La madre del joven de 18 años pidió que el conductor de Coetc que atropelló y mató a su hijo vaya preso: "No es justo que esté libre"

Familiares y vecinos del barrio Peñarol se manifestaron para pedir justicia por la muerte de Ezequiel Díaz, el adolescente de 18 años que murió tras ser atropellado por un ómnibus de la empresa Coetc en la noche del sábado 7 de enero en el barrio Peñarol.

La madre de Ezequiel, Caty Díaz, dijo que le pide "de corazón" a la Fiscalía que tome el caso y que ponga al conductor del ómnibus en prisión preventiva a la espera de que se haga el juicio. "Mi hijo cruzó en verde, cruzó bien, él lo atropelló y siguió de largo, se dio a la fuga. Por suerte lo alcanzaron pero ya el domingo estaba libre. No es justo que esté libre y mi hijo esté en el cementerio y yo acá luchando para que se haga justicia", dijo a Telemundo.

"Le pido de corazón a Fiscalía que vuelva de la licencia y que lo ponga en preventiva. No es justo. Se fue un niño muy bueno, muy estudioso. Todo el mundo lo amaba y él no se hizo responsable. No puede haber gente manejando así," agregó.

El hecho ocurrió cuando la víctima estaba cruzando la intersección de Coronel Raíz y Aparicio Saravia (Peñarol).

A pesar de que no está permitido, ya que hay un cartel que lo marca, el ómnibus de la línea 405 de Coetc dobló a la izquierda para entrar en Coronel Raíz, según informó Telemundo y confirmó a El Observador Juan Arellano, de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

Fue en ese momento cuando embistió al adolescente, quien cruzó habilitado por la luz verde del semáforo, añadió el mencionado medio.

El joven intentó evitar ser arrollado por el vehículo y apresuró su marcha al cruzar, pero el ómnibus viró a alta velocidad, según informó Telemundo.

El conductor continuó con su recorrido y más adelante fue detenido por la Policía; allí, declaró que no notó que había atropellado a alguien. Arellano añadió que el trabajador está emplazado y en investigación de Fiscalía.