La historia del hincha argentino que vive hace tres meses con mil euros en Qatar y espera conseguir la firma de una estrella de su selección

El momento económico complejo por el que se encuentra Argentina hace que los ciudadanos de ese país que quieran ir a Qatar a disfrutar del Mundial de Fútbol deban apelar al ingenio para buscar la forma de reducir los costos.

Lucas es un joven oriundo de la provincia de Chubut que fue a Doha, la capital del país asiático, en agosto; desde entonces subsiste hasta poder presenciar el torneo mundialista y, además, para cumplirle una promesa a un amigo, según consignó este jueves el portal argentino Infobae.

Viajó con su carpa, duerme en la calle, come de lo que le dan en las casas de comidas rápidas y restaurantes y toma agua de las fuentes. “En un mes y medio hice 24 mil kilómetros, todo para ver a la selección, a Leo (Messi) y a los jugadores de River. Un Mundial low cost”, le contó el protagonista de la historia a TyC Sports.

Para ahorrar en el viaje, contó, hizo varias escalas: “Primero paré en Perú y luego hice Madrid, Barcelona, París, Turquía y llegué acá el 7 de setiembre”, expresó y detalló que el 1.º de agosto ya estaba en la capital española.

De esta manera, señaló que arribó a Catar con tal solo € 1.000, pero eso no detiene sus ambiciones. “Quiero aguantar para ver si puedo conseguir un ticket para la final. Hay que hacer esfuerzo porque la recompensa va a ser linda”, sostuvo el joven argentino.

“Comer es barato, pero el tema del hospedaje sale caro […] Me tenía que mover cuando oscurecía. Se hacía de noche y me iba a dormir una o dos horas. Después me iba a los shopping o las casas de comidas de 24 horas para dormir un poco, cargar el celular, el tema de Internet. Me voy moviendo para no llamarle la atención a la Policía. Levanto, descanso un poco, cargo el celular y salgo para otro lado”, relató.

Dicho eso, fue recibido con hospitalidad en el país anfitrión del Mundial. “Acá vos decís que sos argentino y te quieren mucho”, aseguró, al tiempo que contó que conoció “mucha gente”, de países como Siria o Jordania. “Me hospedaron y me dieron comida, pero siempre con mi carpita atrás”, explayó.

El fanático profundizó, también, en el origen detrás de la osadía de viajar miles de kilómetros con tan pocos fondos. Según afirmó, se peleó con su novia y vendió una camioneta vieja que le había dejado su abuelo: “Ya no me importaba nada. Arranqué en caliente porque decía ‘no quería estar más acá’”, confesó.

“Vine por todo lo que representa [el director técnico, Lionel] Scaloni, Leo y también yo tengo un amigo allá al que le hicieron una operación y con el que viajábamos siempre a la cancha e íbamos a ver a River, que no podía viajar. Le dije, ‘yo voy a hacer lo posible para conseguir la firma de Julián Álvarez’”, enfatizó Lucas.

Al respecto, comentó que “hace seis meses” le escribe “dos o tres mensajes” al exjugador de River; “le mandaba fotos, lo arrobaba”. “Vamos a ver si se puede”, confió.