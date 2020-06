La sentida carta de despedida de Guzmán Pereira de Peñarol

El volante de Peñarol Guzmán Pereira, quien terminó su contrato con el club este martes y al que ya le fue anunciado que se le renovará publicó una carta de despedida en Instagram,

"Llegó el momento de partir del lugar donde siempre soñé estar desde que empecé a jugar al fútbol. Quizás esta forma de irme no sea la manera que más me guste, pero así se dio por todo los que nos tocó vivir... Simplemente usar este medio para agradecerles a todos por estos cuatro años hermosos que me hicieron vivir. Entrar a la cancha y sentir ese aliento en todo momento. Pasé por todo los estados de ánimo en este tiempo: lloré, reí, me criticaron y aplaudieron y muchas cosas más, pero solo sepan que siempre mal o bien, traté de brindarme al máximo para desde mi lugar aportar mi granito de arena para dejar a Peñarol en lo más alto. ¡¡¡MUCHAS GRACIAS PUEBLO CARBONERO!!! Lo mejor siempre #peñarol #vamoyvamo".

Pereira no entró en los planes de Diego Forlán en el arranque de la temporada interrumpida por la pandemia del coronavirus.

Por esa razón, vencido su contrato, se optó por dejarlo en libertad a pesar de que fue una pieza clave del plantel en el bicampeonato 2017-2018 y que llegó a ser uno de los referentes del plantel.

Rojas no está

Otros de los contratos que vencen este martes son los de Jonathan Urretaviscaya y el argentino Gabriel Rojas. El primero fue a entrenar en la jornada pero es un hecho que deberá volver a Monterrey, club dueño de su ficha. El segundo no se presentó, sigue en Argentina y tampoco seguirá en el club porque para eso se debería negociar otro préstamo con San Lorenzo, club que lo tendrá en sus planes para cuando vuelva el fútbol en la vecina orilla.