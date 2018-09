La increíble historia de Albín: jugó en la selección, marcó a Cristiano y Neymar, se retiró, y ahora va por Tevez

¡Qué increíble es el fútbol! Emiliano Albín fue jugador de selección. Tiene una medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de 2011. Otra de vicecampeón de la Copa Libertadores con Peñarol. Fue a los Juegos Olímpicos de Londres. Marcó a Cristiano Ronaldo y Neymar. Pero un día dijo basta. Decidió que era tiempo de terminar su carrera de Agronomía y abandonó el fútbol.

Cuando cumplió con su cometido volvió. Desde abajo. Lejos de aquellas luminarias de la selección, Peñarol y el mundo Boca. Volvió a empezar en Juventud de Las Piedras. La pelea continúa hoy desde el humilde San Martín de Tucumán que será rival de Boca Juniors en la Copa Argentina.

Albín narró parte de sus anécdotas en entrevista con el diario Olé donde reveló que marcó a Cristiano Ronaldo en el partido que jugó con Peñarol ante Real Madrid.

“Sí. Ese partido se dio en el marco de un amistoso porque a Peñarol le daban el trofeo del campeón del siglo de América, y al Real Madrid el del campeón del siglo en Europa. Se jugó en el Bernabéu. Era un evento importante y más para un club como Peñarol. Estuvo bastante bien, aunque nosotros perdimos 2-0”, comentó Albín.

La patada de Cristiano

Cuando le preguntaron por la patada que le pegó el mediático Cristiano, el defensa uruguayo respondió.

“Ah, sí, todavía me acuerdo, aunque en realidad yo la vi después, por tele. Yo había ido más fuerte de lo normal, y él sintió un agarrón y me tiró un patadón desde atrás. Yo no me di cuenta porque le pifió y además me fui con la pelota. Encima, después el Pato Sosa lo despeinó...”.

Albín agregó: “Claro, después de esa jugada donde Cristiano me tira la patada, se dio un corner en el que hubo un poco de cruce porque venía medio picado el partido y ahí el Pato le pasó la mano por la cabeza y ¡lo despeinó!”.

Tiempo después Albín se cruzó con otra de las estrellas del fútbol mundial como el brasileño Neymar en la Copa Libertadores de 2011.

“A él lo pude enfrentar en aquella Copa, sí (NdeR: la ganó el Santos y el 10 brasileño fue elegido como el mejor jugador del certamen). Y ya te dabas cuenta de que era un jugador distinto. Incluso, después de esa Copa se fue a Europa. Es un disfrute total verlo jugar”.

Albín cerró la nota diciendo que le queda marcar solo a Carlos Tevez, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors.

“Sí, porque nunca pude jugar en su contra. Carlos es de los jugadores que todos sabemos cómo juega, cómo se mueve y la importancia que tiene en su equipo. Ojalá me toque marcarlo a él esta vez...”.