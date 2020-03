La incertidumbre gana terreno en el mercado ganadero y los precios volvieron a caer

La crisis generada a nivel local por la epidemia mundial de covid-19 (coronavirus) sigue incidiendo notoriamente en el mercado ganadero, en el que la hacienda ha cotizado nuevamente a la baja durante la última semana. En ese escenario, los precios de las diferentes categorías, en general, han caído unos 50 centavos de dólar desde la llegada del virus al territorio nacional.

Facundo Schauricht, directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), comentó a El Observador que la operativa en el mercado ganadero ha sido dispar, porque hay mucha incertidumbre en las plantas frigoríficas. Sin embargo, hizo referencia a que se hicieron más negocios en comparación con la semana anterior.

“Muchas plantas no sabían si iba a haber faenas o no y compraron poco, o no compraron. Muchas faenas las suspendieron y las cargas también. Hay mucha incertidumbre generada por la Foica (Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines), porque no saben si van a hacer faena o no”, indicó el consignatario.

Este lunes, en la reunión semanal de la ACG (realizada de manera virtual) el novillo gordo mostró una caída semanal de 4%, de US$ 3,19 a US$ 3,07. La vaca gorda cayó 5% de US$ 2,98 a US$ 2,84. Y la vaquillona bajó un 4,5% de US$ 3,10 a US$ 2,96.

“Con marcado descenso en la faena, continua el bajo nivel de operaciones concretadas a los nuevos valores propuestos por la industria que se mantiene cautelosa. Preferencia por vacas y ganado de abasto”, fue el comentario que realizó la directiva de los consignatarios tras la mencionada reunión virtual.

En ese sentido, Schauricht planteó al mediodía de este martes que “el gran interrogante” es si la Foica decide trabajar o no.

“Todos estamos intentando trabajar, y que decidan de manera unánime parar es complicado. Hoy lo más importante es saber si se puede continuar con la actividad o no. Y eso depende de la Foica”, aseguró.

A propósito, la rama sindical de Foica Cerro confirmó su medida de paro en la industria frigorífica a partir de este miércoles hasta el próximo miércoles 8 de abril.

Faena continúa a la baja

Por tercera semana consecutiva la faena de vacunos bajó, a cerca de las 32.000 reses. En los últimos 15 días algunas plantas decidieron no faenar y otras redujeron la actividad debido a la propagación local del covid-19.

En la semana concluida el sábado 28 de marzo se faenaron 31.441 cabezas, un 20% menos que la semana previa y un 41% por debajo que en igual semana de 2019 –cuando se procesaron 53.594 vacunos–.

La baja más importante fue en los novillos. Del total procesado, 13.292 fueron novillos, 33% menos que los 19.705 de la semana previa.

La faena de hembras –la suma de vacas y vaquillonas– bajó 8% en la comparación semanal, a 17.409 cabezas.