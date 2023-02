Trasvase del Solís Chico: la obra de US$ 2 millones para combatir la sequía que OSE no puede usar por fallas técnicas

En abril de 2020, pocos días después de asumir, las autoridades de OSE se encontraron con un panorama complejo que los preocupó. Las pocas lluvias de los últimos meses habían provocado una baja en las reservas de diversas zonas del país, entre ellas la Laguna del Cisne (que abastece a la población que vive entre Neptunia y Parque del Plata) donde quedaba agua para una semana.

Si bien las lluvias llegaron y la zozobra pasó, la preocupación por lo que podía ocurrir con este “sistema” –como le llaman los técnicos– continuó y motivó que pocos meses después el directorio tomara una resolución que hoy –a la vista de los resultados– resulta polémica y ha provocado reproches internos aunque cosecha críticas desde el inicio por razones técnicas y ambientales.

Se trata del trasvase del arroyo Solís Chico, una obra en la que el organismo invirtió casi US$ 2 millones ($77 millones) pero que no utiliza.

“Estamos haciendo los esfuerzos para poder usarla”, reconoció un integrante del directorio de OSE, pese a que científicos y técnicos entienden que no tiene autorización.

La Laguna del Cisne abastece a unas 22.800 conexiones, que representan unas 100 mil personas en verano, de acuerdo con datos del organismo. La sequía de este verano provocó una baja que obligó a OSE a prohibir el uso de agua potable para “fines no prioritarios” y disponer sanciones para quienes incumplan esta medida. En este momento, las reservas alcanzan para poco más de una semana.

Desesperación ante la sequía

La obra fue costeada inicialmente en $49 millones y aprobada por el directorio de OSE en octubre de 2020. Significó una ampliación de la adjudicación que tenía Teyma para realizar el saneamiento en la Ciudad de la Costa, lo que fue observado por el Tribunal de Cuentas aunque los gastos fueron reiterados por OSE, de acuerdo con resoluciones revisadas por El Observador.

El directorio argumentó que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) pronosticaba una sequía leve/moderada para la primavera y el verano al sur del Río Negro, lo que presuponía un “déficit hídrico” en los aportes a la Laguna del Cisne.

Foto: Leonardo Carreño.

La Laguna del Cisne está 1,8 metros por debajo de lo habitual

Las autoridades señalaron que por la pandemia más personas se habían instalado en esa zona y que habría un mayor turismo interno debido a que las fronteras estaban cerradas, por lo que se registraría un “incremento” en el consumo de agua potable en los balnearios.

“Se ha propuesto una alternativa novedosa, recurriendo a una nueva fuente de agua representada por el Solís Chico”, dice la resolución, que detalla que se había estudiado la “factibilidad” de realizar “una obra de trasvase de agua bruta” desde el arroyo hasta un curso afluente a la Laguna del Cisne.

“Permitirá garantizar un aporte sostenido” independientemente de otros “aportes hídricos”, que podrían “verse afectados por las condiciones climáticas pronosticadas”, agrega en otro de los considerandos.

El trasvase consistiría en la instalación de una toma de agua provisoria con una bomba sumergible a la altura del puente de la Ruta 8, donde corre el Solís Chico, y la construcción de una tubería de PVC orientado de 40 centímetros de diámetro y 5,8km de largo que descargaría el agua en una cañada afluente de la Laguna del Cisne.

Pero tras esta aprobación comenzaron los problemas.

Los integrantes de las comisiones de Cuenca de Laguna del Cisne y del Arroyo Solís reclamaron que no fueron informados y que se enteraron por la prensa (lo había anunciado la web de Presidencia), por lo que recordaron que era obligatorio discutir el tema en esos ámbitos. A su vez, la obra no tenía las autorizaciones ambientales necesarias y poco después la Intendencia de Canelones dijo que no tenía “conocimiento” de los detalles.

Ante esta situación, OSE presentó el proyecto en una sesión de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne el 26 de noviembre de 2020. Señaló que la intención era poner en marcha el trasvase en febrero de 2021, que era la primera parte —por razones financieras— de una propuesta mayor que incluía la construcción de una represa en el Solís Chico, una nueva usina potabilizadora y tuberías de conexión al sistema.

Tras la presentación, técnicos de la Dinama (que después –el 1º de enero de 2021– pasarían del Ministerio de Vivienda al de Ambiente) analizaron las obras y advirtieron que lo mejor no era un trasvase de cuencas sino el bombeo directo desde el Solís Chico a la planta potabilizadora de Laguna del Cisne dado que al “mezclar las aguas” había riesgos ambientales como el desarrollo de cianobacterias o la introducción de “especies exóticas de agua dulce”.

OSE volvió a manifestar que no podía construir en una sola etapa toda la tubería (18 km en lugar de 5,8km), que podría hacerlo en tres, pero que necesitaba en lo “inmediato” la “solución transitoria” que había propuesto.

Foto: Leonardo Carreño.

Camiones abastecen de agua a la Laguna del Cisne

La Dinama accedió siempre y cuando se cumplieran las siguientes condiciones: que OSE presentara en menos de un año un “compromiso de cumplimiento” de las tres fases de la obra; la presentación de un informe complementario ante Dinagua con datos técnicos; las precauciones que tendría el bombeo; un plan de monitoreo y acciones de contingencia si aumentaban las floraciones algales (como cianobacterias) o si ocurría un “colapso ambiental” en Laguna del Cisne, según señala la resolución firmada por el director de Calidad Ambiental, Luis Reolon del 1 de diciembre.

Más de dos semanas después, el 17 de ese mes, OSE envió su compromiso institucional en el que señaló que tenía “planificado terminar en el 2021 el proyecto ejecutivo del tramo de tubería hasta la Usina de la Laguna del Cisne” y el 12 de enero de 2021, el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, autorizó la extracción y uso de agua por diez años, siempre que se cumpliera con todas las condiciones que había puesto Dinama y otras que se sumaron en la resolución.

Agua salada

Con el proyecto aprobado, y mientras se terminaba de coordinar una nueva reunión para avanzar en el plan de monitoreo, el investigador Guillermo Goyenola —que integra la delegación del Centro Universitario de la Región Este (CURE) en las comisiones de cuenca y venía expresando su “gran preocupación” por el tema— fue hasta la zona donde se iba a instalar la toma y extrajo muestras para analizar en el laboratorio.

Los resultados dieron que el agua llegaba salada y no dulce (como se preveía) al lugar elegido, por lo que envió un correo electrónico informando de la situación.

La identificación de que la salinidad era siete veces mayor que la que registraba la Laguna del Cisne provocó un nuevo cambio en el proyecto, que aumentó su costo en $27 millones.

“Visto los resultados obtenidos con la obra de trasvase de agua bruta, la gerencia general ha entendido conveniente y oportuno extender el alcance de estos trabajos mediante la prolongación de la tubería en una longitud de 1,4km hasta el puente de la Ruta 8 e instalar allí una nueva toma en el arroyo Solís Chico contigua al puente”, dice la resolución de ampliación del gasto aprobada por el directorio de OSE el 5 de mayo de 2021, que también fue observada por el TCR.

Aunque se decidió una nueva ubicación de la toma, OSE no realizó el desarrollo de la tubería hasta la planta potabilizadora que se había comprometido a realizar en un año, con lo que la autorización de Ambiente quedó suspendida.

Nuevas críticas

Pese a esto, el 15 de diciembre del año pasado, OSE emitió un comunicado en el que informó que la seca y las altas temperaturas habían provocado “importantes descensos” en el nivel de la Laguna del Cisne, razón por la que había empezado a trasvasar agua desde el Solís Chico.

“El inicio de la operación del sistema responde a la situación de emergencia hídrica y al incremento de los consumos por el inicio de la temporada veraniega, pudiendo ser interrumpida en caso de que dicha situación sea revertida”, dice el documento.

Intendencia de Canelones

La Laguna del Cisne abastece a unas 100 mil personas en verano

Según fuentes de OSE, la operación se extendió entre el 7 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, aunque el trasvase resultó fallido: el agua se escurrió en el camino y no llegó por lo que el bombeo resultó insuficiente.

La decisión del organismo de empezar a trasvasar de forma unilateral e iniciar un plan de monitoreo de forma independiente fue duramente criticada por los delegados del CURE, que el 28 de diciembre enviaron un mail en el que manifestaron sus discrepancias y pidieron a Ambiente una serie de acciones.

Sin haber terminado de evaluar la dimensión de las lluvias que se registraron jueves y viernes, pero previendo que la sequía se extenderá, técnicos de OSE tenían previsto volar en helicóptero la zona para analizar si el arroyo tiene algo de caudal y si es posible realizar maniobras con máquinas para activar el bombeo con el objetivo de que el agua llegue hasta la cañada.