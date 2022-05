La Guerra de Malvinas también tendrá su serie y será producida por Argentina e Inglaterra

The Islands es una serie de 10 episodios sobre la Guerra de las Malvinas que ya se encuentra en proceso con la producción de Infinity Hill, la compañía del argentino Axel Kuschevatzky, la inglesa Lone Wolf Pictures y la estadounidense The Whole Spiel.

El programa, que está buscando distribuidor, cuenta la historia de la guerra desde el punto de vista de las personas que estuvieron allí con la participación de escritores y cineastas del Reino Unido y Argentina. El escritor argentino de cine y televisión Sebastián Rotstein (El Presidente Temporada 2, Morir de Amor) tiene a su cargo el guion. Según revela Deadline, Las islas no es una historia de diplomacia o geopolítica fallida, un ángulo explorado recientemente en The Crown, sino más bien un retrato épico de las realidades brutales que afrontaron un grupo de seres humanos extraordinarios en una geografía remota y hostil. Leé también David Cronenberg, el bisturí cinematográfico del cuerpo y el alma que volvió a Cannes Utilizando técnicas cinematográficas inmersivas, representará las experiencias personales de primera mano de quienes lucharon en la guerra, desde soldados profesionales hasta adolescentes, algunos enviados en contra de su voluntad y sin ninguna comprensión de los peligros que se avecinan. Las historias civiles incluyen marineros franceses varados, dos intrépidas cineastas de historia natural y las personas que llaman hogar a estas islas atrapadas por el fuego cruzado. Leé también De Gavazzo a Rosadilla: la legión de voluntarios uruguayos que se alistaron para defender las Malvinas "Esta guerra tuvo un impacto imperecedero en mi patria, Argentina, en términos sociales y políticos", dijo Kuschevatzky, "Sentimos la necesidad de contar esto adecuadamente a través de la mirada de las personas que enfrentaron una experiencia impensable e inigualable. Nuestro mayor desafío es hacer algo que nadie más haya hecho antes: crear una historia auténtica y dramática que abarque ambas perspectivas de un momento tan decisivo en el tiempo". El Cronista