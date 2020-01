La sentida despedida de Canobbio y Lores de Peñarol

Agustín Canobbio e Ignacio Lores se despidieron de Peñarol con emotivos mensajes a través de sus redes sociales donde expresaron sensaciones y vivencias con los aurinegros.

Ambos jugadores fueron dejados en condición de libres por el club tras la decisión del nuevo cuerpo técnico que comanda Diego Forlán.

Canobbio se expresó en redes sobre su partida de los aurinegros.

“Hoy me toca despedirme de Peñarol. Fueron dos años donde viví momentos muy lindos, donde conocí una gran cantidad de compañeros con los cuales generé una muy linda relación, pero sobre todo fueron dos años de muchísimo aprendizaje. Llegar a Peñarol con tan solo 19 años fue un desafío superimportante para mí, y a la vez algo soñado: vestir los colores que desde chiquito soñaba vestir. Consciente de la responsabilidad que se trataba, en el acierto o en el error siempre busqué dar mi máximo y cumplir con las palabras de quienes me aconsejaban día a día", dijo.

Con este mensaje me despido de #Peñarol. Gracias @OficialCAP por estos 2 años únicos e inolvidables. ¡Fue un placer! 👊🏼💛🖤 pic.twitter.com/s2FzHex4GL — Agustín Canobbio (@Aguscano9) January 6, 2020

"Le agradezco a quienes me apoyaron, tanto a los hinchas como referentes en el vestuario y dirección técnica que siempre tenían algo para decirme. Le agradezco a mi familia por siempre estar a mi lado y apoyarme en todo desafío que me planteo. Me voy con la sensación de que lo di todo, pero sabiendo que siempre se pueden hacer las cosas mejor", agregó.

L. Carreño

"¡Y gracias a vos, Peñarol! Fue un placer pertenecer a este hermoso club que tanto amo. ¡¡Vamos Peñarol carajo!!”, remató el jugador.

En tanto Ignacio Lores también se despidió con un mensaje en redes sociales: “Hoy me toca decir hasta pronto club de mis amores. Al club donde dejé todo para poder jugar”.

Diego Martínez

Lores agradeció a funcionarios y compañeros y expresó: “Realmente es una sensación única y no hay plata en el exterior que te haga sentir lo que para un hincha de Peñarol es jugar en el Campeón del Siglo. Son emociones muy fuertes las que siente alguien que tuvo la oportunidad de estar afuera alentando y después vivirla como jugador. Muchas gracias Peñarol y viva siempre Peñarol!”.