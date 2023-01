La Mutual le comunicó a Liverpool que Belvedere no está habilitado y Palma amenaza con acciones legales

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales inspeccionó seis canchas durante la semana que termina y el viernes emitió un comunicado en el que expresa su "preocupación por el precario estado edilicio" de algunas, por lo que sus directivos se reunieron con el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y exigen cambios.

Diferentes dirigentes de la gremial de los jugadores estuvieron en los escenarios de Belvedere, Parque Artigas de Las Piedras, Franzini, Jardines del Hipódromo, Tróccoli y Capurro.

Esto llevó a que Juventud de Las Piedras, que oficia de local en el Parque Artigas, escribiera un extenso comunicado que fue durísimo para los directivos de la Mutual y con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, como informó Referí.

Entre otras cosas, expresa: "Desde que la AUF se rige por los nuevos estatutos impuestos (en este caso, la letra negrita fue escrita por el propio club pedrense) en tiempos de la intervención, con la complicidad de los actuales directivos, que incluyen a integrantes de la Mutual en el ejecutivo de la AUF, han ingresado al fútbol uruguayo cifras récord de dinero".

Y agrega: "Este dinero nunca llegó a los protagonistas del fútbol, a los que hacen y organizan todas las actividades, que son los Clubes, tampoco ha llegado a los jugadores. Se ve que el Presidente Ignacio Alonso estudió economía para la mejora de algunos, pero no del fútbol uruguayo".

"Ejemplo de ello, fueron los ingresos por la participación de Uruguay en las Eliminatorias y en el propio mundial de Catar 2022, que genero un ingreso multimillonario a la AUF y los Clubes profesionales han recibido “cero peso”. ¿Quizá el ingreso solo dio para gastos de amigos de Alonso y de los directivos de la Mutual?".

Y así continúa: "Nos llama la atención, que por Clubes que no tienen cancha o que las que tienen son potreros, nunca la Mutual y sus directivos se preocuparon, ¿será que son de los Clubes que apoyan a este Ejecutivo?".

Los apoyos económicos de FIFA para mejorar la infraestructura deportiva del fútbol profesional, ¿solo vienen para los Clubes amigos de Alonso? La respuesta es clara, este Ejecutivo de la AUF integrado por la Mutual, dirigió fondos que son de todos los Clubes profesionales a sus instituciones aliadas, algunas de ellas multinacionales como el City Torque y otras que no sabemos que hicieron con el dinero porque en canchas no lo invirtieron. Pero a pesar de que sus condiciones de infraestructura son paupérrimas a los directivos de la Mutual no les preocupa".

Este domingo se dio a conocer un comunicado de la Mutual al club Liverpool.

En el mismo expresa que "en agosto de 2022 se acordaron condiciones mínimas de los escenarios deportivos determinadas en el MANUAL DE INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES GENERALES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS EQUIPOS PROFESIONALES, los escenarios deportivos que no cumplan con dichas condiciones NO serán fijados para los encuentros de la temporada 2023".

Y añade: "En ese sentido les comunicamos que luego de la inspección realizada en su escenario deportivo el día martes 17 de enero, advertimos que el mismo no está cumpliendo al día de hoy con las condiciones mínimas de los escenarios deportivos de equipos profesionales".

Firman el mismo el presidente Diego Scotti y el secretario Mitchell Duarte.

La tremenda respuesta de Liverpool

Liverpool no tardó con contestar el comunicado de la Mutual.

Los presididos por José Luis Palma le piden a la gremial entre otras cosas, lo siguiente: "1) Copia del presunto acuerdo arribado en agosto de 2022 entre la Mutual y la AUF. 2) En caso de existir, copia del acta del Consejo Ejecutivo de agosto 2022 donde se aprobó el supuesto acuerdo. (...) 4) Se informe si algún órgano de la AUF autorizó a los representantes de la Mutual a realizar 'inspecciones oculares' de los escenarios deportivos"

Además, añade que "Liverpool se encuentra analizando adoptar medidas legales ante lo que consideramos un atropello desmedido e ilegítimo de la Mutual, el cual resulta claramente discriminatorio (la letra cursiva es del propio comunicado), violentando principios básicos del Estatuto de la AUF, de la Conmebol y de la propia FIFA".

El mismo fue firmado por el presidente de Liverpool, José Luis Palma.