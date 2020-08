La Mesa Ejecutiva autorizó humo de colores, pero Nacional lanzó pirotecnia

El clásico que se jugó el domingo en el Estadio Centenario levantó una increíble polémica a pesar de que se jugó a puertas cerradas. Nacional, local y organizador del encuentro, lanzó un arsenal de pirotecnia desde la tribuna Olímpica durante cinco minutos antes del comienzo del juego.

Independientemente de que los fuegos artificiales se sumaron a la niebla y determinaron que en el comienzo del partido la visibilidad fuera escasa, la duda quedó instalada: ¿Estaba Nacional habilitado a lanzar los fuegos artificiales?

El jefe de seguridad de la AUF, Rafael Peña, reveló el lunes a Referí que las personas encargadas de lanzar los fuegos artificiales y que además montaron todas las banderas que decoraron la tribuna Olímpica pertenecían a una empresa contratada a tales efectos y estaban en la lista de habilitados para ingresar al Estadio.

D. Battiste

Sobre los fuegos artificiales comentó: “Personalmente no soy partidario de este tipo de animación pero eso fue autorizado y debíamos cumplirlo”. El integrante de la Mesa Ejecutiva, Aldo Gioia, reveló a Referí: “Se autorizó a Nacional y sobre el viernes lo pidió Peñarol. La AUF solicitó que las personas encargadas de eso debían ser de la empresa contratada”.

Desde la Ámsterdam se lanzó humo amarillo y negro, pero en la Colombes hubo pirotecnia fuerte.

El lunes la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le abrió a Nacional un expediente disciplinario por este asunto (también se le abrió otro expediente por la invasión de sus hinchas a Los Céspedes con lo que se violó el protocolo sanitario).

En su artículo 5.1 el Código Disciplinario es el que consagra la "responsabilidad objetiva de los clubes" por el comportamiento de sus hinchas, jugadores, oficiales y miembros y en el 5.2 se establece que "esta responsabilidad se extiende enunciativamente a todos los incidentes de cualquier naturaleza que implicaren alteración del normal desarrollo del espectáculo o se produjeren agresiones a árbitros, técnicos y demás funcionarios u oficiales, dirigentes, periodistas, funcionarios policiales o integrantes del público, o se destruyeren emblemas representativos de las instituciones o se produjeren daños a las instalaciones, o se invadiere o intentare invadir el terreno de juego, o lanzaren objetos de consideración, o bengalas u otro tipo de objeto pirotécnico (que no hayan sido previamente autorizados), encontrándose por ello expuestos a la imposición de las sanciones disciplinarias y cumplimiento de las órdenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los órganos disciplinarios.

La cuestión del asunto es: ¿fueron "previamente autorizados" los fuegos artificiales para el clásico?

D. Battiste

Emilio Fernández, integrante de la Mesa Ejecutiva que renunció formalmente el lunes a su cargo junto con el presidente del ente Juan Ceretta. dijo a Referí que Nacional fue autorizado a lanzar humo de colores pero no pirotecnia.

"Lo que la Mesa Ejecutiva le autorizó a Nacional fue lanzar bombas de humo de color rojo, blanco y azul. Bajo ningún concepto autorizamos pirotecnia. Cuando me enteré que habían lanzado fuegos artificiales estaba en Colonia mirando el partido y hablé con uno de los delegados de Nacional se lo dije y me respondió que concordaba conmigo. Quiero creer que esto escapó al control de Nacional aunque no voy a opinar de lo que pasó en la interna del club", explicó Fernández a Referí.

"En el día de la vuelta al fútbol nos pareció algo lindo por pintoresco para darle color a la fiesta, pero ahí nos enteramos que la fiesta fueron los fuegos artificiales que no habíamos autorizado", agregó.

"Acá hay una buena parte de las explicaciones de por qué renunciamos Juan y yo. Hay cosas que decíamos que eran negro y en los hechos salían blanco. Y eso a la larga cansa, es desgastante", concluyó Fernández.