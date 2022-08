La pancarta contra Sebastián Sosa de hinchas de Independiente. ¿Cómo reaccionó el golero?

Hinchas de Independiente colgaron una pancarta contra el golero uruguayo Sebastián Sosa, el golero que llegó el año pasado al club y donde a fuerza de grandes rendimientos no solo se transformó en referente del rey de copas sino que también fue convocado por primera vez a la selección uruguaya, a los 35 años.

El rojo de Avellaneda atraviesa una profunda crisis institucional donde una facción de la hinchada lucha por desplazar a la dirigencia que encabeza Hugo Moyano mientras que el equipo está hundido en el 25º puesto de la Liga Profesional Argentina y el técnico Eduardo Domínguez, ex Nacional, fue destituido llegando en su lugar Julio Falcioni.

"Desde principio de este año fueron momentos muy buenos a la hora de decidir quedarme en este club sentí mucho el cariño y el apoyo de la gente y eso fue en febrero", dijo Sosa el miércoles de noche en declaraciones a Es un Buen Momento que se emite por radio La Red.

Sosa era pretendido por Peñarol pero optó por seguir este año en Independiente.

Leonardo Carreño

El debut de Sosa en la selección, amistoso ante Panamá

"Lógicamente han pasado muchas cosas, no se lograron resultados, no se pudo continuar el proceso que había iniciado a principio de año Eduardo (Domínguez) por no lograr los resultados deseados. Uno dentro de la cancha siente responsabilidad, pero la responsabilidad es siempre compartida, han habido cosas a nivel institucional, deportivo y de plantel que es para hacer una revisión a nivel de todas las áreas. Hace cinco meses se iniciaba un proceso nuevo con expectativas que no se pudieron llevar a cabo y se empezaron a buscar responsables que es normal que recaiga sobre la gente de mayor experiencia, por eso lo tomo con normalidad", dijo el golero.

Consultado por la bandera que colgaron los hinchas en su contra en Avellaneda, Sosa respondió: "Son cosas raras, nunca me había pasado una situación así. Hace tres meses me decían San Sosa y estaban mis estampitas por todos lados. Pero ni fenómeno cuando te hacen estampitas y te hacen sentir Superman ni espantoso cuando te comés un gol como el que me tocó vivir contra Patronato, de ahí para adelante empecé a sentir un poco el rechazo. Son momentos y hay que saber sobrellevarlo", explicó.

"Es un golpe bajo que no tiene sentido ninguno y no suma para nada. Al contrario, son todas cositas que restan en una gran institución como es Independiente que lejos de querer aportar un granito de arena están metiendo piedras en el camino y lo hace gente nuestra. Pero no me detengo en esos detalles, porque hay que tomarlo como de quien viene y seguir para adelante. Son cosas que no suman para nada, ni a mí, ni a Independiente ni al equipo", agregó.

EFE/Nathalia Aguilar

Sosa y Alonso, abrazo tras la clasificación a Qatar 2022

Sosa perdió la titularidad en los últimos dos partidos por Milton Álvarez. En el primer encuentro, ante Colón, Sosa fue baja por lesión y Álvarez escribió entonces en su cuenta de Instagram: "Nadie se puede bajar ahora". ¿Le molestó a Sosa ese mensaje? Esto respondió el uruguayo: "Cada uno hace su juego. Nunca hablé mal de ningún compañero, nunca mandé a nadie al frente ni lo haría, no es mi manera de ser ni de manejarse. No lo tomo como que fue para mí, quién sabe a quién estaba dirigido. En 15 años de carrera nunca se puso en duda una lesión mía que también sería poner en duda la palabra de un profesional de 30 años en el club, hay que tener cuidado con eso".

Sosa explicó cuál fue su situación sanitaria: "En marzo me desgarré los dos gemelos. Yo soy de apretar los dientes e ir para adelante y eso de siempre querer estar hace que caiga en errores y en decisiones equívocas. Si paraba cuatro o cinco días quedaba solo como una contractura y no me comía los 25 días que estuve afuera. En las últimas semanas entrenamos en el barro, tuvimos cambio de entrenador de goleros y se generaron varias situaciones y como ya me había desgarrado decidimos parar. El doctor me mandó hacer estudios y así no caer en el mismo error que cometí en marzo".

@Uruguay

Sosa en el Complejo Celeste

El Mundial de Qatar 2022 se puso sobre la mesa. Para Diego Alonso, los tres goleros de la selección son al día de hoy Sergio Rochet, Fernando Muslera y Sosa. También fueron reservados Guillermo De Amores, Nicolás Vikonis y Santiago Mele.

"Siempre cumplí con los contratos, estoy contento de estar donde estoy pero los resultados no han ayudado, es duro cuando se pierde y eso hace que no se pueda disfrutar. Quiero prepararme de la mejor manera para el Mundial. Trataré de seguir entrenando, para llegar al Mundial tenés que rendir en tu club y eso te abre la puerta de poder estar en la selección. Siempre trato de estar partido a partido y dar lo mejor en el arco de Independiente. Llevo como 70 partidos y no lo digo yo sino la gente que en el 90% anduve bien. En un año y medio me tocó jugar con 16 defensores distintos", justificó.

"No estoy enojado ni dolido, sí te angustia el momento, no poder meter tres partidos ganados consecutivos, no queremos estar en la posición que está Independiente, nos duele estar ahí, pero tenemos plantel para pelear y estar más arriba", concluyó.