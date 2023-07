La imperdible anécdota que contó Suárez sobre Ronald Araujo, cómo sintió la muerte de Fuentes y su futuro

Luis Suárez habló de todo su presente y lo que puede ser su futuro en la mañana de este domingo.

El salteño, fue entrevistado en el programa Punto Penal y allí habló de su lesión crónica en la rodilla derecha, que lo lleva a tener un dolor constante diariamente.

"Hay momentos que uno sufre porque son temas articulares que están alejados de la fisio, es un tema crónico que estoy sufriendo hace años, pero tengo ilusión y el deseo de querer jugar", dijo Suárez.

Y añadió: "Los que saben de esa parte medicinal, me dicen que el hueso choca con el hueso, y no hay cartílago, y eso tiene un desgaste importante. A veces te molesta otra zona porque va cargando un poco más la cadera o el posterior. He llegado a momentos que me voy a acostar con dolor y los primeros pasos del otro día, son insoportables y me hace pensar con esta edad, estar tenniendo esos dolores, es complicado".

Lo que pensó después del Mundial

Suárez sostuvo que "después del Mundial pensé que mi carrera como jugador a nivel competitivo, no se si había terminado, pero ya venia con mucho desgaste, pero al tener interés de grandes clubes me hizo recapacitar con la familia. Tomé el desafío con Gremio en frio con muchísima expectativa".

EFE/EPA/Tolga Bozoglu

El desempeño en el Mundial también fue un tema que tocó el salteño

"Otra de las razones por venir a Gremio fue que no había copa internacional, que el desgaste no iba a ser tanto, pero realmente lo es y por eso llegamos a este acuerdo con el club de terminar el contrato en diciembre y no en diciembre de 2024".

"No le dije que no a la selección; estoy a la orden"

El goleador uruguayo también habló de la selección uruguaya.

"Uno a la selección siempre esta dispuesto a ir. Después está la elección del nuevo DT. La exigencia de un partido de Eliminatoria son como los grandes partidos que juego en Brasil, por ejemplo, el otro día ante Flamengo. En este momento lo puedo aguantar perfectamente y sin ningún problema", sostuvo.

Y añadió: "El partido que jugamos contra Paraguay en la Eliminatoria pasada, estaba peor, con más dolor y menos fuerza de lo que como estoy ahora, pero uno eso lo puede aguantar porque con la selección no tiene dolor ninguno",

Suárez admitió que por ahora ni Marcelo Bielsa "ni nadie, se comunicó conmigo".

AFP

Suárez no le dijo adiós ni mucho menos a la celeste

"El entrenador sabe que no nos tiene que ni llamar, si nos convoca tendremos una charla en ese momento. No nos tiene que dar una explicación", indicó.

"Uno se tiene que sentir orgulloso de la carrera que tuvo en la selección, jugar cuatro Mundiales, dar lo máximo en el último partido con Ghana fue algo que me quedó. A nivel personal, puedo estar contento, pero a nivel grupal te queda esa frustración".

El delantero dijo que "ya el Tornado (Alonso) abrió un abanico de convocar a jugadores que no estaban vistos, y Marcelo (Bielsa) lo hizo de la misma manera, para darle oportunidades a todos los jugadores uruguayos y que cualquiera puede ser citado".

"En ningún momento dije que me retiraba de la selección, así que estoy a la orden", agregó.

Y sostuvo: "Si llega un momento que a la selección no le puedo rendir, diria 'hasta acá llegué', pero siento que todavía le puedo aportar con mi experiencia o con mi fútbol a la selección".

Las charlas con Messi

Suárez explicó que "con Leo (Messi) hablo día a día. Le pregunté si tenían lugar para un '9' y me dijo que ya tenian a dos, a Campana y a Josep Martínez. Me empecé a reír, me dijo que no se que estaría haciendo el club y creo que querian hablar con Gremio".

Admitió que cuando jugaban en Barcelona, "soñábamos con retirarnos juntos. Vamos a ver qué pasa en el futuro".

También habló de los rumores surgidos en Porto Alegre hace poco más de un mes que decían que se retiraba del fútbol.

"Me dolió que dijeran que me iba a retirar. Sí quería que el club entendiera mi situación. Me podía quedar con dos años de contrato y entre comillas le estas robando, porque no estás jugando, o vas a jugar un partido cada cuatro meses. Yo quería buscar un acuerdo y por suerte los dos entendimos nuestra parte y salió bien".

La muerte de José Fuentes

Suárez habló de cómo le pegó la muerte del presidente de Nacional, José Fuentes.

"Me llamo la atención. Al principio, cuando tuvo los primeros problemas, hablé con (Pablo) Durán y con el hijo. Lo veía como una perosona buena y sana

y no entendía por qué le sucedía eso. Hasta a mis hijos les comenté y no podían creer"

@Nacional

Suárez se sorprendió mucho por la muerte de José Fuentes

Fue consultado acerca de si se hubiera quedado en Nacional. Así respondió Suárez: "Fue tan maravilloso los tres o cuatro meses que estuve en Nacional, que preferí tomar otro rumbo, ni me lo plantee seguir. Tienen ejemplos cercanos de jugadores que fueron un año y se quedan seis meses más y te terminan insultando si las cosas no salen, porque no entienden que uno no quiere rendir mal, pero a veces las cosas no salen bien. Si hubiera sido por mis hijos, que pasaron de maravillas en Uruguay, me hubiese quedado en Nacional".

Aquí se puede ver el video:

La vuelta a Nacional y el porqué de no quedarse más tiempo en 🇺🇾:



🎥 Pasó en #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/EX4ckTCrHz — Punto Penal (@Punto_Penal) July 30, 2023

Sobre el cambio de camisetas con Gargano en el clásico

Suárez explicó el cambio de camisetas con su amigo Walter Gargano luego del triunfo clásico con un golazo suyo el año pasado en el Gran Parque Central.

"Realmente te das cuenta que la sociedad uruguaya no está preparada para algo natural. No es que yo me vaya a poner la camiseta de Peñarol por pedírsela al Mota. Tiene que ser normal, lo que pasa es que yo hice el gol y ahí empezaron los dirigentes en la cortita…Llegue al vestuario y puse en el bolso la camiseta del Mota. Tiene que haber un respeto mutuo. Después, dentro de la cancha, te voy a cagar a patadas e insultar. Cuando Facu (Torres) no le quiso intercambiar la camiseta a (Andrés) D'Alessandro, yo lo hablé con él. Es un jugador que hay que respetar, se la das sin ningún problema".

Federico Gutiérrez

Suárez se fue de Nacional como campeón uruguayo

Y agregó: "Si hubiésemos llegado a una final entre los dos grandes, habíamos quedado con el Mota que los 22 jugadores íbamos a intercambiar las camisetas. Si perdía Nacional, capaz que me decían algo a mí. El Mota tuvo la mala suerte de que perdió Peñarol".

Este lunes, se cumple un año de su llegada a Nacional en su regreso. Suárez también habló de ello.

"No volví a retirarme, volví por una causa especial y era imposible decirle que no. El único que me habló en el momento fue el Chino Recoba, pero me habló tan de adentro que lo sentí. Me dijo que iba a disfrutar y que me iba a preparar para el Mundial. Y el Chino me dijo que iban a estar felices en Uruguay, y tenia razón".

La anécdota de Ronald Araujo en Barcelona

Uno de los momentos jocosos de la entrevista, fue cuando se refirió a la llegada de Ronald Araujo a Barcelona y cuando jugaba en Barcelona B.

"En el Barca B decían: '¡No saben el uruguayo que vino! Con la pelota no tiene ni idea, pero transmite una confianza, roba balones, habla con los compañeros'", dijo Suárez.

Cuando le surgieron las primeras ofertas del exterior, cuenta Suárez que le dijo: "Si querés ganar plata, andate a Inglaterra, pero en Barcelona vas a ganar. Por suerte me hizo caso y hoy es uno de los capitanes del equipo".

Pablo Porciúncula / AFP

Suárez habló de la llegada de Araujo a Barcelona

También habló sobre la llegada de Sergio Rochet a Internacional de Porto Alegre, el archirrival de su club, Gremio.

"(A Rochet) Le dijeron en el grupo de Whatsapp de Nacional: 'La tenés brava para el clásico. Luis ya te conoce'.

Aquí se puede ver el video:

La subida el ómnibus de los sub 20 campeones del mundo

Otro de los temas que tocó Suárez fue la subida al ómnibus que transportó a los campeones mundiales sub 20 con Uruguay.

@Uruguay

Cuando se subió al ómnibus de la sub 20 campeona del mundo

"Tenia unos días libres en Uruguay, mis hijos quisieron ir a ver el festejo y les dije: 'Esperen que me tengo que encapuchar (para que no me conociera la gente). Empecé a hablar con uno que estaba arriba del ómnibus y le pregunté por dónde estaban. Les dije que iba a saludar de lejos porque era el momento de ellos. pero me dijeron 'no, no, dale subí'", contó.

Y añadió: "Pararon el ómnibus y me subí. Les dije: 'Es el momento de ustedes'. Fui un minuto nada más Lo viví como mis festejos de niño en la Copa América de 1995, son recuerdos que le van a quedar a mis hijos"

Aquí se puede ver el video: