La historia del cuadro que le regalaron al expresidente de la ARU, Gonzalo Valdés

Además de un amplio conjunto de experiencias acumuladas en el período en el que ejerció la presidencia (de 2021 a 2023), Gonzalo Valdés Requena se fue de la sede de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) con un obsequio especial, un cuadro con un valor adicional en la obra: él aparece junto a sus cuatro hijas, todos tropeando un lote de vacunos Angus, la raza que el ahora expresidente de la gremial cría en su establecimiento en San José, La Ganadera.

Foto: Leonardo Carreño.

Valdés Requena con el obsequio.

Este lunes 24 de abril, en la histórica casona donde la institución fundada en 1871 tiene su sede, se desarrolló el cambio de integrantes en la junta directiva, cuya presidencia pasó a ser ejercida por Patricio Cortabarría Rovira para el período 2023-2025.

Uno de los momentos especiales, entre varios, fue cuando Cortabarría en nombre de la ARU obsequió a Valdés Requena un cuadro, creado por Guzmán García Lenguas.

El artista contó a El Observador que es la primera vez que una obra suya es obsequiada a un presidente de la ARU.

“Tengo clientes que son criadores, muchos que pertenecen a la ARU, incluso el nuevo presidente (Cortabarría) tiene cuadros míos con animales Hereford suyos”, contó.

Fue Cortabarría, precisamente, quien generó el vínculo para que el obsequio sorpresa a Valdés Requena fuese una obra de García Lenguas y con una imagen típicamente familiar y campera, con Gonzalo junto a sus hijas Delfina, Manuela, Emilia y Jazmín.

La anécdota

Cuando entregó el obsequio, Cortabarría hizo un comentario sobre el cuadro que generó muchas risas en una sala colmada: “María José (la esposa de Valdés Requena, que no aparece en el cuadro) fue la que sacó la foto”. Enseguida añadió: “Esa imagen es espectacular, lo que has construido en tu vida está reflejado ahí”, le dijo al ahora expresidente y a eso le siguió uno de los tantos abrazos que hubo entre ambos en esa noche.

Que un expresidente de la ARU tenga ahora en su hogar un cuadro elaborado por él es para el artista “un orgullo, una distinción, es algo lindo y además tiene como algo especial que lo conozco a Gonzalo, hace algunos años que no hablo con él pero tuvimos algunas juntadas de más jóvenes, entonces hacer ese cuadro, dedicarle tantas horas sabiendo que era para que lo reciba en un momento tan especial me dio mucha satisfacción”.

La obra, explicó, “es un retrato, es a lo que me dedico, la gente me aporta una foto y a partir de eso pinto, es una obra realista elaborada con acrílico y tintas, para que seque bien rápido, el óleo que es lo que más me gusta no lo puedo usar en estos casos”.

Foto: Leonardo Carreño.

La foto junto a nuevos directivos y otros que finalizaron su mandato.

Como era una sorpresa, en este caso la foto no era de la calidad óptima, tenía poca resolución y hubo que sumarle mucho de imaginación para que quede del modo adecuado, señaló.

García Lenguas tiene como vínculo con lo campero que ha realizado muchos trabajos para cabañeros y criadores, de razas vacunas y equinas también, de animales que han sido grandes campeones en exposiciones por ejemplo o directamente de personas o animales en campos.

Además de pintar, en su casa, hace docencia, formando exclusivamente a gente interesada en el dibujo realista, “que es lo que me gusta”.

A continuación, algunos otros trabajos del artista:

Obra de Guzmán García Lenguas.

Obra de Guzmán García Lenguas.

Obra de Guzmán García Lenguas.

Obra de Guzmán García Lenguas.