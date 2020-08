Ceretta explicó su renuncia a la AUF: las presiones de Nacional y Peñarol que forzaron su repentina salida

En una charla con Referí, Juan Ceretta, quien fuera presidente de la Mesa Ejecutiva hasta el viernes, explicó las razones de su alejamiento con una mirada profunda sobre la realidad que vive el fútbol profesional, el camino que recorrió, las situaciones que atravesó desde que asumió en mayo 2019, y las presiones de los grandes.

¿Por qué renunció a la Mesa Ejecutiva?

El detonante fue que en los últimos días tuvimos una serie de marchas y contramarchas en las resoluciones de la Mesa Ejecutiva. No me parecía prolijo seguir en estas condiciones. Los clubes no ayudaron mucho en esto porque muchas veces sentimos que hicieron un puente a las decisiones de la Mesa y buscaron por fuera lo que no conseguían en el ámbito que correspondía, sobre todo en tema de seguridad.

Sigo pensando que en el fútbol local le damos demasiada importancia al decorado y no hacemos el foco en lo importante que son los 11 jugadores dentro de la cancha, la planificación del entrenador, y todo parece detenerse en la bandera, en quién tiene mas “aguante” en la tribuna. En definitiva, le damos más importancia al circo que al fútbol.

¿Cómo transcurrió el proceso para que ingresaran banderas, humo y fuegos artificiales al clásico?

La Mesa había decidido que un partido a puertas cerradas, es a puertas cerradas, sin público y con todos los controles sanitarios que exigía el protocolo. En las semanas previas al partido, hubo peticiones de todo tipo. El primero que hizo un planteo formal fue Nacional con su propuesta de colocar fotos de hinchas en las tribunas. Después agregó un pedido para ingresar banderas, y finalmente el humo. Pedimos que nos mandaran fotos de las banderas que iban a llevar, enviaron las imágenes y en una de ellas había una con una leyenda “Nacional o Muerte”. Les dijimos que no podían ingresarla, pero Nacional llevó esa bandera igual al partido. El tema es muy delicado porque con “Nacional o Muerte” no estamos ayudando a nada, y lo más grave de todo esto es que no es una decisión de un hincha que llevó esa bandera al estadio, es la institución que lleva la bandera “Nacional o Muerte”. Entiendo que estamos mal si ese es el camino.

Volviendo al relato de los hechos, luego se sugirió a Nacional, que era local, que no utilizara la Ámsterdam. ¿Qué sucedió? Tras el planteamiento propusieron lanzar humo desde esa tribuna con el ingreso de los jugadores y, además, anunciaron que no habría fuegos artificiales sonoros, cosa que no ocurrió, porque finalmente hubo. Por último, Nacional quería tirar humo desde la Ámsterdam, lo que entendimos se podía interpretar como una provocación a Peñarol.

Luego, Peñarol pidió lanzar fuegos artificiales. Se le dijo que no. Inmediatamente se hicieron valer argumentos de seguridad, por los que se entendió que no es conveniente que solo Nacional pudiera lanzar humo y que lo mejor era que los dos tuvieran la misma posibilidad, para no generar problemas afuera. Mientras en mi caso estaba dispuesto a acceder, siempre y cuando se colocarán las banderas y las personas que realizaban esa tarea se retiraran del estadio; mis compañeros de la mesa aprobaron el humo, pero dijeron que no a la banderas, y eso me generó un nuevo intercambio con los delegados de Peñarol.

¿Quiénes colocaron las banderas se quedaron dentro del estadio? ¿Eran hinchas?

En el caso de Nacional fueron funcionarios de una empresa. En el de Peñarol no sé porque ya no estaba al tanto.

Usted dice que no consultaron a la Mesa, que es la que organiza el espectáculo, ¿en qué no la consultaron?

Por ejemplo, en el tema del humo, Nacional no presentó nota. Presentó el tema en el Ministerio del Interior y en otras dependencias del gobierno, cuando debe presentarlo primero y antes que nada en la Mesa Ejecutiva Todo se hizo muy desprolijo, daba la sensación de que se intentaba lograr sin el aval de la mesa.

¿Por qué no avanzó con un clásico sin banderas, humo, ni otros elementos externos y solo fútbol?

Estuvo planteado así el tema, pero entran a tallar argumentos de seguridad, y vos tenés que asegurarte que no ocurra lo de Perú. Nos encontramos con que se buscan detalles para obtener minucias, y es ahí donde se plantea el tema que termina desgastando. Porque acá los problemas no pasan por el fútbol, no estás hablando que el problema surge por la habilitación del jugador tal. Soy de la idea que el jugador número 12 es el golero suplente, que los de afuera son de palo, pero nosotros nos perdemos en esas pequeñeces que rodean el espectáculo. En este aspecto es en el que siento más distancia entre la selección y el fútbol local. La máxima “El camino es la recompensa” está aún lejos para el fútbol local. No avanzamos lo suficiente.

Fue agotador. Al final estás al frente de algo que es sumamente desprolijo, y para estar en un lugar incómodo prefiero no estar. Seguramente venga alguien que lo puede hacer mejor.

En su balance, ¿deja atrás una mala gestión?

No. Para nada. Al contrario. Logramos muchas cosas en la adversidad, y eso es agotador y cansador. Esta Mesa era resistida por la mayoría de los clubes, particularmente mi designación, que fue validada finalmente por un tribunal de la AUF. La mayoría de los clubes nos hicieron el vacío en 2019, y a pesar de eso terminamos el torneo. En la etapa final del año pasado se fue Nacional de los principales órganos de la AUF. Igual terminamos muy bien el torneo. Zurcimos y empezamos 2020 con asistencia perfecta al Consejo de Liga, había buen clima, democrático, de participación. Se respetaba la voz de todos, y eso de alguna forma fue una contribución a la institucionalidad. Luego llegó la pandemia de covid-19. Se generó un protocolo estricto, como en ningún otro ámbito de la sociedad. Con ese protocolo el fútbol volvió antes que otras ligas del continente, y sin problemas como sucedió en otros países. Entonces, finalmente volvió el fútbol. En un hecho histórico, en el regreso del fútbol se transmitieron todos los partidos por televisión. Por eso, aunque estoy agotado por esa disputa permanente, me voy con esa sensación de haber colaborado para lograr algunas cosas importantes. Quizás me voy en el momento menos crítico, porque pasamos de todo en este tiempo, pero cuando intentás organizar que el espectáculo sea el fútbol, que lo importante sea lo que sucede adentro de la cancha, y a pesar de todo eso no podés resolver cosas menores como el humo y las banderas, ya nos sos útil y es mejor que venga otro y pueda continuar ese camino.

¿Puede cambiar el fútbol uruguayo?

Ojalá que vaya cambiando y sirva para darnos cuenta que lo trascendente no es lo que sucede afuera de la cancha, sino lo que acontece adentro.

¿Lo amenazaron?

No. Yo no me sentí amenazado.

¿Qué le dijeron?

Recibí mensajes de sus delegados de Peñarol, en el caso de Juan Antonio Rodríguez, siempre con la fineza que lo caracteriza. El mensaje al que se dio más importancia fue al de Moratorio, con quien siempre tuvimos un buen diálogo, igual que con todos los delegados. El mensaje fue que si no podían llevar las bandera “vos sos boleta, y yo también”. Sinceramente, esa expresión no la tomé en un sentido literal. La interpreté en el sentido metafórico, como un mensaje común que demostraba la presión que recibían los delegados. Sin embargo, puede que algunos de mis compañeros lo interpretaran en un sentido más literal. Pero repito, no fue mi caso. Lo que pensé en ese momento fue que si los cargos dependen de una bandera estamos muy mal. Después de todo esto, cuando ves que en equipo no puede sacar las cosas adelante por cuestiones menores, es mejor es dar un paso al costado.

¿Habló con el delegado de Nacional sobre la situación que fue relatando?

Hablé con (Enrique) Campos, el delegado, de lo desprolijo que se manejaron planteando temas del fútbol fuera de donde debían hacerlo, en la Mesa Ejecutiva. El relacionamiento personal con él fue igual de bueno que con todos.

¿Habló con Decurnex y Barrera sobre estos temas?

No me correspondía. Siempre hablé con los delegados.