Con otro ex La Furia en sus elegidos, La Voz Uruguay ya tiene sus equipos confirmados para las batallas: ¿cómo sigue el programa?

La Voz Uruguay cerró este lunes la etapa de audiciones. La primera versión local del certamen de talentos que emite Canal 10 comenzará la semana que viene su siguiente etapa, en la que se desarrollarán los enfrentamientos entre los equipos de cada jurado, que fueron conformándose con los cantantes seleccionados por cada uno de sus integrantes -Agustín Casanova, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Rubén Rada- a lo largo de esta primera etapa.

Para la siguiente ronda, conocida como las batallas, los integrantes de cada equipo se presentarán en dúos, y cada líder de equipo tendrá la responsabilidad de definir quien avanza. Luego seguirá una ronda más de duelos, los knockouts, en los que los enfrentamientos serán uno contra uno, los playoffs, con presentaciones individuales en los que tanto el jurado como el público determinan quienes avanzan, y las rondas semifinal y final, que serán emitidas en vivo.

Este lunes pasaron por el certamen once cantantes, de los cuales seis fueron elegidos por el jurado para sumarse a sus equipos y redondear sus selecciones. Casanova eligió a Lucila Parodi, una docente de canto que se presentó con Dream a little dream of me, una canción clásica estadounidense que cuenta con múltiples interpretaciones, y cerró su selección con Josefina Cao, que llamó su atención con una versión de Halo, de Beyoncé.

Rada completó su equipo con Sophia Pilar, oriunda de La Paloma, que interpretó uno de los clásicos del cancionero de Jaime Roos, Si me voy antes que vos. Su versión convenció al cantautor, que fue el único miembro del jurado en girarse en dirección al escenario.

Los últimos elegidos de Lucas Sugo fueron Ana Buongiorno, que se presentó con una versión de Every breath you take de The Police, y María Rita Romero, una peluquera salteña que versionó No te creas tan importante, de la banda argentina Damas Gratis.

Gustavo Domínguez, exintegrante del grupo de música tropical La Furia (uno de sus excolegas también pasó por el programa y fue elegido), completó el equipo de Lynch junto a Sofía Oyazabal, gracias a su versión de What's going on, un himno del pop de los 90.

Con estas elecciones, quedó todo planteado para el comienzo de la siguiente etapa. Además, el programa de este lunes fue lo más visto de la jornada y de todo el ciclo hasta el momento, según los datos de rating de la consultora Kantar Ibope Media. La emisión de este lunes llegó a los 20,02 puntos de rating, la medición más alta de La Voz desde que comenzó a verse en la pantalla.