La sincera autocrítica de Mauricio Larriera: "No hay peor rival que uno mismo"

El técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, fue sincero y autocrítico a la hora de analizar la derrota de su equipo por 1-0 frente a Fénix en la primera fecha del Apertura 2022.

"No hay peor rival que uno mismo", expresó el entrenador apenas terminó el partido en la transmisión de Tenfield.

Señaló que "sin dejar de felicitar al rival, me parece que fallamos nosotros. Tomamos la iniciativa, tuvimos un penal, chanches claras, pero en esta cancha es complicado, la forma en que nos juegan es complicado. Seguimos dependiendo de nuestros propios errores".

Subrayó que los errores de su equipo este sábado estuvieron en las dos áreas: "Nos convierten en tres chances y nosotros no tuvimos claridad, no tuvimos generación de juego".

A lo largo de los 90 minutos realizó varios cambios, pero no encontró el gol: "Le buscamos la vuelta pero no se pudo; por varios motivos, comenzamos con tres volantes, pasamos a dos, lo dejamos a Walter (Gargano) porque está bien, pero no hubo forma. Lo vi inconexo al equipo, con falta de ideas y las individualidades tampoco pesaron", subrayó.

El aurinegro, campeón en la temporada 2021 y que empezó la 2022 ganando la Supercopa frente a Plaza Colonia, cayó de visita en su debut en el Campeonato Uruguayo y en la próxima jugará de local ante Defensor Sporting.