en escena de Chepe Irisity, vestuario de Fernando Olita y Graciela Salles, sombreros de Andrea Martínez, Quiquito Ortiz y Laura Artola, maquillaje de Carolina Fontana y Laura Artola, coreografía flamenca de Victoria Ferrari, escenografía de Sebastián Barcelona, sonido de Gustavo Ruvertoni, luces de Rafael Maciel y realización de mascotas de TAE Producciones. Lenguaje de señas: Sandra Fernández, Diego Pérez y Evelyn Flores. Coro: Gonzalo Imbert, Marcel Keoroglian, Nicolás Grandal, Pablo Riet, Emiliano Giachinto, Maximiliano Porciúncula, Florencia Infante, Diego Iraola, Daniel Mega, Felipe Esquibel, Mario Jolochín, Guillermo Capó y Fabricio Ramírez. Batería: Pablo Iribarne, Franco Perdomo y Martín Alanís. Espectáculo: "Carnaval de Voces".

Fuente de la ficha: Daecpu.