La mayor adquisición de su historia: L'Oreal le compró a Natura la australiana Aesop por US$ 2.500 millones

Con esta incorporación, L'Oreal, propietaria de otras marcas de lujo como Lancôme o Yves Saint-Laurent, consiguió añadir a su oferta una firma con fuerte potencial de desarrollo en China, un mercado en el que la marca australiana ingresó recientemente, lo que le permitirá consolidar su expansión internacional.

Por su parte, la compañía brasileña Natura, también propietaria de The Body Shop y Avon, ganó activo financiero para amortiguar las pérdidas registradas durante 2022, lo que le permitirá centrarse en sus prioridades estratégicas, que tiene a la consolidación de la marca en América Latina como prioridad, además de la optimización de la presencia de Avon a nivel internacional.

Desde que pasó a formar parte de Natura &Co, Aesop registró un crecimiento sustancial. Entre 2012 y 2022, las ventas brutas de la conocida marca de productos para la piel, el pelo y el cuerpo, aumentaron de US$ 28 millones a US$ 537 millones. La cantidad de tiendas aumentó de 52 a 395, a medida que Aesop expandió su presencia mundial de ocho a 29 mercados. Durante 2022, la firma abrió sus primeras tiendas físicas en China y aumentó significativamente su categoría de fragancias.

"Aesop es el epítome de la belleza vanguardista, cuyos productos no solo se fabrican con gran cuidado y una atención excepcional al detalle, sino que combinan urbanidad, hedonismo y lujo innegable. Aesop aprovecha todas las corrientes ascendentes actuales y L'Oréal contribuirá a liberar su enorme potencial de crecimiento, especialmente en China y en el comercio minorista de viajes", explicó Nicolas Hieronimus, director ejecutivo del Grupo L'Oréal.

Sus fórmulas veganas, sostenibles y ricas en ingredientes de origen vegetal, sumado a su servicio de atención al cliente personalizado, convirtieron a Aesop en una firma de lujo con un prestigio mundial. Actualmente, la marca está presente en América, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia.

Según Fabio Barbosa, director ejecutivo de Natura, la desinversión de Aesop marca un nuevo ciclo de desarrollo para la empresa, que consta de una ‘estructura financiera fortalecida' enfocada en mejorar el negocio de la empresa. Los planes de la firma para este año están enfocados en "acciones transformadoras para reducir la estructura de costos", sostuvo el directivo.

Aesop formaba parte de la familia Natura desde 2012, cuando la compañía adquirió una participación mayoritaria del 65% por u$s 54 millones, con el objetivo de crecer fuera del mercado latinoamericano e impulsar su posicionamiento en el selectivo.

