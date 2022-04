La Voz Uruguay: ¿qué pasó este lunes en el programa y cómo le fue en el rating?

La Voz Uruguay emitió este lunes su quinto programa, en el que el menú siguen siendo las audiciones a ciegas, en las que los aspirantes se presentan ante el jurado (mejor dicho, ante sus espaldas), para que estos, solamente con el sonido de sus voces, opten por si quieren integrarlos a sus equipos, que luego competirán entre si en busca del ganador del certamen. Al final del programa de esta semana, cada uno de los integrantes del tribunal - Agustín Casanova, Lucas Sugo, Valeria Lynch y Rubén Rada - quedaron con nueve voces en sus cuadros, del máximo estipulado de catorce para cada equipo.

Ocho de los once participantes que pasaron por el escenario construido en el LATU encontraron un lugar en uno de los equipos, con varios de ellos siendo disputados por al menos dos de los integrantes del jurado. Casanova le ganó la pulseada a Sugo por la incorporación de Victoria Guridi, luego de que interpretara el clásico Stand by me, y luego fue el único que apostó por Camila Barrios, una joven cantante con una prótesis en uno de sus brazos, que emocionó al vocalista de Márama con su versión de Detrás del miedo, de Laura Canoura.

La dulzura de Cami convenció a Agus para que eligiera su voz. 🎶😉👌 ¡Y se lo nota muy contento de poder descansar un poco entre tanta competencia! 😂💥🤷‍♂️#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/eWXcbKhu5S — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) April 5, 2022

Rada también sumó dos voces a su equipo: el primero fue Santiago Gutiérrez, que interpretó Ain't no sunshine del cantautor estadounidense Bill Withers, y por cuya incorporación se enfrentaron Lynch y Rada. El cantante, finalmente, se decantó por el uruguayo, "mi corazón está con Rubén Rada", declaró al momento de hacer su selección. El otro fue Fabián Rodríguez, quien luego de interpretar Dedos, de la banda Tótem (que estaba integrada por Rada) dejó claro su favoritismo y logró convencer al intérprete original del tema, que le reconoció talento, aunque también mucho margen para mejorar.

Este lunes se sumaron al equipo de Lynch Esteban Montaño, un cantante con experiencia en espectáculos de jazz y que fue parte de la banda Automática, quien con una versión de Soda Estéreo captó el oído de la cantante argentina, y luego a Juan Manuel Outeiro, un joven que interpretó See you again, de Charlie Puth, y en la puja entre Casanova y Lynch, optó por esta última por su apreciación del teatro musical.

¡A la hora de elegir su Team, Juanma se fue con Valeria! 🙋‍♂️🎶🙋 Y Agustín no tuvo mejor idea que bloquear el asiento de Valeria para futuras ocasiones. 😬🚧❌#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/M9flWf3NKO — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) April 5, 2022

Por parte de Lucas Sugo, el cantante también sumó dos voces a su equipo. Criss Maguna interpretó la canción Proud Mary y logró que los cuatro miembros del jurado se interesaran por ella, pero finalmente se decantó por Sugo, cumpliendo con el pedido de su madre. "Tu madre es una crack" bromeó el cantante cuando vio que la balanza se inclinaba hacia su favor. Facundo Sánchez, que a pesar de algunos errores en su interpretación llamó la atención de Casanova y Sugo, también optó por el cantante tropical, luego de su interpretación de Solamente tú, del español Pablo Alborán.

El rating

Como ya viene siendo tendencia desde que el programa se estrenó en marzo, La Voz Uruguay fue lo más visto de este lunes, según las mediciones de la consultora Kantar Ibope Media. Si bien no llegó a las cifras de la semana pasada, en la que batió su propio récord, este lunes el programa marcó la tercera medición más alta de su trayectoria hasta el momento.

El programa fue lo más visto del día con 17,10 puntos de rating, apenas por debajo de la medición de su programa estreno, 17,13 puntos. El resto de los programas más vistos de este lunes fueron el noticiero de Canal 10, Subrayado (15,50) en su edición central, seguido por su edición vespertina (12,57 puntos). El cuarto lugar lo ocupó el informativo de Teledoce, Telemundo, con 11,21 puntos, y cerró la lista la novela Tierra Amarga, que también emite Canal 10 y que midió un promedio de 9,53 puntos.