La sonrisa de Belén Aquino: se llevó dos pelotas por sus seis goles anotados

La delantera de la selección uruguaya sub 20, Belén Aquino, marcó seis goles en la histórica victoria 13-0 ante Bolivia por el Sudamericano de Chile, la mayor goleada conseguida en la historia por la selección femenina sub 20, y como premio se llevó no una, sino dos pelotas.

Leé también Uruguay apabulló 13-0 a Bolivia en el Sudamericano sub 20 femenino y sueña con la clasificación Como se establece, por cada tres goles anotados en un partido un futbolista recibe como premio personal un balón, por lo que al haber duplicado ese número, la delantera que defiende a Peñarol se llevó dos, algo pocas veces visto en el fútbol ya que no es habitual que un mismo jugador anote media docena de tantos. “Contenta por haber convertido una vez más con la selección. Gracias a mis compañeras lo pude hacer una vez más. Me tocó convertir seis, estoy muy contenta”, dijo la delantera en declaraciones a la AUF, donde posó sonriente con los dos esféricos. AUF Belén Aquino con sus dos balones al marcarle seis goles a Bolivia en la goleada 13 de la sub 20 de Uruguay Otras de las goleadoras del equipo de Ariel Longo, Wendy Carballo, también se llevó un balón porque anotó tres goles en la victoria celeste. Mientras que los otros goles del equipo fueron marcados por Juliana Viera en dos ocasiones, en tanto que Catalina Emanuele y Josefina Félix, lo hicieron en una ocasión cada una. ⚽©️ 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐲 𝐠𝐨𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚.



Belén Aquino habló con #AUFTV tras anotar 6 goles en el partido contra Bolivia. pic.twitter.com/T8lvSJjjT3 — AUF Femenino (@AUFfemenino) April 12, 2022 Por el avance Tras el partido, Aquino señaló que iba a “descasar y trabajar para lo que se viene”. “Era importante ganar, lo hicimos de gran manera y los goles nos sirven para la última fecha sabiendo que enfrentamos a Ecuador y que Ecuador también tiene chances, y eso es una ventaja para nosotros”, expresó. En el otro partido del grupo jugado este lunes, Ecuador derrotó a Paraguay 3-1 y quedó como puntero con seis puntos, junto a Uruguay y Brasil, aunque las uruguayas tienen un encuentro de más jugado. ⚽ Wendy Carballo anotó tres goles en la victoria celeste.



Lleva 4 anotaciones en la Conmebol Sub-20 Femenina. pic.twitter.com/2k8toVi1Sh — AUF Femenino (@AUFfemenino) April 12, 2022 Hasta este encuentro, las uruguayas habían debutado con derrota 2-0 ante Brasil, y luego vencieron a Paraguay por 3-0. En la próxima fecha, las celestes tendrán fecha libre y se jugarán la clasificación a la segunda ronda el viernes 15 cuando a la hora 17 uruguaya enfrenten justamente a Ecuador.