La primera salida en público de Tabárez, la emoción de Scotti y el freno de Godín

Montevideo despertó diferente este miércoles. La inauguración de la Ciudad Deportiva de Centro Deportivo Enfoque, un complejo de 20.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, generó un movimiento inusual ya no solo por la circulación de camiones y obreros, que trabajaban contrarreloj para terminar la obra del nuevo emprendimiento de Andrés Scotti, Diego Godín, Mario Rebollo y Vicente Sánchez, sino porque fue el escenario en que emociones y recuerdos se entremezclaron al mismo tiempo.

Por primera vez, desde el 19 de noviembre cuando fue cesado como entrenador de la selección nacional, Óscar Washington Tabárez se presentó en una actividad pública.

La ocasión en la que sus exjugadores y compañero de cuerpo técnico, Rebollo, presentaban en sociedad una inmensa obra, fue la razón para exponerse.

Acompañado de sus infaltables colaboradores, el profe José Herrera y Celso Otero, Tabárez firmó autógrafos, se tomó las fotos que le pidieron y aprovechó a recoger el saludo de decenas de personas que valoraron su aporte a la selección.

Una larga charla con Gregorio Pérez, su asistente técnico en el Mundial de 1990, el abrazo con Sebastián Bauzá, actual director nacional del Deporte y presidente de la AUF en el cuarto puesto de Sudáfrica 2010, el saludo de Scotti y Godín, marcaron algunos de los momentos en que los reconocimientos superaron a la inauguración en Enfoque.

Tabárez prefirió no hablar ante las cámaras, pero Godín no dejó de agradecerle cuando se cruzó en un fuerte abrazo y luego ante la prensa reconoció su alegría por darle un abrazo al entrenador que no veía desde noviembre, cuando fue cesado, aunque en este período mantuvieron charlas telefónicas.

El último partido de Tabárez con la selección fue el 16 de noviembre ante Bolivia en La Paz, por las Eliminatorias para el Mundial. Tres días después se cerró el histórico ciclo del entrenador de la selección que había iniciado su proceso en marzo de 2006, y finalizó 15 años y ocho meses después.

Luego fue el turno de otras emociones, que tuvieron a Scotti como protagonista. También fue el momento de las confesiones, que pusieron a Godín en el primer plano.

Durante la presentación, Scotti tomó la palabra y comenzó a agradecer. Habló de sacrificios. De esfuerzos. Su exposición solo se interrumpió dos veces por las emociones después que este miércoles hasta la 1 de la mañana estuvo realizando los últimos aprontes para presentar Enfoque al público.

Una inversión millonaria hizo posible que Uruguay inaugurara un complejo deportivo como no existe en el país. Se trata de la segunda etapa de la obra, la primera fue de 5.000 m2, en Florencio Varela y Magariño Cervantes. Esta segunda es de 20.000 m2 en las calles Agustín Abreu y Cardal.

Tiene una pista de atletismo indoor, estadio polideportivo, una cancha de arena para vóleibol playa y fútbol playa, cuatro canchas de fútbol 5 (dos de ellas indoor), una cancha de fútbol 7 y hockey, dos canchas de tenis indoor, salas de entrenamiento, de gimnasia artística, entre otros espacios para la actividad física.

Finalmente, antes de cortar las cintas y de la recorrida por el inmeso complejo, Godín tomó el micrófono y reveló que Scotti es un "león" que va para adelante, pero en un momento, cuando le planteó la idea de realizar esta obra, le dijo: "¿Te parece, Andrés? Venimos bien así". Esto despertó las risas y los aplausos, y cerró la ceremonia que congregó a más de 400 personas.