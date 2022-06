La Unión Europea empuja para que el gobierno evite adoptar la tecnología china para desarrollar el 5G

Desde Bruselas*

La narrativa oficial es que la Unión Europea no hace lobby contra las inversiones chinas en ninguna parte del mundo. Pero eso no siempre ocurre en los hechos. La representación europea en Uruguay ha seguido con atención los movimientos del gobierno respecto al desarrollo de la tecnología 5G y ha promocionado a sus propias empresas como Ericsson en detrimento de Huawei, el gigante tecnológico chino, dijeron fuentes diplomáticas de la Unión Europea a un grupo de medios entre los que estaba El Observador.

En Bruselas ven con preocupación el avance chino en lugares como Europa Oriental, África y América Latina y son autocríticos respecto a la prolongada siesta que ellos mismos hicieron descuidando la relación con algunos “aliados”. Al despertar tomaron conciencia que los espacios que habían abandonado fueron ocupados por otros que, con chequera disponible y sin entramados burocráticos, penetran con inversiones y comercio sin dilaciones.

Los europeos reconocen que las necesidades de algunos países llevan a priorizar las relaciones comerciales con China, que tiene una capacidad y voluntad de compra mucho más grande de lo que la UE puede asegurar.

Sin embargo, en sus charlas con los países del Mercosur, incluyendo al gobierno uruguayo, intentan argumentar que el comercio con ellos viene acompañado de “valores” y que siempre se rige por el imperio de la ley. Y si bien reconocen que el comercio es una “herramienta” y no un fin en sí mismo, advierten sobre los usos políticos del comercio de forma arbitraria por parte de China –trancando las exportaciones– cuando un estado los critica, por ejemplo, por cuestiones internas como el respeto a los derechos humanos.

El diputado del parlamento europeo y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana, Jordi Cañas, reconoció que muchas veces los europeos "pecan de una especie de paternalismo" y recordó una frase que una vez le dijo un uruguayo.

"Una vez me dijo un uruguayo: 'Jordi, vosotros siempre están exigiendo; los europeos siempre exigen y los chinos siempre ofrecen'. Claro, pero nosotros no somos chinos", recordó el diputado. "Somos europeos y no te la vamos a colar después. Te lo decimos de cara. Y los chinos... vas a firmar lo que quieras, y después te la van a meter como se la han metido a los países africanos, que los están dejando en los huesos", aseguró en una conversación con periodistas uruguayos y argentinos de la que participó El Observador.

Más allá del rol de la Unión Europea en este tema, la lucha entre Estados Unidos y China por el uso de una tecnología u otra para desarrollar el 5G ya tiene varios episodios. La potencia americana había advertido sobre las implicaciones de seguridad que provocaría dar acceso a Huawei a infraestructura clave de telecomunicaciones que, según advertían, podría usarse para espionaje. El gobierno presidido por Joe Biden lidera la serie de países, —integrada por Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón y Suecia—, que ya han bloqueado o restringido el uso de tecnología de la empresa china en sus redes 5G.

Si bien se avecina desde 2019, la nombrada tecnología todavía no funciona en el Uruguay. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, espera que esto cambie en la segunda mitad de 2022. "De acuerdo a lo que nos ha manifestado el Ministerio de Industria, están trabajando para que esto sea posible después del segundo semestre de este año", dijo a mediados de mayo, en declaraciones recogidas por Canal 5. El Observador intentó este miércoles comunicarse con las autoridades de la cartera pero dijeron no tener novedades.

"El 5G permite navegar a velocidades "ultrarrápidas", le explicó a Cromo Guzmán Acosta y Lara, director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel). "Que tenga latencia cero, que sea instantáneo", añadió. Comparado con el LTE tradicional, se puede decir que el 5G será diez veces más rápido.

