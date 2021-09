La lupa sobre 10 temas en el balance de la segunda Expo Prado en pandemia

Rafael Ferber, director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), al cierre de la Expo Prado 2021 expuso a El Observador sus reflexiones sobre 10 aspectos de la muestra ganadera, la de los 150 años de la gremial anfitriona, que concluyó el domingo 19 de setiembre.

1

Los 10 días de actividad

Uno de los cambios fue reducir de 12 a 10 días la extensión de la Expo Prado. Sobre eso, Ferber opinó: “Hay conformidad, quedó todo más apretado, pero se pudo hacer todo y bien, en una muestra intensa, variada, útil y atractiva hasta para quien fue varios días. Los 10 días ayudan a modernizar la exposición. Además, son 10 días de apertura al público, pero en los días previos hay mucha actividad, por ejemplo el jueves con el ingreso de animales; no tener público el día previo permite terminar de armar la exposición con calma y arrancar el viernes con todo listo”.

Camilo dos Santos

Hubo una buena concurrencia de público en los 10 días.

2

Hubo 1.591 animales

El servicio ganadero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca indicó que este año ingresaron a la jura 1.591 animales, pero fueron casi 2.000 –un récord, afirmó la ARU– contando ingresos a pruebas, remates y otras actividades, como los de las razas caninas Cimarrón Uruguayo y Pastor Belga. “Es el número ideal para cuando dispongamos de nuevo del Galpón N° 1, que está fuera de uso, como sabemos, pero es probable que si todo sigue bien el año que viene aumente el interés por inscribir animales”, explicó.

Leonardo Carreño

Hubo cerca de 2.000 animales en el predio.

3

Los viejos galpones

“Hay muy buen ambiente con la Intendencia de Montevideo”, afirmó el director de Exposiciones de la ARU, cuando se le pidió que considere el futuro de lo que se conoce como el alma del predio, los galpones, construidos en 1913, declarados Patrimonio Histórico y ávidos de un mantenimiento. “No podemos claudicar en eso y lo bueno es que las partes estamos preparadas para buscar un camino de entendimiento y recuperar el Galpón N° 1. Para los otros dos galpones buscaremos caminos intermedios para tener las habilitaciones y así un aire para solucionar lo urgente”.

Juan Samuelle

Tener los galpones en buenas condiciones, un tema que genera preocupación.

4

Los remates

El de la venta de genética en los remates del Prado “es un tema al que le vamos agarrando la mano, no es fácil, vimos muy buenos precios de punta que es excelente, pero miro más otras cosas, como los promedios o lo que se oferta y queda sin vender y en este año en eso tuvimos un muy buen Prado, algo que nos tranquiliza, hubo muy buena colocación y muy buenos precios para animales que son de lo mejor que hay en el país”.

Juan Samuelle

El remate de Texel, una de las ventas en las que se colocó todo lo ofertado.

5

Respaldo de las autoridades

Otra realidad que conformó fue “el respaldo del Ejecutivo y de la intendencia. El presidente antes de viajar estuvo un día entero y había venido el primer día y vinieron muchos ministros y en algunos varios días, por ejemplo (Fernando) Mattos de Ganadería, más allá de que es una persona de la casa, expresidente de la ARU. (Carolina) Cosse nos acompañó varias veces y quiero destacar la colaboración de la intendencia, por ejemplo para ayudarnos a controlar el cumplimiento de exigencias que se nos plantearon desde el Ministerio de Salud Pública (MSP). Vino la vicepresidenta (Beatriz) Argimón más de una vez, el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, estuvo todos los días y siempre a las órdenes. Me pasó con varios ministros que me los cruzaba y no solo el día del almuerzo sin saber a dónde iban, porque el gobierno aprovechó el Prado para comunicar y explicar muchas cosas”.

Leonardo Carreño

El presidente de la República coronó a varios grandes campeones.

6

Los protocolos

Ferber dijo que “el Prado de 2020 fue muy tenso, no teníamos tanta experiencia en la pandemia y ahora llegamos mejor y la realidad del país, tras una vacunación tan importante, era mucho mejor. La tecnología para el ingreso de la gente fue un apoyo fundamental. La colaboración de Salud Pública y la intendencia fueron aspectos muy destacados. La gente, en general, puso su parte. Hubo casos en los que llegaban a Pablo Picabea –asesor de la División Fiscalización del MSP– denuncias, por cosas puntuales y subjetivas, y de inmediato venía, controlaba y se demostraba que eran situaciones ajustadas a lo permitido”.

Juan Samuelle

Uso estricto de tapabocas en espacios cerrados.

7

Los 650 expositores

Este año hubo 650 expositores en el área de la muestra comercial, agroindustrial y artesanal. Sobre cómo les fue, Ferber expresó: “Tenemos buenas devoluciones, a algunos les fue mejor, eso depende de lo que se ofrece, de los precios, pero claramente fue constante el flujo de gente. A las empresas de los servicios gastronómicos le fue bien y quiero destacar que los precios estuvieron a tono con los que se encuentran el resto del año en la ciudad”. Ferber elogió “el extenso y calificado ciclo de conferencias y lanzamientos, y la renovada presencia de embajadas: hubo embajadores todos los días, lo del Reino Unido es fantástico porque tiene una presencia notable, Estados Unidos le dio mucha importancia con una asistencia constante de sus agregados comerciales, el embajador de Israel participó todos los días, el de Italia nos acompañó de gran manera, esas embajadas dejaron de ser lo de antaño, que era solo vender productos. Hay una mayor valorización del potencial internacional de la Expo Prado y es algo que nos puede dar un lindo problema porque los espacios entorno al ruedo son los que hay”.

Leonardo Carreño

Hubo 650 expositores y varios en el rubro maquinaria.

8

Los discursos

“El discurso de Gonzalo Valdés fue muy bueno, dijo todo lo que como institución pensamos, dejó en claro temas que uno ve que se pretende usarlos y ponerlos en un escenario de dudas o prejuicios: cada cosa quedó laudada, bien dicha, claro y firme. En el caso del discurso de Fernando Mattos, fue correcto, lógico, dijo muchas cosas con las que estamos de acuerdo, hay coincidencias y eso es una gran diferencia, hay un objetivo compartido y en todo caso matices sobre cómo lograrlo”. Eso analizó Ferber sobre los discursos del presidente de la ARU y del ministro de Ganadería.

Camilo dos Santos

La vicepresidenta en el palco oficial el día del acto de clausura.

9

Expo Melilla

El próximo gran desafío de la ARU será, señaló Ferber, “recuperar la presencialidad de la Expo Melilla, exposición que se hace en otoño y que coincidió con dos duros momentos de la pandemia, lo mismo le pasó a los amigos de la Expoactiva. Se hizo alguna actividad virtual para explorar esa herramienta y estar junto a los expositores. En pocos días nos vamos a poner a trabajar para un regreso de la Expo Melilla con el nivel que merecen los expositores y el público”.

Camilo dos Santos

Rafael Ferber, director de Exposiciones de la ARU.

10

El cumpleaños

El domingo 3 de octubre, fecha de un nuevo aniversario de la fundación de la ARU –en 1871–, habrá una conmemoración en la Rural del Prado, con sorpresas en las que se viene trabajando. “Si la gente que creó la ARU hace un siglo y medio viera cómo se pudieron hacer estas exposiciones en pandemia estaría orgullosa; valió la pena”, afirmó.

Diego Battiste

La sede de la ARU en la Rural del Prado.