La tercera temporada de After Life, Star Wars y candidatas al Oscar: ¿qué ver este fin de semana?

La serie creada y protagonizada por el comediante y actor británico Ricky Gervais llega a su final. Su tercera y última temporada se acaba de estrenar, para cerrar así la historia de Tony Johnson, un periodista que debe enfrentar el duelo por la muerte de su esposa. Esta temporada final, advirtió Gervais, estará mucho más cerca de la estructura y del tono del drama que de la comedia que asomó en las temporadas anteriores. Esta nueva entrega de episodios tendrá a Tony en busca de un nuevo comienzo, luego de las devastadoras noticias recibidas en el final de la temporada anterior, para lo que emprenderá un viaje y hará un cambio en su postura ante el mundo. Está disponible en Netflix.

After Life

Rey Richard: una familia ganadora

Las biografías sobre estrellas deportivas no son ni de cerca una novedad en la pantalla. Pero esta es un poco diferente, porque no se enfoca en la figura deportiva sino en su entrenador y padre. Esta es la historia de Richard Williams, padre de las tenistas estadounidenses Venus y Serena Williams, interpretado aquí por Will Smith, en una actuación que probablemente estará entre las próximas nominadas al Oscar. Smith interpreta a este hombre obsesivo y obsesionado con el talento deportivo de sus hijas, que llega al extremo de elaborar detallados planes de entrenamiento y actividad para ellas incluso desde antes que nacieran. El impulso del señor Williams, de todas formas, se verá obstaculizado por sus pocos recursos económicos y por los prejuicios que él y sus hijas enfrentan de parte del circuito del tenis por ser oriundos del complicado barrio de Compton, una zona periférica de Los Ángeles conocida por su violencia y la pobreza de sus habitantes. Está disponible en HBO Max y para alquilar en NS Now.

Hermosa venganza

Una de las nominadas a Mejor película en la pasada edición de los premios Oscar, esta película es el debut como directora de la británica Emerald Fennell, hasta ese momento más conocida por interpretar a Camilla Parker-Bowles en la serie The Crown. Cassie, una treintañera cuya vida parece no conducir a ninguna parte, pero cuya existencia anodina oculta una faceta diferente: por las noches se dedica a recorrer bares simulando estar borracha para atacar a los hombres que intentan abusar de ella. Sus dos caras entrarán en conflicto cuando se encuentre con Ryan, un viejo compañero de universidad. Está disponible en HBO Max.

El libro de Boba Fett

Con apenas un puñado de frases y unos contados minutos en pantalla, el cazarrecompensas galáctico Boba Fett se convirtió en uno de los personajes más populares de la saga Star Wars. Luego de su regreso en la serie The Mandalorian, el personaje tiene ahora su propia serie, ambientada algunos años después del final de la trilogía original. Además de responder cómo se produjo su regreso luego de su aparente muerte, esta serie lo coloca como el nuevo cabecilla criminal del planeta desértico Tatooine, lo que lo convertirá en el centro de una intriga que incluye políticos, mafiosos y asesinos, en una aventura con toques de wéstern que lleva tres episodios emitidos. Está disponible en Disney+, con un nuevo episodio cada miércoles.