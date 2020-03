La vida en Colonia: lectura, hijos y el seguimiento al 9 que fue al casamiento de Carrasco

En las callecitas empedradas del casco antiguo de Colonia no se ven turistas por estos días en los que el coronavirus ha trancado el tráfico internacional, lo que cortó la llegada de extranjeros a la histórica ciudad, algo que sus habitantes perciben a simple vista.

Así lo cuenta a Referí Matías Rosa, el joven entrenador de Plaza Colonia, quien hace el aislamiento voluntario en un apartamento de la ciudad, a la espera de que todo vuelva a la normalidad para retomar la actividad del fútbol, si bien sabe que falta un tiempo más para que eso ocurra.

“Acá estamos tratando de hacer lo que mejor podemos y de estar en positivo”, cuenta luego del saludo.

“Tenemos incertidumbre, porque no sabés cuánto va a durar, cuándo va a terminar... Y después todo lo que acarrea eso. Ahora estaba escuchando que se está hablando de agosto como fecha para que vuelva el torneo, una cosa increíble”, agregó el DT de 38 años.

Matías Rosa y sus hijos

Como el resto de los clubes del medio local, Plaza dispuso que los futbolistas fueran liberados y el cuerpo técnico del primer equipo coordina los entrenamientos de los jugadores vía WhatsApp.

Rosa contó que el viernes 13, el día que se supo que se paraba el fútbol, en un primer momento intentó que se mantuvieran los entrenamientos, pero en menos de 24 horas su opinión y la de sus compañeros varió.

“Todo fue cambiando cuando se habló del parate”, señaló. “Yo no quería dejar de entrenar, quería buscar estirar la piola todo lo que más pudieran, entrenar en grupos de seis jugadores, buscar todo lo posible para que no se perdiera la forma. Todo eso lo manejamos en el correr de un día. Pero a medida que fueron pasando las horas, que se fue agravando la situación, decidimos que no podíamos estar fuera de la realidad, armamos un grupo por WhatsApp y con el profe Luis Bondelas les pasamos la planificación diaria”.

Entrenamos en familia 👊👊💪💪 lo mejor está siempre por venir pic.twitter.com/80J1fMMUVK — mario risso (@mariorisso1988) March 20, 2020

El entrenador indicó que los jugadores “están muy comprometidos” con los entrenamientos en estos días y si tienen dudas se comunican con el preparador físico del cuerpo técnico que también integran el profesor Rodrigo Castro, Tian Pereira como entrenador de arqueros y Sebastián Díaz como ayudante técnico.

Además, el técnico está en contacto con los jugadores. “Cada dos o tres días me comunico con cada uno de ellos para ver cómo están, cómo está su familia y cómo vienen. Y para hablar constantemente de no caer, de tratar de mantener la forma”, indicó.

“Esta situación nos lleva a momentos en el día en los que se hacen tediosos, de la impotencia, que pensás en los demás, en cómo viene el país y cómo está el mundo”, agregó. “Pero en líneas generales, el entrenamiento ellos vienen cumpliendo con todo lo que nosotros les enviamos”.

Consultado por si en esos llamados trabajaba en la motivación de sus jugadores, respondió: “Creo que es más respaldar que motivar. Hay que respaldarlos, estar ahí, estar presentes, que ellos sepan que uno está pendiente, que sientan un respaldo más de parte del cuerpo técnico”.

Mascia y el famoso casamiento

En estas últimas semanas, con la presencia del coronavirus en Uruguay, Rosa estuvo muy atento a la situación de sus futbolistas y especialmente la que vivió uno de sus jugadores, Juan Cruz Mascia, el ex Nacional, quien debió recluirse luego de haber sido uno de los invitados en el casamiento en Carrasco en el que estuvo la primera uruguaya que dio positivo por el virus y que contagió a varias personas que asistieron a la fiesta.

“Juan Cruz Mascia había estado en el casamiento”, reveló el técnico de Plaza. “Apenas supimos eso de él, quedó aislado y por suerte no le pasó nada ni a él ni a su familia. A gente conocida de él sí, pero particularmente a él no”, indicó el DT sobre la situación del atacante, con quien Referí intentó comunicarse sin tener resultado.

Leonardo Carreño

Juan Cruz Mascia

El técnico destacó que ninguno de los jugadores del plantel fue afectado, como tampoco sus familias.

El club también decidió liberar a sus extranjeros para que regresen a sus países, los brasileños Diogo y Leonay, los paraguayos Guido Verdún y Santiago Irala, y el argentino Imanol Enríquez. “Está cada uno en su país, entrenando, con sus familias, y ninguno tiene ningún tipo de problemas”, dijo Rosa.

Con respecto a la situación económica que atraviesan los futbolistas y funcionarios del club, y la medida de seguro de paro, el entrenador señaló que “es un momento en el que todos tenemos que ponernos en el lugar del otro, de ser lo más comprensible y al mismo tiempo no ser afectado”.

“Somos un equipo chico, no nos falta ni nos sobra nada, estamos con lo justo”, indicó. “Jamás hemos tenido ningún tipo de inconvenientes con los gerenciadores en cuanto a la mensualidad y lo demás. Al ir a seguro sabemos que una parte le corresponde al Estado, pero los gerenciadores van a complementar el sueldo que ganamos normalmente en la mano”.

Lectura y entrenamiento con sus hijos

“En este momento, hago de todo”, dijo Rosa al contar cómo son sus días en la cuarentena voluntaria.

Al recibir el llamado de Referí, observaba informes sobre la sub 16 de Plaza. “Estaba mirando los jugadores, los muchachos que pueden venir a entrenar con nosotros. Hay 20 jugadores que están entrenando de manera diferenciada, que se lo han ganado, para que el club los potencie y tratar de estar los más rápido posible en Primera”.

El técnico también repasa videos de los partidos de su equipo y de los rivales.

Otra de sus actividades es la lectura. “Leo sobre cuestiones relacionadas a la profesión y cuestiones que no están relacionadas también, más allá de que lo que hacemos lo asociamos siempre a lo nuestro”, expresó. “La lectura directa en el libro tiene un condimento diferente a lo que es la pantalla en líneas generales y aprovechamos el tiempo en esas cuestiones también”.

En estos días está leyendo “El poder del ahora”, del alemán Eckhart Tolle, una publicación que en las librerías digitales es presentado como “único”, que “hoy ya es considerado una obra maestra” y que “tiene la capacidad de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida”.

Leonardo Carreño

Matías Rosa en la cancha

“Es un best seller que trata sobre cómo nosotros encontrarnos con nosotros mismos”, lo definió Rosa. “Y tratar de tener el pensamiento en un estado donde vivamos el presente, sin desconocer las cosas que hicimos, pero cuando te encontrás en un momento de presente real, podés disfrutar más de las cosas. Es como algo relacionado al punto de equilibrio, que es lo más difícil de encontrar, el punto medio de las cosas”, comentó.

Además, el técnico disfruta de los días de compañía de sus hijos de 10 y 14 años. “Tengo dos niños que viven en Palmira con la mamá y vienen unos días a pasar conmigo en Colonia”, contó.

Cuando los tres están juntos, los deberes son una de las tareas que comparten. “Ellos se ríen un poco porque a mí en algunas de sus cosas me cuesta más que a ellos. Pero tratamos de compartir, de pasar lo mejor posible”.

“Tenemos un espacio en el que yo los entreno y hacemos alguna actividad. Disfrutamos de esos momentos juntos”, agregó. “Hasta aprendieron a cocinar en medio de la cuarentena, con lo que le enseña la madre y conmigo también, que me gusta la cocina de olla”.

La gran interrogante: ¿cómo volverá el fútbol?

Al técnico de Plaza no le importa cuándo volverá el fútbol uruguayo, sino cómo volverá. “Es lo que más me intriga, cómo va a ser el formato del torneo, cómo va a quedar. Si se van a juntar las fechas, cosa que no creo, si se jugará el Intermedio en el verano y se terminará el año que viene, si sacarán el Intermedio, creo que la Copa Uruguaya ya está descartada...”, señaló.

Diego Battiste

Funcionarios de Plaza

Además, Rosa se pregunta cómo se hará para estructurar las instalaciones del club, que ahora tienen a pocos funcionarios trabajando.

“Hay muchas cuestiones que cuando nos den las fechas de inicio de los entrenamientos va a haber que tener mucha precaución y prudencia para el inicio de los torneos”, señaló el DT, quien también mencionó que se maneja la posibilidad de que la actividad internacional regrese antes que la local. Plaza es uno de los equipos uruguayos en carrera en la Copa Sudamericana.

El técnico también tiene la duda de cómo será el cronograma para el año que viene, en el que espera que la Primera y Segunda división arranquen coordinadas. “Porque no es solo la A”, comentó. “A mí todas esas cuestiones me intrigan bastante, cómo va a ser el formato”.

Rosa pasa sus días en Colonia, donde además de la compañía de sus hijos también tuvo la visita de su madre. “La llevé un par de días, ella tiene una edad más avanzada y pasamos unos días con ella y mi hermano en el apartamento”, indicó.

Diego Battiste

Gimnasio de Plaza

Sobre cómo está la ciudad, indicó que “en relación a como se la veía siempre, está prácticamente desierta”. “No pueden entrar los turistas, y está totalmente desolado todo”, comentó.

En la mañana o a la tardecita se ve gente caminando por la rambla y “de forma aislada”, dijo el entrenador. “Parece que la gente acató la idea de no aglomerarse, de mantener la distancia, hay mucha precaución en cuanto a eso”.

COMUNICADO

El Club Plaza puso a disposición de las Autoridades y de manera formal, sus instalaciones, para de ser necesario sean utilizadas para personas en situación de calle o en caso de desborde en el Sistema de Salud



Si cada uno asume su responsabilidad, entre todos podemos pic.twitter.com/zsap0xq8AB — Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) March 23, 2020

“Pero pasó a ser una ciudad diferente a la que acostumbramos a ver, que tiene un gran movimiento turístico, sea feriado o no, siempre hay turistas en todas partes, y hoy por hoy se la ve totalmente desolada”, agregó.

A pesar de la situación que vive Colonia y el país, Rosa llamó a la gente a mantener la calma, tomar las precauciones y estar “en positivo”. “Esto va a dejar muchas cuestiones a futuro que ya nos están poniendo a reflexionar. Lamentablemente, mucha gente está falleciendo por el virus. Pero después de todo esto malo que estamos viviendo seguramente mejoren muchas cosas”.