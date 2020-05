La vuelta a clases entre el coronavirus y el temor por otro virus que afecta a lactantes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió este lunes con un grupo de expertos para conocer su opinión técnica sobre el regreso a clases que anunciará este jueves el mandatario en conferencia de prensa. Entre los asesores estaba el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana quien puso sobre la mesa un riesgo que el gobierno debe asumir y tener en cuenta: la reapertura de las escuelas puede hacer que circulen otras infecciones respiratorias que, junto al coronavirus, pueden complicar el funcionamiento de varios centros de salud.

Galiana le teme, sobre todo, al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una afección que obstruye las vías pulmonares y es el agente habitual de bronquiolitis. Se contagia fácilmente por el aire y las manos sucias. En concreto, la transmisión se produce de una persona a otra al estar en contacto directo con las secreciones nasales infectadas. Y cuanto más pequeño es el niño expuesto, mayor es el riesgo de padecer complicaciones severas, hasta el punto de necesitar hospitalización intensiva con asistencia de respiración mecánica.

Con mucho menos fama que el covid-19, esta enfermedad es la causa más frecuente de infección respiratoria aguda en los menores de dos años y lleva a que muchos de ellos saturen las salas de pediatría y los CTI. Es un "clásico" de cada invierno, según dijo el médico en diálogo con El Observador. Sin embargo, hasta el momento y debido al aislamiento social, no se ha registrado una alta propagación del VRS y muchas de estas salas están con un porcentaje menor de ocupación que en años anteriores.

Leonardo Carreño

"Estos virus (VRS) son capaces por sí solos de saturar los servicios de salud. De hecho, hay unos 15 días, a fines de junio, principios de julio, donde todo se satura y las camas de CTI son una cosa difícil de obtener. Los chicos tienen que arrancar las clases y está visto que el coronavirus no es muy dañino para los niños, pero cuando empecemos con los niños yendo a clases, también se van a empezar a diseminar las virosis respiratorias más allá del coronavirus", aseguró Galiana, cuya tarea fue destacada por Lacalle Pou este domingo en entrevista en Santo y Seña de canal 4.

El pediatra consideró que la combinación entre este nuevo coronavirus y los virus respiratorios que ya causaban problemas año a año puede saturar el sistema. Según señaló, es posible que las camas de CTI se empiecen a ocupar con casos graves de bronquiolitis, por ejemplo, y que algunos de esos bebes además estén infectados por coronavirus.

Normalmente el tratamiento de un caso de bronquiolitis no genera mayores riesgos para el personal de salud, por ser justamente un virus que afecta a los más pequeños. Sin embargo, con el coronavirus pasa lo contrario. El covid-19 no le genera mayores complicaciones a los niños pero sí puede matar a un adulto. Y es ahí donde enfermeros y médicos pueden correr riesgo, según Galiana: al realizarle las aspiraciones de secreción a los niños por bronquiolitis se disparan muchos aerosoles que pueden estar cargados, también, de coronavirus.

"Ahí el riesgo de que te quedes sin personal de salud para trabajar en los próximos días va a ser un problema. Estos bebitos pueden terminar contagiando (de coronavirus) a todo el personal de salud que está asistiéndolo (por la bronquiolitis). Te quedas sin enfermería por dos semanas. En dos días, un niño que contagie te parte por el eje", expresó el pediatra.

¿Pero qué tienen que ver el retorno de las escuelas –dónde asisten niños mayores de 6 años– con esta infección en bebes? Muchos de esos chicos que volverán a asistir presencialmente a los centros de estudio (y que pueden contraer el VRS y el coronavirus) también son hermanos de lactantes de pocos meses. Y según el pediatra, el contacto entre estos niños es casi inevitable.

La necesidad de volver

De todos modos, y pese a las advertencias sobre el virus del VRS que le hizo al presidente, Galiana es partidario de que se retomen las clases porque, el daño social y mental que pueden sufrir los niños es mucho mayor si no vuelven a la educación presencial.

"El problema es este: el coronavirus no se va a ir. Eso queda. No tiene una fecha de finalización. Va a estar todo el 2020 y todo el 2021 también. A la vacuna no la veo todavía muy viable. Cuando tenés la perspectiva que no vas a ganarle al coronavirus y esto no va a terminar, cambia la mirada. ¿Cuál es la etapa post-coronavirus? No tenemos dicha etapa. Entonces tenemos que ir retomando la vida normal. Y el punto es muy sencillo: el daño que le estamos haciendo a los niños por no volver a la escuela es tan o mayor que el daño que le hacemos por la potencialidad de que tengan las infecciones virales que todo los años tenemos", aseguró Galiana.

"Esto tiene mucho componente social también. Un niño abusado, ¿a quién le reclama? ¿Quién lo descubre? O la maestra o el pediatra. Pero las consultas pediátricas están prácticamente suspendidas y las escuelas no existen. ¿Qué pasa con los hijos de los padres que tienen que trabajar ocho horas? ¿Quedan sueltos en sus casas? Hemos tenido crisis de ansiedad severa en niños, hemos tenido suicidios, hemos tenido niños que están totalmente perdidos", agregó.

Además, en sintonía con algunas declaraciones de Lacalle Pou, el infectólogo dijo que las clases a distancia profundizaron la inequidad educativa porque no todos acceden al mismo nivel de conexión y atención a las tareas escolares desde sus casas.

Si bien Galiana afirmó que se procedió correctamente al suspender las clases en estos primeros meses de pandemia porque la situación podría ser más grave, opinó que ahora que se evitó una ocupación preocupante de camas de CTI, se puede volver a la normalidad de forma controlada porque el aislamiento social "no se sostiene más", sobre todo en los niños.

"La idea es que no colapse el sistema, vamos a ir evaluando y controlando. Pero además de todo, tenemos una circulación viral baja. Permitamos que los niños vuelvan a sus clases. El no hacer nada genera más daño y mayor inequidad", remató el médico.