La Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 se abre con un Nacional-Peñarol; mirá el fixture completo

A cuatro días de definirse la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020, con la consagración de Aguada en finales contra Trouville, la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) lanzó este martes en su Centro de Entrenamiento la Liga Uruguaya 2021 que comenzará el lunes 15 de marzo y que tendrá en la primera fecha un plato fuerte, el clásico entre Nacional y Peñarol.

El torneo llevará el nombre de Álvaro Rodríguez, presidente de Trouville fallecido el año pasado, víctima de covid-19. El trofeo itinerante se llamará Raúl Ebers Mera, gloria del básquetbol uruguayo, medalla de bronce en Melbourne 1956. El Reclasificación se llamará Javier Espíndola, entrenador multicampeón fallecido días atrás.

Se jugarán dos partidos por día, de lunes a sábado, y todos serán televisados por VTV.

El presidente de la FUBB, Ricardo Vairo, dijo en el evento de lanzamiento: "Es una sensación extraña, atípica, el hecho de que hace pocos días terminamos una Liga y ahora lanzamos otra. Hace un año, con una convicción importante dijimos que debíamos hacer el esfuerzo para hacer todo lo planificado para poder terminar el torneo. Para todo el staff de la FUBB fueron meses muy difíciles, con muchas frustraciones pero se superó porque nunca bajaron los brazos. Quiero agradecer a la Secretaría Nacional del Deporte que siempre estuvo codo a codo con nosotros, a Tenfield que con acuerdo especial nos posibilitó tener un aire más y sobre todo a los dirigentes de los clubes que aún con gravísimos problemas, que aún seguimos sufriendo a causa de esta pandemia, hicieron posible que la pasión que sentimos por el básquetbol se sobrepuso a todo".

"Tendremos una Liga intensa con un formato dinámico. Muchos decían que como no hay descensos los equipos no se iba a preparar bien, pero todos contrataron sus extranjeros y sus fichas nacionales. Se jugarán dos partidos por día y les agradezco la confianza porque sin ustedes no habría basquetbol", agregó.

El encargado de presentar el formato del torneo fue Sergio Benítez, gerente de la Liga, quien dijo que el torneo lo jugarán 12 equipos a una rueda todos contra todos. Los cuatro primeros irán directamente a los playoffs. Los ubicados del quinto al 12º lugar se cruzarán en octavos de final al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores chocarán después con los cuatro primeros del Clasificatorio, ya al mejor de cinco partidos.

Toda esta fase del certamen se disputará en el Palacio Peñarol.

Las semifinales, que serán al mejor de cinco encuentros, se llevarán a cabo en el Antel Arena que desde este lunes pasó a ser un centro de vacunación en la campaña contra la pandemia de coronavirus.

Las finales volverán a ser al mejor de siete partidos, tal como acontece desde la Liga 2012-2013 pero que en la Liga 2019-2020, que comenzó el 8 de octubre de 2019 y terminó el pasado viernes, 26 de febrero de 2021, a causa de las postergaciones y suspensiones que generó la pandemia se bajó a cinco partidos.

Las autoridades de la FUBB le dieron la bienvenida a Peñarol que ascendió en 2019 como vicecampeón de El Metro y que jugará la primera Liga Uruguaya de su historia. Este certamen se creó en 2003 y Peñarol se desafilió de la FUBB tras jugar en 1998 el torneo que entonces se denominaba Federal.

@OficialCAP

Panchi Barrera y el Tito Borsellino, refuerzos de Peñarol

Quiso el sorteo y el destino que en la primera fecha Peñarol se enfrente con Nacional. El tricolor lleva tres temporadas consecutivas llegando a semifinales (en las tres lo eliminó Aguada).

Nacional hará gestiones para que ese partido no se juegue en el Palacio Peñarol.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Santiago Moglia, figura de Nacional

El auténtico clásico del básquetbol uruguayo, Aguada-Goes, se jugará en la novena fecha.

1ª fecha

Trouville-Malvín

Hebraica Macabi-Goes

Olimpia-Defensor Sporting

Urunday Universitario-Aguada

Nacional-Peñarol

Capitol-Biguá

2ª fecha

Trouville-Capitol

Defensor Sporting-Hebrica Macabi

Goes-Olimpia

Malvín-Aguada

Peñarol-Urunday Universitario

Biguá-Nacional

3ª fecha

Hebraica Macabi-Urunday Universitario

Malvín-Goes

Defensor Sporting-Nacional

Aguada-Trouville

Peñarol-Capitol

Olimpia-Biguá

4ª fecha

Nacional-Olimpia

Capitol-Malvín

Trouville-Peñarol

Urunday Universitario-Defensor Sporting

Aguada-Hebraica Macabi

Goes-Biguá

5ª fecha

Olimpia-Urunday Universitario

Malvín-Hebraica Macabi

Nacional-Trouville

Capitol-Goes

Peñarol-Aguada

Biguá-Defensor Sporting

6ª fecha

Hebraica Macabi-Capitol

Defensor Sporting-Malvín

Trouville-Olimpia

Goes-Peñarol

Aguada-Nacional

Biguá-Urunday Universitario

7ª fecha

Olimpia-Peñarol

Urunday Universitario-Trouville

Hebraica Macabi-Nacional

Goes-Defensor Sporting

Aguada-Capitol

Malvín-Biguá

8ª fecha

Malvín-Urunday Universitario

Peñarol-Hebraica Macabi

Nacional-Goes

Capitol-Defensor Sporting

Olimpia-Aguada

Trouville-Biguá

9ª fecha

Nacional-Malvín

Defensor Sporting-Trouville

Hebraica Macabi-Olìmpia

Urunday Universitario-Capitol

Aguada-Goes

Biguá-Peñarol

10ª fecha

Capitol-Nacional

Goes-Urunday Universitario

Malvín-Olimpia

Trouville-Hebraica Macabi

Peñarol-Defensor Sporting

Biguá-Aguada

11ª fecha

Urunday Universitario-Nacional

Olimpia-Capitol

Goes-Trouville

Defensor Sporting-Aguada

Peñarol-Malvín

Hebraica Macabi-Biguá

12ª fecha

Nacional-Hebraica Macabi

Capitol-Trouville

Urunday Universitario-Malvín

Olimpia-Aguada

Defensor Sporting-Peñarol

Goes-Biguá