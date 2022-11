La preparación inédita de Los Teros para su gira europea: “Físicamente llegamos como nunca”

Los Teros ya están en Europa para su último desafío del año: la ventana internacional de noviembre, en la que enfrentarán a Georgia (domingo 6), Rumania (sábado 12) y Tonga (sábado 19). Será una de las últimas oportunidades para juntar a todo el plantel antes de la preparación final al Mundial de Francia de 2023, en setiembre. Y llega en un momento muy especial, con los jugadores locales de Peñarol que tuvieron un semestre con poca actividad y mucho foco en la preparación física, con los jugadores de Europa en plena temporada y con un plantel paralelo, el del seven, arrancando su camino en el Circuito Mundial. Sobre todo eso, y sobre qué esperar de los partidos de noviembre, habló el DT Esteban Meneses.

La entrevista se realizó el jueves 27, antes de la lesión de Santiago Arata (una fractura de mano que lo dejará fuera de los tres partidos), pero en honor a la claridad de los conceptos se decidió dejarla.

¿Cómo llegan Los Teros a esta ventana de noviembre luego de tres meses casi sin competencia?

Los jugadores lo tomaron con mucho esfuerzo, porque siempre quiere jugar. Pero pudimos capitalizar este tiempo y prepararnos físicamente para lo que viene. Esta ventana que va a ser muy física, muy dura en el contacto. Durante tres semanas solo le dimos foco a la preparación física y al contacto, entrenando realmente duro 8 horas por día, una mini pretemporada. Se notó la falta de continuidad en el juego. Pero físicamente llegamos como nunca a una ventana. Eso no nos pasó en la ventana de julio, que después de la Slar, con la presión que nos pusimos de salir campeones, con un tremendo primer semestre que terminó en Japón, nos vimos superados desde el lado físico, y desde la velocidad de juego. El foco a partir del segundo semestre fue la preparación física del jugador, la velocidad. Llegamos de muy buena manera a esta ventana.

Ustedes miden todo por indicadores. ¿En cuáles se dan cuenta de ese crecimiento? Lo notaron en la reciente Uruguay Conference?

En el uno versus uno. Tanto contra Estados Unidos, si bien era un equipo de nivel inferior, y con Argentina, que eran más chicos que otra cosa. También en las mediciones físicas de nutrición, antropométrica, en la parte de levantamiento de pesas, los chicos han mejorado muchísimo. Ahora hay que plasmar en el juego. Obvio que en el contacto va a ser distinto a lo que enfrentamos, los rivales van a estar bien. Además la salida de pelota de los rucks tiene que ser rápida, necesitamos tener un juego con muchas más opciones.

Eso costó en los partidos con USA Falcons y Argentina XV.

Es que después de una pretemporada siempre cuesta sacarse el óxido de encima, pero hubo momentos que pudimos plasmar ese juego que queremos. Como aprendizaje, la gira por Japón nos vino muy bien, veníamos confiados en lo que estábamos haciendo. Habíamos ganado la Slar, íbamos con el pecho inflado a Japón. Nos encontramos con una velocidad de juego muy alta y un contacto que nos sirvió para en el segundo semestre poner el foco en eso.

¿Cómo se logran esos dos objetivos al mismo tiempo? Porque generalmente el objetivo de crecer físicamente conspira contra el de la velocidad.

Trabajando físicamente, nutricionalmente, cambiando grasa por músculo, que el jugador se pueda poner dos o tres kilos más y se sienta de la misma manera que cuando tenía menos. Es lo que los jugadores han sentido, la hemos medido y han tenido esa evolución física. En el juego han estado igual o mejor, se sienten más fuertes. Hay que irlos llevando de a poco, ir poniéndose objetivos en la semana.

La batalla física contra Georgia, Rumania y Tonga va a ser más dura aún.

Por eso apostamos a aumentar la cantidad de duelos ganados, para poder jugar a la velocidad que queremos. Si no ganamos los duelos es muy difícil poder jugar a una velocidad rápida. Lo mismo en defensa. Cuando Georgia se largue a jugar debemos enlentecer esas pelotas con dps uruguayos contra un georgiano, ganar esa línea de ventaja defensiva. Está claro que es otro Georgia, que agregó más juego, pero ganar el contacto sigue siendo el secreto.

¿Quedaste conforme con ese punto contra Argentina XV?

El porcentaje de tackles delante de la línea de la ventaja fue bajo, esperábamos tacklear más ganando la línea pero las veces que lo hicimos neutralizamos la velocidad de Argentina, que como mostró con Estados Unidos, cuando los dejás jugar es muy peligroso. Tiene backs fuertes y rápidos, sean chicos o grandes. Argentina lo hace muy bien, la clave es no dejarlos jugar a la velocidad que quieren. Y nos va a pasar con los rivales de noviembre. Tenemos que no dejarlos jugar a esa velocidad. Va a ser un contacto mucho más duro. Pero la velocidad de juego va a ser menor a la del partido contra Argentina.

¿A Argentina lo dominaron pero no pudieron cerrar el partido, te fuiste preocupado con ese manejo de los tiempos?

Nos quedó mucha bronca por no poder cerrar el partido. No lo empató Argentina, nos lo dejamos empatar nosotros. Tuvimos dos ocasiones en 22 de ellos, errores nuestros que no pudimos concretar, incluido un line a cinco metros. Perdimos una pelota en la base del scrum, tuvimos acciones para liquidarlo y no lo logramos. Hay un scrum central en el que faltaban dos minutos, había que patear al fondo y presionar, no lo pudimos plasmar. También hubo cambios, tuvo que salir Tite Etcheverry porque se acalambró, empezamos a hacer cambios porque no teníamos apertura, ese reacomodo nos terminó jugando en contra.

Etcheverry es uno de los jugadores que más evolucionaron en estos últimos tiempos, ¿cómo lo ves?

Es un jugador que hace jugar al equipo, le da mucho ritmo, que es lo que estamos pidiendo. Obviamente lo seguimos formando en el manejo del partido, la parte táctica. Ha evolucionado muchísimo durante la Slar, es una opción de 10 y también de poder jugar con dos 10 dentro de la cancha si tenemos a Felipe Berchesi, porque son dos distribuidores de juego. Si los sabemos manejar puede andar muy bien esa combinación.

Este fue el semestre en el que muchos jugadores de Peñarol pasaron a Los Teros. ¿Cómo ves esa transición?

Hoy tenés la base de Peñarol, que muchos están en los Teros y otros se fueron al seven. Hemos logrado formar jugadores para abastecer a los dos seleccionados en tremendo nivel. Y no solo nosotros, también Chile y todos los equipos de la Slar. Es lo que nos da la Slar, poder decir que un jugador pueda seguir evolucionando, que este q vaya al seven… es un lujo

El seven arranca a competir en el Circuito y mucho se ha hablado si es algo bueno o malo para el XV. ¿Qué te agrega como DT de Los Teros XV?

A mi me agrega muchísimo. Hoy tenemos 14 jugadores más agregando al sistema trabajando profesionalmente. En mayo de 2023 tendremos 30 jugadores formados en Peñarol más 14 en el seven, en un nivel que son 12 mundiales, uno a tres del otro. Es increíble la oportunidad de seguir formando jugadores al alto nivel. Hay puestos que el seven los ayuda, que necesitan que el jugador se desarrolle, preparándose profesionalmente y compitiendo en lo mejor de lo mejor. Lo que hay que saber es manejar los recursos, los tiempos de los jugadores. Es incompatible que entre y salga del seven al XV o al revés. Hay que ser ajedrecistas, lo estamos haciendo muy bien y hoy la Unión es un lujo. Esta posibilidad de tener 45 jugadores para prepararse para el Mundial es impresionante.

¿Es posible hacer una transición rápida para que lleguen bien al Mundial?

Hay puestos que sí. Por ejemplo los wings o fullbacks, tienen posibilidad de desarrollarse, de seguir evolucionando en juego aéreo, en el tackle. La adaptación va a ser rapidísima. Tenemos el ejemplo de Balta Amaya, pasó del seven a jugar contra Estados Unidos, y de 13, que no es un puesto habitual en él. No jugó contra Argentina porque habíamos determinado que se iba a preparar para Hong Kong. Además tuvo un golpe en la cabeza y decidimos cuidarlo. Claramente en algunos puestos ayuda mucho más. Si me hablas de un 10 es totalmente diferente, necesita otro tiempo, no llegás a terminar de lograr el 10 que vos queres, pasando del seven al XV. Necesitas que juegue tácticamente, con el pie, las patadas a los palos. No te lo da el seven.

¿Y en el caso de los segundas o terceras líneas, como Etcheverry o Deus?

Hay que ver caso por caso, en cuales apostamos a llevarlos al Mundial y hay otros que apostamos a otro proceso, que sigan evolucionando como jugadores, en sus herramientas, en buenos duelos, tackles. A fin de año nos sentaremos con Ivo (Dugonjic, DT del seven) y Guzmán (Barreiro, director de Alto Rendimiento de la URU) a decidir dónde va cada jugador, si para Peñarol o para el seven.

Es una decisión hecha jugador a jugador, en diciembre vamos a decidir, pero hoy el seven necesita una estructura de 14 jugadores profesionales, más algunos que están ahí de backup por cualquier inconveniente. Es un juego muy intenso, de velocidad muy alta.

¿Cómo ves el puesto de pilar derecho? Hay tres jugadores jóvenes a los que apostaron a formar

Cuando se lesionó Diego Arbelo se dio la oportunidad para Nacho Péculo. Siempre cuando pasa algo malo se abre otra oportunidad para otro y lo aprovechó al máximo. Logró darnos esa seguridad en el scrum, en el juego, ha tenido una evolución tremenda. Todo este año estuvimos formando a Mathi Franco, que tiene condiciones físicas enormes ,al igual Piussi, que se sumó ahora. Son jugadores con tremendo potencial físico. Hay que tenerles paciencia, son chicos jóvenes, el puesto de pilar requiere una antigüedad, no se forma de un día para otro. Ahora si le sumamos a Diego Arbelo tenemos la posibilidad de tener 4 pilares derechos de lujo, de un tamaño y poderío físico muy bueno. Hay que ver como los acomodarnos en esta ventana para darle minutos de competencia, que es lo que necesitan. Es lo que pasó con Nacho Péculo, teniendo arriba a Arbelo tuvo menos minutos, luego se hizo cargo y terminó siendo titular contra Japón y Rumania.

Otro de los que creció este año fue Santiago Álvarez.

Santi es un jugador que al principio no estaba decidido de jugar de 9, 13 o wing, ahora está decidido, empezó a entrenar el pase, el kick, el juego con el pie y ha tenido una gran evolución. Tiene condiciones físicas increíbles, en Japón generó dos quiebres para tries. Es un jugador que cuando entra genera impacto por lo que es físicamente. Eso se agrega al perfeccionamiento de destrezas que son determinantes para el juego de medioscrum. Es una linda posibilidad teniendo a Ormaechea y a Arata en Europa. Tiene la posibilidad de desarrollarse ese puesto, hay que hacerse. Estamos muy contentos.

¿Qué pasó con el Colo Ormaechea?

Se lesionó el último partido ligamento lateral interno, no es tan grave pero lo va a tener un mes y pico parado. Una lástima porque estaba con muchas ganas. Siempre ha rendido, el Colo siempre ha estado, incluso en la Americas Rugby Championship, que para los europeos era mucho más difícil venir, siempre ha querido estar.

¿Tomás Inciarte va a jugar como 13 o como 9?

Hoy es un jugador que da esas dos posibilidades. Ante esta lesión del Colo capaz Tomi cumple esa función de nueve, o jugar de 13 que es tremendo jugador, ha jugado en el mundial de 13 y para nosotros es muy bueno tener un jugador que pueda rendir en un alto nivel en dos posiciones. Estando todos, con Arata, Ormaechea, Santi Álvarez en buen nivel, se abre la puerta para Tomi para pelear el puesto de 13, que también es solicitado, con Arcos Pérez, Freitas. Son los problemas lindos que uno quiere tener. En un Mundial hay que tener objetivos amplios porque un jugador se te puede lesionar, y tener 2 o 3 variantes en el mismo puesto es importante. Para jugar contra Francia, Namibia, Italia y los All Blacks necesitamos 33 jugadores lo más parejos posibles.

¿Los de afuera van a estar para los tres partidos?

Vamos a ir manejando de acuerdo a como estamos en la semana, vamos a dar el equipo y si podemos liberar a alguno para que no se le complique con el club se va a hacer. Otros viajan recuperándose de lesiones, lo vamos a ir viendo allí una vez que estemos todos. Vamos a armar el plantel de 23 de acuerdo a cada partido. El plantel es de 30, iba a ser de 31 pero el Colo tuvo ese infortunio de la lesión. Vamos a tratar que todos jueguen porque es la oportunidad de verlos a todos en este nivel.

La pregunta sobre arata previo a la lesión

¿Cuánto le aporta Arata al equipo?

Llega en un gran momento y aparte tiene ganas de estar, al grupo le hace bien estar todo junto, todos como equipo. Va a ser tremenda ventana como grupo, poder hablar de nuevo todos el mismo idioma, los mismos códigos. Después cada uno volverá a su equipo, en Europa o en Uruguay, pero es la oportunidad de juntarse, y ya pensar en la preparación para el Mundial. Juntarse como grupo humano y rendir en estos tres partidos. Los europeos llegan con minutos, al principio de su temporada y el grupo que está en Uruguay tiene muchas ganas de jugar. Hay una combinación que hace mucho no se da, con muchas ganas de estar juntos. Nos viene muy bien