¿La lesión que sufrió Facundo Pellistri le impedirá llegar al Mundial de Qatar 2022?

El delantero uruguayo ingresó a los 76 minutos por Anthony Elanga, pero cuando se terminaba el partido debió salir por una lesión.

Pellistri sufrió un esguince de tobillo que lo alejará de las canchas entre cuatro y ocho semanas, lo que le impide completar la pretemporada con Manchester United e interrumpe el proceso que venía recorriendo en el que procuraba quedar en el plantel que afrontará la temporada 2022-2023 de los rojos.

El sábado estuvo 14 minutos en cancha y así explicó su lesión en las redes sociales: "¡Estoy bien! Me torcí el tobillo, ¡una verdadera lástima que no pude terminar el partido! vamos @ManUtd".

I'm fine! I twisted my ankle, a real pity I couldn’t finish the match! Come on @ManUtd