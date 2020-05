Lacalle Pou: "Con cuidado y prevención debemos acelerar los motores de la economía"

El presidente Luis Lacalle Pou viajó este miércoles a Cerro Largo para ver el funcionamiento de los controles que realiza el Ejército en la frontera con Brasil.

Se refirió en una rueda de prensa a la situación económica, que se agravó por la pandemia del coronavirus y dijo que el objetivo del gobierno es “acelerar los motores” con “cuidado y prevención” para evitar contagios.

“Es fácil decir que no trabajen pero hay que estar ahí, estamos tratando de que los motores de la economía anden para que los uruguayos puedan salir adelante”, expresó.

Lacalle Pou dijo que al gobierno le preocupa la inflación, que superó el 10% en el último mes, pero también el empleo y el déficit fiscal, aunque este pasó a un “segundo plano” con la crisis. “Cuando hay uruguayos que no comen, que se les cae una microempresa, que están endeudados, que se les cae la producción y no por falta de trabajo sino porque le vino de arriba y globalmente una pandemia, hay que estar atento a ello. El desempleo va a crecer, y eso que la actividad no se paró”, agregó.

El mandatario consideró que la economía sufrió un “bajón muy grande porque el gobierno prohibió que se realicen algunas actividades y el cese de gente en las calles generó un descenso en el comercio”.

Lacalle Pou reiteró que no realizarán testeos masivos a toda la población porque el gobierno optó por hacer aleatorios en las actividades que se van reanudando, como la construcción. “Nos permite saber que no hay un descontrol o una aceleración de los contagios”.

El presidente dijo que los CTI tienen una capacidad ociosa de más del 50% de las camas, y que su visita a la frontera tenía que ver con un aumento en la “atención, precaución y cuidado para los ciudadanos que viven en la zona, para evitar contagios desde Brasil.

“El gran tema es evitar un contagio masivo para que no se sature la capacidad sanitaria del país. En la frontera la relación es muy buena, hay coordinación porque todos se conocen, quieren y saben que lo que pase del otro lado los va a dañar”, expresó.

El jefe de Estado se refirió a los contagios de brasileños de Treinta y Tres, que llegaron para trabajar en una cementera, y dijo que sirvió al gobierno para diseñar un protocolo que se aplicará desde el 20 de mayo en la zafra de la caña de azúcar en Artigas.

“De los 1.500 trabajadores, hay 300 que viven del otro lado (de la frontera con Bella Unión). No son necesariamente brasileños, pero ingresan y egresan durante los cinco meses que dura la zafra. Se hará un protocolo que se adecúe a esa situación. Testeos masivos al principio y eventualmente, no está definido, aleatorios en todo lo que dure la zafra. La capacidad de anticiparse es fundamental”, subrayó.