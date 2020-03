La soja local debajo de los US$ 300 por tonelada, pero volvieron las lluvias

Las lluvias del miércoles y las que hubo durante la madrugada del jueves dieron respiro a los productores sobre el suroeste y centro del país, dando el casi único tono positivo en un marco de ajuste negativo en los precios de la soja en Chicago, con el declive de los mercados financieros.

El creciente temor sobre el impacto en la demanda por el coronavirus y las limitadas compras desde China llevó a los valores de la soja en Chicago a mínimos en casi un año.

La posición julio de soja llegó a operar cerca de US$ 315 por tonelada, aunque logró cerrar por encima de los valores mínimos.

En la plaza local los valores tentativos por la soja perforaron los US$ 300 por tonelada, aunque sin oferta. El descenso en Chicago no es compensado por movimientos en las primas. Brasil está muy agresivo en la venta, lo que presiona sobre los valores regionales, además que no hay oferta en el mercado doméstico luego que la semana pasada se cerraran negocios entre US$ 310 a US$ 313 por tonelada.

Así, se llega a la cosecha con muy poca soja cerrada con precio o con prima y con los analistas ajustando en estos días sus proyecciones sobre rendimiento y producción, luego del largo período sin precipitaciones en el área cultivada en Uruguay.

Un elemento que juega a favor es el movimiento alcista del dólar, que está hoy operando 32% por encima de un año atrás en términos nominales, lo que permite licuar el acotado porcentaje de costos en pesos.

Otra situación favorable es que con el descenso del precio del petróleo finalmente no haya ajustes en el precio de los combustibles, al menos hasta la cosecha.

En el mercado de trigo ya se va cerrando el plazo para cerrar negocios, antes que la logística se concentre exclusivamente en la soja. Por ahora no se ve demanda para nuevos embarques, con algunos operadores tomando posición pensando en las posibles ventas externas, luego que pase el grueso de la cosecha de la soja.

En el mercado para el maíz, los valores están firmes, con los productores defendiendo el precio ante menores rendimientos y con una demanda que continúa firme.

Los valores para el maíz –a levantar en el litoral del país– se ubican entre US$ 165 a US$ 170 por tonelada.

Planes de invierno

En la última semana comenzaron a salir los primeros planes para cultivos de invierno de 2020, aunque el foco sigue hoy en el resultado final de los cultivos de verano.

Maltería Oriental SA presentó su plan de cebada 2020, que apunta a un crecimiento del área. Se mantuvo la referencia de precio en base al 100% del contrato diciembre de trigo Chicago. Los productores pueden comenzar a fijar negocios a partir del lunes 16 de marzo.

En tanto, el miércoles 11, UPM lanzó su plan carinata 2020, luego que la zafra pasada generara resultados positivos en términos económicos. A diferencia de años anteriores, los productores podrán realizar fijaciones anticipadas de precios. La referencia de precios es el 90% del valor del contrato febrero 2021 de la colza en el mercado en París.