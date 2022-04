Lacalle Pou abrió las puertas a la extensión del precio del asado a $ 230 el kilo

La comercialización del asado a $ 230 el kilo, que rige en principio hasta el jueves 21 de abril tras haberse aprobado por ley por 30 días, se extenderá por otro mes, según lo adelantó el presidente de la República este lunes durante la conferencia de prensa brindada en Torre Ejecutiva.

Luis Lacalle Pou, si bien aclaró que el tema debe considerarlo con la ministra de Economía y Finanzas -Azucena Arbeleche, presente en la conferencia-, dejó la puerta abierta para que la extensión suceda, por única vez.

La medida

El precio de la carne vacuna tuvo un aumento estimado en 25% desde mediados de enero a mediados de marzo, según datos de la Unión de Vendedores de Carne (UVC). El gobierno, a mediados del mes pasado, decidió exonerar de IVA al asado de tira (10%). Eso, más el aporte de distintos actores de la cadena para no aumentar los precios de los cortes con hueso e incluso reducir algún precio, permitió bajar el valor del asado que tenía entonces un piso por encima de los $ 300 el kilo. La quita momentánea del IVA se hizo a través de un proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento, donde se aprobó rápidamente. La renuncia fiscal de esta medida fue estimada entre los US$ 650 mil y US$ 1 millón (el monto definitivo dependerá del volumen de venta final de ese corte y en el período ahora extendido por otro mes).

La decisión es bien vista por los carniceros, eso con base en un relevamiento realizado por El Observador apenas concluyó la conferencia de prensa.

Los comerciantes, además de señalar que confiaban en que esta decisión iba a suceder, tienen datos primarios que establecen que la demanda ha sido relevante, tanto que en algunos locales la venta de asado creció 50%, y también han visto que no solo se vendió más asado desde fines de marzo: se ha dado un aumento en la demanda por otros productos de la carnicería.

Además, destacaron que esta extensión del beneficio considera un período que involucra a uno de los picos de demanda de asado (previo al feriado del domingo 1° de mayo).

Camilo dos Santos

El asado, al nuevo precio.

Finalmente, los carniceros señalaron dos dificultades, una que ya apreciaron y persiste y otra por enfrentar.

Por un lado, recordaron que el abasto del asado al precio mencionado ha sido fluido en carnicerías de la capital y en varias localidades del país, no obstante no ha sucedido eso en todo el territorio, existiendo quejas de socios de las gremiales de carniceros que no reciben el producto a un precio que les permita trasladar la oferta a la clientela.

Por otro, existen algunas dudas en cuanto a que el producto se entregue en los volúmenes adecuados, de modo de poder satisfacer la mencionada demanda creciente en vísperas del 1° de Mayo.