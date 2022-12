La Unión de Exportadores llamó al gobierno a “actuar" ante la “fuerte caída” del dólar

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) alertó por el impacto que la “fuerte caída” del dólar ha tenido sobre el sector en las últimas semanas e instó a las autoridades del gobierno a “actuar en consecuencia”.

En un comunicado difundido este lunes, la gremial empresarial argumenta que Uruguay ha sido “un caso atípico” durante 2022 por la baja de la moneda estadounidense, que el pasado viernes llegó al menor nivel de 34 meses, según marcaron. El tipo de cambio real global acumula un descenso de 11% en 10 meses, lo que “incide en una fuerte pérdida de competitividad frente a clientes y competidores”, insistieron.

Asimismo, en el texto sostienen que la situación internacional “cambió en comparación con el primer semestre”: los precios internacionales disminuyeron y la inflación en Uruguay “comenzó a ceder”. “En ese contexto, es necesario modificar el rumbo de la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central (BCU)”, enfatizaron los exportadores.

“La exportación es un motor fundamental para la economía uruguaya. Un sector exportador poco competitivo es un sector que no invierte, que no crece y que no genera empleo”, finaliza el comunicado.