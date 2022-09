La reacción del presidente del INAC ante posibles detracciones a la exportación de carne

“Estoy muy preocupado, obviamente”. Eso respondió Conrado Ferber, presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuando El Observador lo consultó este lunes sobre lo que en el sector agroindustrial cárnico visualizan como una eventual aplicación de detracciones en la operativa comercial de exportación de carnes.

El artículo 420 en la Rendición de Cuentas, que ya cuenta con media sanción tras ser considerado en la Cámara de Representantes, no por iniciativa del gobierno, sí a propuesta de diputados, establece un impuesto a la exportación de carnes, informó Ferber antes de explicar a El Observador la propuesta de este año del instituto en la Rural del Prado (ver más adelante).

“Por más que sea un impuesto chico, esa propuesta es un error conceptual enorme que esperamos sea subsanado”, afirmó.

Sobre qué puede suceder con la consideración de la propuesta en próximas instancias legislativas, señaló: “Creo que esto fue simplemente un error en la búsqueda de dineros necesarios para poder financiar otras actividades, se mira erróneamente al sector agropecuario y se cae en una práctica en la que no hay que caer”.

“Esperemos que esto no se confirme, porque de confirmarse sería algo muy adverso, en Uruguay esto no ha pasado, no debería pasar, espero que esto sea solucionado en el Senado”, concluyó sobre esta situación que, según supo El Observador, ha generado mucha inquietud en el sector agroindustrial de la carne.

En el ruedo de la Rural del Prado varios expositores, productores ganaderos, destacaron que de prosperar esto sería copiar un mal recurso utilizado con frecuencia por el gobierno argentino.

Este mismo lunes, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, expresidente del INAC y de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se expresó sobre esta situación en Valor Agregado, de radio Carve.

El stand del INAC y el impacto ambiental

Sobre el stand del INAC en la Expo Prado –con un porte relevante, 360 m2 y frente al ruedo, en un sitio estratégico–, comentó que su presencia es una confirmación de que el instituto apuesta fuerte al Prado, “cosa que se había dejado de hacer en los últimos años y que se reinstauró con la actual administración”.

Su propósito es didáctico, hace una defensa del negocio de la carne desde el punto de vista ambiental. También hay una explicación muy clara del proceso de producción, en cuanto a lo que es la calidad de la carne.

“Son dos conceptos muy importantes”, resaltó Ferber, “porque vamos a tener que cuidar el negocio desde el punto de vista ambiental y ahí se hace mención a la biodiversidad de nuestros sistemas productivos, con base en pasturas, se hace mención a lo que es el ciclo del metano que acá está en equilibrio desde hace décadas, la ganadería uruguaya no es responsable del calentamiento global, no aportó nada para eso, pero sí tiene mucho para aportar a la solución, sea utilizando pasturas más digestibles, sea acelerando los procesos para que el impacto ambiental por kilo producido baje, sea seleccionando desde el punto de vista genético animales que produzcan más y emitan menos”.

“Todo eso está encerrado en un stand donde pretendemos que el público en general, al visitarlo, conozca la verdad, porque en estos tiempos se habla mucho a nivel de redes, en el mundo, sobre este negocio y los sistemas productivos de Uruguay tienen diferencias sustanciales con los de otros países que tal vez sí sean contaminantes, pero no es nuestro caso”, puntualizó.

Faena: un año de estabilidad, en 2,5 millones

Consultado sobre el mercado, expresó que “tuvimos un primer semestre muy fuerte, donde continuó la tendencia de 2021. En los últimos dos meses eso se enlenteció, el mercado mundial está en un reacomodo de valores, la demanda china tuvo alguna baja, el mundo está complicado con procesos inflacionarios, con países que están visualizando alguna recesión, algunos van a crecer mucho menos de lo esperado, todo eso hace que haya una demanda cautelosa”.

Todo eso derivó en un enlentecimiento del ritmo de faena, dijo, tras lo cual añadió: “Esperemos que de acá en más del ritmo avance, sabemos que el ganado está en los campos, tenemos el stock necesario como para abastecer a la industria, esperemos que en las próximas semanas podamos volver a la faena que veníamos teniendo, un ritmo que fue muy importante, de modo de llegar al cierre del ejercicio con números similares a los del año pasado”.

El objetivo, dijo, aún si se da un leve ajuste y se está en el eje de los 2,5 millones de vacunos faenados al año, “es que haya una estabilidad y eso se logra con una fuerte dinámica de extracción que tenga el respaldo de una fuerte producción de terneros, los estudios han mostrado que se van a lograr los tres millones y en adelante creo que eso se va a superar porque ya no existe en los campos la categoría de novillos viejos, campos que se van a poblar con vacas y eso determinará más terneros, está todo dado para que estabilicemos números para que tengamos el impacto económico que deseamos para todos”.

Los datos del INAC: faena, exportaciones e ingreso

En lo que va de 2022 la faena de vacunos totaliza 1.710.171 cabezas, con una caída de 4,1% con relación a lo que se había faenado en el mismo lapso de 2021.

En los primeros ocho meses del año las exportaciones de carne vacuna totalizan 368.598 toneladas peso canal, un 6,6% más.

El ingreso por exportaciones totales del sector cárnico (la carne vacuna explica el 83% del total) alcanzó a US$ 2.290 millones, con un crecimiento de 30,9%.

Entregarle al próximo gobierno una situación ideal

Otro aspecto en el que Ferber puso énfasis al considerarlo es el del valor de mejorar los accesos a los mercados. “Tenemos alguna baja en el mercado chino y hay otros a los que no tenemos accesos desde el punto de vista sanitario que podrían estar pagando algún dólar más que lo que hoy paga China, hay algún debe en gestiones y en eso se está trabajando, el sudeste asiático tiene posibilidades muy buenas de competirle a China con el set de productos que lleva, sin dudas precisamos diversificarnos en Asia”, indicó.

También Japón está en la mira, “en ese caso trabajando para que el producto lengua sea autorizado para el ingreso y también pensando en la baja de los aranceles”.

En ese sentido, “esperamos ansiosamente que Uruguay presente la carta para el ingreso al Tratado Transpacífico, de concretarse el ingreso sería como pasar a jugar en primera división en lo que refiere a mercados, ahí sí terminaríamos de consolidar un combo perfecto: una producción primaria fuerte y cuidadosa de los recursos, una alta extracción para una industria muy madura y los principales mercados del mundo disponibles en condiciones competitivas para nosotros, aspiramos a avanzar en esto para entregarle al próximo gobierno una situación ideal”.

