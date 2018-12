La increíble historia de superación de Seba Viera

El Ángel del Arco se subió el avión con toda la ilusión del mundo. El enigmático Arsene Wenger lo había pedido para su Arsenal. Un equipo que infundía respeto en Inglaterra de la mano de un entrenador que era amo y señor en el club.

Sebastián Viera jamás imaginó la mala jugada que le tenía deparada el destino. Un golpe comparable a cuando a un golero se le escapa la pelota por entre las piernas y termina en gol. Viera salió del aeropuerto al club. Se deslumbró con las instalaciones de Arsenal. Pero todo se derrumbó en cuestión de horas. En la minuciosa revisión médica le detectaron un quiste en la cadera. Y no hubo forma de convencer a los ingleses de que se trataba de una vieja herida.

Viera volvió a Nacional, donde se había consagrado campeón de la temporada 2005, y dijo “estar más fuerte que antes en lo mental". "Salió ese problema, no sé si llamarlo problema, ese quiste que tengo que desconocía, porque nunca me molestó y de hecho nunca me hice una placa porque no sentí ningún dolor. Al médico (del Arsenal) le dio temor. Ellos son 300% más exagerados que cualquier médico y le dio para atrás y no se hizo el pase”, dijo en el programa “Esta boca es mía”. Y concluyó: “si tuviera miedo tendría que dejar de jugar al fútbol”.

En medio de un período de pases que tenía las horas contadas, en agosto de 2005 el Villarreal de España tomó los riesgos que no se atrevió a tomar el Arsenal y contrató a Seba Viera. En el Submarino Amarillo jugó cuatro temporadas.

Líos de selección

Por aquellos tiempos Viera ya era golero de selección. Su debut fue curioso. Uruguay había partido a la Copa América de Perú 2011. El día del debut de la celeste se lesionó Fabián Carini, por lo que quedaba solo Luis Barbat. Fue cuando el técnico Jorge Fossati lo convocó de apuro.

Viera llegó y debutó en el arco por los cuartos de final de la Copa contra Paraguay en Tacna.

Previo al frustrado pase a Arsenal se vivió una situación confusa. Uruguay debía enfrentar a España en un amistoso cuando justo saltó el tema del pase de Viera. El golero, que era titular y dueño del arco celeste, no acudió al amistoso con la celeste. Fossati le perdonó el faltazo y lo citó ante Colombia, pero otra vez se borró, ahora para viajar a España a firmar con Villarreal. Renunció dos veces pero volvió a ser citado, aunque ahora como suplente de Carini.

Prioridad a su equipo

En los primeros partidos de la era Tabárez el golero también tomó una decisión polémica. El golero renunció cuando defendía a Villarreal por entender que no le convenía perder el puesto en su equipo por venir a ser suplente en la selección.

Tabárez expresó: “Viera no estaba y Celso (Otero, su colaborador) le dejó una mensaje y Viera me llamó y me dijo que dado lo que pasó con Egipto que no integró el equipo él quería darle más prioridad a su club porque sabía que no iba a jugar. Desde el primer día pedimos adhesión y que su venida sea un acto consciente, es positivo que me lo dijo de frente y va a quedar ahí. La oportunidad la va a tener otro”.

Pese a todo, y cuando menos lo esperaba, las puertas de la selección se volvieron a abrir. Debió pasar mucho tiempo para que volviera a ser considerado, pero regresó.

Uruguay venía de problemas sin solución en el arco y Tabárez recurrió al Ángel del Arco. Viera volvió en marzo de 2009 en el triunfo de la celeste sobre Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

En abril volvió a ser titular en el empate 0 a 0 con Chile en Santiago por la tercera fecha. Pero en la cuarta el diablo volvió a meter la cola.

El 6 de junio de 2009 marcó su despedida. Brasil le pegó un doloso baile a Uruguay en el Centenario al que le ganó 4 a 0. Viera se comió un gol increíble que lo dejó mal anímicamente. Tabárez lo sacó del arco.

La reconstrucción

Sebastián se fue a Grecia a lamer sus heridas. Jugó por el Larissa dos temporadas hasta que en 2011 volvió a Sudamérica para fichar por el Junior de Barranquilla.

Llegó en el más absoluto silencio. Y a fuerza de sus actuaciones se convirtió en ídolo, capitán y referente.

De aquellos amores con la mediática Rocío Marengo pasó a formar pareja con una colombiana con la que tuvo familia.

En las últimas semanas trascendió que Nacional había apostado algunas fichas para su regreso. Pero el propio jugador lo descartó revelando en su cuenta de Twitter: “En esta oportunidad no es posible mi regreso, agradezco de corazón el interés de Nacional, club en el que me formé y amo con todo mi corazón”.

En esta oportunidad no es posible mi regreso, agradezco de corazón el interés de Nacional, club en el que me formé y amo con todo mi corazón — Sebastian Viera (@sebavierareal) July 7, 2015

No es para menos. En la noche del domingo se consagró campeón con Junior. Su nombre está en la historia del club. “Ha participado en cuatro de los 10 títulos que ha ganado Júnior, dos de Liga y dos de Copa. Se acaba de convertir en el jugador más laureado en la historia del club barranquillero”, reveló el sitio Junior Statistics.

Probablemente @sebavierareal sea titular esta noche en Barrancabermeja. Jugará su partido No. 400 en el club. Será el 5° jugador (2° arquero) en llegar a esta suma (Tras Dulio, Hayder, Pazo y Alexis) y el 1° que lo haga siendo extranjero pic.twitter.com/CWhZNBoSXD — Junior Statistics (@Data1924) November 5, 2018

Y agregó que tiene jugados más de 400 partidos: “Será el 5° jugador (2° arquero) en llegar a esta suma (Tras Dulio, Hayder, Pazo y Alexis) y el 1° que lo haga siendo extranjero”. “Su nombre ya está inscrito en la lista de los grandes ídolos deportivos de la capital del Atlántico y será recordado, sin duda, como uno de los mejores arqueros extranjeros de la historia de la liga colombiana, al lado de Julio César Falcioni y Franco Armani”.