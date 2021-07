¿Cómo ven en Uruguay la aplicación del VAR? “Atenta contra el sentido común” y "distorsiona la realidad"

La utilización del VAR genera polémica y distintas opiniones en protagonistas del fútbol. En las últimas dos semanas las decisiones tomadas a través de esta herramienta en partidos del fútbol uruguayo y en copas internacionales de Conmebol, generaron discusiones enormes. En Uruguay no se utiliza en todos los partidos y eso es también otro punto de discordia. Referí recogió las opiniones del exárbitro Olivier Viera y de los entrenadores Martín Varini y Roland Marcenaro, sobre este nuevo elemento que comenzó a utilizarse en el Mundial de clubes de 2016 y que comienza a utilizarse en todo el planeta.

Varini, entrenador de Rentistas, admitió que está de acuerdo con el VAR siempre y cuando imparta justicia, pero entiende que no se está utilizando bien. Marcenaro, técnico de Cerrito dijo que no está de acuerdo, porque en general genera más problemas que soluciones.

Chequeo en el partido Boca-Mineiro

El exárbitro Olivier Viera indicó que por momentos el uso del VAR atenta contra el sentido común. La herramienta tecnológica para colaborar con los árbitros de cancha “es una muy buena idea”, dijo, pero no ayuda en implementación “la forma en que se aplica” y tampoco “las modificaciones que se hicieron al reglamento del fútbol”.

¿Hormigas o elefantes?

En 2018, cuando Wilson Seneme, presidente de la comisión de arbitraje de Conmebol, explicó en el Gran Parque Central el funcionamiento del VAR, expresó: “El VAR no busca hormigas, debe buscar elefantes", refiriéndose a que la idea de la tecnología no era detenerse en pequeñeces, sino en "errores grandes".

Para Viera, ahora es al revés. “Lo que están haciendo ahora es buscar hormigas. Cuando se modificó la regla de la posición adelantada, por ejemplo, admitiendo que a partir de esa modificación el jugador que estuviese en la misma línea que el penúltimo defensor estaba habilitado, fue con el objeto de que no se anulasen tantos goles; ahora el VAR, como tiene toda esa tecnología, anula goles por cinco milímetros. Entonces se da de patadas con el criterio anterior”.

Camilo Dos Santos

Martín Varini

El exárbitro agregó que “la idea original de la Internacional Board era lo que es fino es fino, lo que es imperceptible al ojo humano lo es, ahora resulta que nada es imperceptible al ojo humano y por esa vía relativamente oblicua, se están viendo cosas bastante disparatadas. La puntita de una rodilla, la mano no es posición adelantada pero la nariz si porque se puede hacer un gol con la nariz y no con la mano. Tenemos un doble rasero para medir las manos: sin son del delantero siempre son manos y si son del defensa no siempre lo son; hemos visto como se le cobró un penal en contra hace poco a Universidad Católica por un jugador que estaba prácticamente de espalda y el balón le rebota en el muslo y en la mano y se cobró penal a instancias del VAR. Una serie de situaciones que atentan contra lo que uno habitualmente denomina sentido común”.

Otro exárbitro, Julio Matto, también brindó su opinión contraria al VAR: “Están desnaturalizando, destruyendo el fútbol, la gran mayoría de las modificaciones y procedimientos reglamentarios que se han hecho estos últimos años (incluso el VAR) han sido negativos. Han complicado la actividad arbitral y que la gente pierda credibilidad en el fútbol”, escribió en Twitter.

Marcenaro indicó que no quiere parecer “retrógrado” y negarse a la tecnología, pero “estaría bueno si se implementara de una manera correcta y que fuera controlado; se ve que no hay control porque lo que hemos visto no ha sido bien implementado” y puso como ejemplo un partido de su equipo contra Rentistas, en el actual torneo Apertura: “En el primer tiempo se paró el juego entre siete y ocho minutos, estábamos con un jugador de menos y perdiendo 1-0. Se agregaron tres minutos a los 45, o sea que tuvimos cinco minutos menos de tiempo para poder empatar”.

En ese mismo juego, “se apagó dos veces el VAR, no sé que significa que se apague, pero hubo problemas con las cámaras porque no estaban bien ubicadas. Para hacerlo vamos a hacerlo bien”.

Problemas de software

Desde la vereda de enfrente, Varini también recordó ejemplos de ese mismo partido, ya que a Rentistas le anularon dos goles por supuestas posiciones adelantadas: “En los dos goles te muestran la foto y se ve claramente habilitado, pero por no tener el software no pueden hacer un buen desarrollo de las líneas del offside. Entonces anulan un gol cuando en realidad para manejarlo mal es preferible no tenerlo”.

VTV

Jugada polémica en Cerrito-Rentistas

El uruguayo Gustavo Poyet, entrenador de Universidad Católica, se sintió perjudicado cuando la semana pasada le sancionaron un penal en contra, expresó: “No soy un fan del VAR. Entiendo el fútbol de una manera lógica y creo que estamos perdiendo la lógica, estamos haciendo anti pasional el fútbol, no se juega nada, lo más lindo es gritar los goles y si alguien se equivoca, es humano”.

Viera está de acuerdo con Poyet. “El fútbol era bastante lineal, intuitivo de apreciar cómo se aplicaban las reglas y los criterios, ahora perdió la lógica. Muchas veces me sucede que miro algo por televisión y le pido a algún árbitro conocido en actividad que me explique lo que pasó porque no entiendo”.

Diego Battiste

Roland Marcenaro

Según Viera, donde mejor ha visto "la aplicación del VAR, sin compartirla totalmente, ha sido en la liga inglesa. Se han separado y por lo menos hacen algo que ayuda a la transparencia. Cuando el VAR está analizando, el espectador en el estadio y en la televisión está viendo las mismas imágenes del árbitro. En FIFA y Conmebol es una opacidad alarmante, no pasan la imagen y cuando decidieron la pasan y la repiten cinco o 10 minutos después y con suerte es una imagen clara. La opacidad genera desconfianza”.

Gol, lo grito o no lo grito

Marcenaro entiende que “hay muchas cosas que están variando el deporte y en muchos casos ya no es lo mismo. Haces un gol y no lo podés gritar hasta que alguien te diga ahora gritalo. Es confuso y en general está dando más problemas que solución. Antes, cuando la mano iba hacia la pelota era penal y si la pelota iba hacia la mano, el árbitro aplicaba un criterio de sentido común y no lo cobraba; ahora se cobra”.

Mientras que para Varini, “es una opinión repetida pero me aferro a eso, que por momentos no es el problema del VAR, sino cómo lo estamos utilizando. Ahí es donde está fallando y está distorsionando un poco lo que es el juego y la realidad del juego”.

Diego Battiste

Monitor de VAR a nivel de cancha

El técnico de Rentistas añadió que está de acuerdo con el videoarbitraje, “sobre todo cuando soluciona injusticias o errores arbitrales normales que en el campo de juego no se ven, pero no estoy tan de acuerdo cuando se busca la aguja en el pajar o cuando se busca mucho el detalle que termina distorsionando la realidad”.

Señaló que no es un problema que pasa solo en Uruguay, sino que lo ve a nivel mundial. “Hay buena voluntad y los jueces se han preparado y lleva un tiempo de adaptación que lo estamos sufriendo ahora”.

El hecho de que en Uruguay solo tres partidos de ocho utilicen el VAR porque no todos los clubes están de acuerdo, es otro elemento de injusticia. “Es la misma competencia, unos juegan con determinadas herramientas para evaluar las reglas y otros no las tienen. Hay una desigualdad, o es para todo o es para nadie, sino no tiene sentido”, dijo Viera.