La mujer que tiene asegurado San José y la polémica por el sueldo del intendente

Esta nota forma parte de un especial sobre las elecciones departamentales. Para leer el resto de los contenidos que se irán publicando durante la semana, hacé click acá.

En San José está todo dado para que la próxima persona que ocupe el sillón municipal sea una mujer. La contadora y exsecretaria general de la intendencia, Ana Bentaberri, tiene grandes chances de ganar las elecciones municipales y continuar el liderazgo nacionalista como desde hace cuatro décadas.

Según la última encuesta de Opción publicada este mes, el Partido Nacional (PN) tiene 45% de intención de votos, el Frente Amplio (FA) 27%, mientras que el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) tienen 3% cada uno. Sin embargo, es alto el porcentaje de personas que no saben o no contestaron a quién van a votar (15%), y un 7% lo hará en blanco o anulado.

Dentro del PN, la oficialista Bentaberri registra un 45% de intención de votos y el próximo domingo 27 de setiembre podría suceder a José Luis Falero, que renunció a su cargo este año para asumir en la subdirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) luego de dos períodos al frente de la comuna (2010-2015 y 2015-2020).

La otra candidatura blanca es la de César Zunino, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, que cuenta con el apoyo del herrerismo.

La candidatura de Bentaberri fue definida con anticipación, en diciembre de 2018, con el apoyo de Aire Fresco, el sector del presidente Luis Lacalle Pou. Por Alianza Nacional se presentó en enero a la convención del Partido Nacional el senador Carlos Camy, pero el sector no contaba con los convencionales suficientes para promover su candidatura.

En junio, Alianza Nacional decidió apoyar la candidatura de Bentaberri.

Según el análisis de Opción, la diferencia con la que ganaría el PN es menor a la de 2015, cuando obtuvo 20.213 votos sobre 21.719 del Frente Amplio.

Aunque en principio el FA y el Partido Colorado iban a presentar candidatos únicos, definieron que pelearían en la elección con dos candidatos por partido.

En el FA se presenta María Noel Battaglino, médica y exdirectora departamental de Salud, y Pablo Urreta, docente de matemática. El Partido Colorado compite con Alfredo Lago, ingeniero agrónomo, y Washington Almada, expresidente de ANDA.

Cabildo Abierto y el Partido Independiente compiten con una candidato cada uno. El partido que lidera el senador Guido Manini Ríos se presenta con Edgar García, empresario oriundo de la ciudad de Libertad, mientras que los independientes van con el médico Luis Noya. También participa de la elección Unidad Popular que presenta al rematador público Darío Camilo.

Sueldo de intendente

En los primeros días de setiembre, la Junta Departamental de San José aprobó con los votos del Partido Nacional ajustar el sueldo del intendente, pese a que el Frente Amplio había propuesto una rebaja de $74 mil sobre el sueldo nominal que actualmente es de casi $299 mil –votado en mayo de 2015–. Ahora pasará a cobrar $340 mil, según el ajuste por el Índice de Precios al Consumo (IPC) pero además, se le suman otros $108 mil por concepto de gastos de representación, por lo que el total asciende a unos $448 mil.

El cambio en la remuneración entrará en vigencia el próximo 26 de noviembre, cuando está previsto que asuman las nuevas autoridades.

Mientras que los candidatos a intendente del Frente Amplio se comprometieron a donar la diferencia entre lo votado y lo propuesto por el Frente Amplio, la candidata nacionalista no quiso hacer consideraciones personales sobre el tema. "No es un tema de campaña política. Al que le toque llegar lo que le corresponde es cobrar el sueldo. En este momento como candidata a la intendencia no me corresponde hacer consideraciones al respecto", dijo en rueda de prensa.