La Nations Cup de rugby vuelve al Charrúa en 2019 y con equipos mundialistas

La World Rugby Nations Cup se volverá a disputar en Uruguay en junio de 2019, y tendrá la participación de Rumania, Namibia y Rusia, además de Los Teros, informaron a Referí fuentes de la URU, que ya recibieron la comunicación de World Rugby. Será una de las actividades principales para el seleccionado uruguayo en medio de una intensa preparación para el Mundial de Japón, en setiembre de 2019.



Tanto Los Teros como Rusia y Namibia estarán en ese entonces iniciando la recta final rumbo al Mundial, a diferencia de Rumania, que fue descalificada tras el escándalo de inelegibilidad de jugadores que también dejó sin copa del mundo a España. De hecho Rusia, cuarta en el Seis Naciones Europeo, entró el mundial tras la descalificación de rumanos y españoles.



El torneo tendrá relevancia extra porque sus seis partidos serán test matches, a diferencia de 2018, cuando además de Uruguay participaron los segundos equipos de Argentina, Italia y Fiji y por ende no hubo partidos válidos por el ranking internacional. Allí Los Teros obtuvieron el título y revalidaron la consagración de 2017, en un torneo que tuvo, además de a los celestes, a España, Namibia, Rusia, Italia Emergente y Argentina XV.

Esta tercera edición en Montevideo –en el remozado Estadio Charrúa- es también un espaldarazo para la Unión de Rugby del Uruguay, ya que World Rugby elige Montevideo por sobre Bucarest, donde se realizó el torneo entre 2007 y 2016. La primera edición, en 2006, había sido en Lisboa, Portugal.

Con Namibia en agosto

Para Los Teros será el inicio de la recta final hacia el Mundial. La intención del cuerpo técnico es tener otros tres partidos en agosto. Hasta ahora están negociados –sin confirmación oficial- dos partidos ante Namibia en Montevideo, al que se quiere agregar un tercero. No es fácil conseguir rivales mundialistas que quieran venir a esta parte del mundo a pocas semanas de viajar a Japón, pero según informaron a Referi fuentes de la URU la prioridad es que la parte final de la preparación sea en Montevideo para evitar el desgaste de un viaje previo al Mundial.

La actividad de junio no será parte de la ventana internacional, que este año se corre a agosto. De esa manera, será un desafío extra contar con todos los jugadores del exterior, que este año, en un hecho histórico, superarán los 15. Por lo pronto, habrá que esperar para saber si los que juegan en Francia y Estados Unidos ya terminaron su actividad. En caso de que lleguen a etapas de definiciones en sus ligas, no podrán estar.



Eso lleva a una pregunta que se hacen muchos hinchas: ¿estará Rodrigo Capó en Japón? El jugador había dicho hace un año que quería esperar a saber si estaba en nivel físico y competitivo, algo que está ocurriendo en Castres. Además hay buen diálogo con el cuerpo técnico, el plantel y la URU, aunque aún no hay una definición oficial. Claramente, la intención de todos en el entorno de Los Teros es que pueda estar, ya que su aporte dentro y fuera de la cancha en el repechaje ante Canadá fue muy positivo.

Américas: tres de local

El año arrancará temprano para Los Teros, con la Américas Rugby Championship, en la que jugarán tres partidos como locales: el sábado 2 de febrero ante Canadá, el viernes 8 ante Chile y el sábado 9 de marzo ante Brasil, todos en el Estadio Charrúa y por la noche. Las visitas serán dos: el sábado 23 de febrero en Buenos Aires ante Argentina XV y el sábado 2 de marzo ante Estados Unidos en Seattle.



Está casi cerrado un amistoso previo, el último fin de semana de enero, ante Jaguares en el Estadio Charrúa, un evento que servirá de gran inauguración para el rugby de la red lumínica del Charrúa, instalada con motivo del Mundial femenino de fútbol sub17. La franquicia argentina del Super Rugby, que comienza su actividad oficial en febrero, será un rival de primer nivel internacional.



Para la Américas otra interrogante será saber con qué jugadores del exterior se podrá contar. Respecto a los de la Major League Rugby –ayer se confirmó el noveno, Leandro Leivas, que se va a Toronto Arrows- la idea es no utilizar todos en todos los partidos pero sí poder ciar a varios en cada encuentro, ya que cuatro de los cinco partidos –salvo Argentina XV- son test matches y por ende reparten puntos importantes para el ranking. Chile, Brasil y Canadá están por debajo de Uruguay en la clasificación, por lo que derrotas ante ellos pueden costar muchos puntos.



Entre el 11 y el 25 de mayo está previsto el Sudamericano de selecciones, en el que Uruguay volverá a jugar con la denominación de su segundo equipo, Uruguay XV.



Por estos días Los Teros comienzan la postemporada, una serie de trabajos que buscan establecer una exigente base física para 2019. Junto al seleccionado mayor están trabajando la M20 .que en marzo tiene el Sudamericano clasificatorio al Mundial de Brasil.- y la M19, que en marzo y abril tendrá el Argentino de provincias y en mayo el Sudamericano.

Respecto a los jugadores en la MLR, en estos días puede cerrarse un contrato más, con lo que serían 10 Teros en la liga profesional estadounidense. Eso seguramente deje abierta la puerta para nuevos jugadores contratados, aunque seguramente no sean la misma cantidad que los que se van al exterior.