La mujer que puso en llamas al Congreso de la FIFA al hablar de derechos humanos en Catar

La decisión de organizar el Mundial 2022 en Catar, que ha generado controversia desde 2010, salpicó también a la FIFA en su Congreso anual, este jueves en Doha, donde la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol realizó un encendido discurso en favor de los derechos humanos.

Para Lisa Klaveness, una de las pocas figuras femeninas al frente de una federación miembro de la FIFA, la atribución de la sede del torneo al pequeño emirato fue tomada de "manera inaceptable, con inaceptables consecuencias".

"Los trabajadores migrantes heridos o las familias de los que murieron en la preparación del Mundial deben ser tenidos en cuenta", afirmó Klaveness durante su intervención.

"No hay lugar para los empleadores que no velan por la libertad y la seguridad de los trabajadores del Mundial. No hay lugar para los dirigentes que no acogen el fútbol femenino. No hay lugar para los anfitriones que no pueden garantizar legalmente la seguridad y el respeto a las personas LGBT+", apuntó, pidiendo a la FIFA que fuera "un modelo".

Lise Klaveness kom med skarp kritikk mot FIFA-toppene på torsdagens FIFA-kongress i Qatar.



Las palabras de la presidenta del fútbol noruego llevaron a José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación Hondureña, a responder: "No es ni el momento, ni la tribuna, para analizar estos temas. Aquí se trata de fútbol".

Esta intervención llevó igualmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al patrón del Comité organizador del Mundial-2022, Hassan Al Thawadi, a reaccionar, a 234 días del inicio del torneo (21 noviembre-18 de diciembre).

El Congreso FIFA de Catar

"Ejemplar"

Insistiendo en los "progresos" de Catar en materia de derechos humanos, Infantino respondió asegurando que el trabajo realizado por Doha sobre ese asunto era "ejemplar".

"Por supuesto, no todo es perfecto, claro que esto no es el paraíso, pero ningún país es el paraíso", estimó. "El trabajo que en otros países ha llevado décadas ha sido realizado aquí en unos años", señaló.

Infantino en el Congreso FIFA de Catar

Al Thawadi tomó también la palabra, mostrándose decepcionado con que Lise Klaveness haya realizado ese discurso sin hablar antes de esos asuntos con las autoridades cataríes.

El Mundial de Catar, el primero de la historia en el mundo árabe, dejará "como legado un profundo cambio social, humano, económico y medioambiental", declaró el dirigente catarí.

El emirato abolió desde 2016 la "kafala", el sistema de padrinazgo que hacia a los asalariados totalmente dependientes de sus empleadores, y en 2020 introdujo un salario mínimo de US$ 1,30 a la hora. Las autoridades cataríes insisten en que han realizado más avances en ese sentido que cualquier otro país de la zona.

"Personalmente, creo que la única manera de provocar cambios positivos es mediante el contacto y el diálogo", declaró Infantino, antes de afirmar durante su conferencia de prensa: "Si tienen también preguntas sobre fútbol, no estaría mal".

