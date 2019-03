La nueva era de la sub 20: entrenar como la mayor

El lunes próximo, 20 jugadores se concentrarán en el Estadio Centenario. Utilizarán el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) exclusivamente como vestuario para uniformarse de seleccionados y partirán al aeropuerto, para embarcar a Europa. Gustavo Ferreyra, el nuevo técnico de la selección sub 20 llegará a España, donde jugará dos partidos con la selección juvenil, sin haber podido realizar un movimiento con sus futbolistas.

Las nuevas condiciones de profesionalismo en las que se mueven los jugadores menores de 20 años que integran la selección uruguaya, y las reglamentaciones que rigen a esos futbolistas no son nuevas. Hace dos años, obligaron a Fabián Coito a viajar al Mundial de Corea del Sur 2017 sin la certeza de que Rodrigo Bentancur pudiera jugar. A pesar de esa situación, por el valor agregado del entonces volante que jugaba en el fútbol argentino, el técnico le reservó uno de los 18 lugares para jugadores de cancha, a riesgo que Boca Juniors, que estaba definiendo el torneo local, no cumpliera su palabra. Bentancur jugó el 14 de abril el clásico argentino y llegó tres días antes del debut de Uruguay ante Italia.

No es nuevo este tema para Ferreyra, pero a medida que avanza el tiempo, cada vez se reducen las posibilidades de preparación para los seleccionados.

La puesta a punto de la sub 20 de 2017 estuvo alterada porque sus jugadores actuaban los fines de semana en los planteles principales en el torneo local. El lunes se recuperaban en el Complejo y completaban martes y miércoles dos entrenamientos con Coito.

Ese equipo tuvo cuatro jugadores que actuaban en el exterior y 17 en equipos uruguayos. Los únicos dos que quedaron afectados por la Libertadores fueron Agustín Rogel (Nacional) y Carlos Benavídez (Defensor Sporting).

Dos años después, en la primera convocatoria de Ferreyra para preparar el sub 20, se duplicó el número de repatriados. Ocho de los 20 juegan en el exterior, y de los 12 de equipos locales siete están jugando Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Como consecuencia de esta situación, Ferreyra tuvo que cambiar la planificación. Este lunes 11 comenzaba los trabajos de lunes a miércoles en el Complejo de la AUF, y el lunes 19 viajaba con tres días de preparación.

Casi como el regimen que Óscar Washington Tabárez debe desarrollar con la mayor, por las exigencias que tiene el fútbol de elite, los trabajos de cancha de Ferreyra serán reemplazados por teoría. En España tendrá un día de recuperación del viaje (el 20), dos de entrenamiento (21 y 22), un amistoso ante Arabia Saudita (23), un día de descanso (24), un amistoso ante Ucrania (25), y el regreso a Montevideo (27).

Luego, a su retorno al Complejo de la AUF, evaluará los pasos a dar en la preparación, aunque priorizará que los jugadores continúen en sus equipos a realizar un entrenamiento con un reducido número de jugadores.

Ferreyra tendrá a todos los mundialistas el 11 de mayo. Ese día la sub 20 viaja a Europa. El 12 hará el primer entrenamiento con todo el grupo en Polonia, los días 15 y 18 jugará con Sudáfrica y Estados Unidos, y el 24 debuta frente a Noruega.

Algo similar le sucederá a Tabárez con la mayor. Para la Copa América de Brasil, que se inicia el 14 de junio, tendrá dos semanas de preparación con todo el plantel.

En este nuevo escenario en el que se superponen las competencias de clubes con la selección sub 20, también las instituciones ceden poderío. Nacional y Peñarol no tendrán a Santiago Rodríguez, Brian Ocampo, Ezequiel Busquets, Brian Rodríguez y Darwin Núñez para la sexta fecha del Apertura. También lo sufren Liverpool, Danubio, Wanderers, Racing y Defensor Sporting, y para la recta final del primer torneo de la temporada no estarán las promesas del fútbol uruguayo que, que por las características de la competencia, son más que futuro en sus equipos y se transforman en titulares y figuras.

El que lleva la peor parte en esta nueva realidad del fútbol profesional es el técnico de Peñarol, Diego López, que se queda sin sus dos primeras opciones para el lateral derecho: Busquets se va con la sub 20 y Giovanni González viajará con la mayor el viernes a la China Cup.

Por esa razón, aquellos problemas que en otros tiempos parecían reservados para la mayor, se instalaron a nivel sub 20. Y los problemas de los sub 20, llegaron hasta la sub 17: Juan Manuel Gutiérrez, que debutó en el plantel principal de Danubio en 2018 y que jugó por Copa Libertadores en la revancha ante Atlético Mineiro, está en el grupo que la próxima semana viajará al Sudamericano de Perú. El técnico Marcelo Méndez recién lo recuperará para la octava fecha del Apertura.