Lacalle Pou dijo que no tiene "idea por quién se enteró" Astesiano de que lo estaban investigando

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que no tiene "idea por quién se enteró" su excustodio Alejandro Astesiano de que lo estaban investigando. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, había señalado que Astesiano borró, antes de ser detenido, todos los mensajes que tenía con el escribano Álvaro Fernández. Éste último fue imputado al igual que el custodio por la falsificación de pasaportes rusos.

"No tengo idea por quién se enteró. Si se sabe, le tendrá que caer todo el peso de la Ley", dijo el presidente en una rueda de prensa en Colonia y recogió 970 Universal. Lacalle señaló también que no viajó con Astesiano hasta la residencia de Suárez y Reyes, por que nunca iba en el mismo auto que el custodio. "Yo nunca estoy en el mismo auto con él. Voy solo con mi chofer en el auto y con el edecán”, aseguró.

Por otro lado, el mandatario destacó "la independencia de poderes que tenemos" en Uruguay. "A raíz de una investigación de un fiscal va la policía a la casa del presidente y lleva al jefe de la custodia. Eso habla bien de la institucionalidad del país, además de la macana, que por supuesto no la puedo defender nunca y está mal y es criticable", declaró Lacalle.

El presidente subrayó "la independencia de un poder del estado que actuó totalmente en reserva durante mucho tiempo".

La fiscal Fossati había dicho en la audiencia de formalización de Astesiano que éste borró todos los mensajes que tenía con el escribano Fernández. "No se sabe si es que tuvo conocimiento o no de la investigación, se agotaron todas las medidas para que fuera reservado pero todos sabemos, quienes estamos en el sistema que a veces no alcanzan los esfuerzos para que la situación se logre", expuso Fossati.

Seguridad en Torre Ejecutiva y reemplazar a Astesiano

Lacalle Pou lamentó que tendrán que "extremar controles" en la seguridad de Torre Ejecutiva "por gente que actúa de manera patológica".

"A la Torre Ejecutiva entra todo el mundo. Lamentablemente una Torre Ejecutiva que estaba abierta a todo el mundo, que entraba todo el mundo, que a nadie se lo pasaba por un escáner, ni se lo cacheaba, simplemente se le pedía el nombre, por gente que actúa de manera patológica hay que extremar controles", dijo en rueda de prensa según consignó Telemundo.

El informativo le preguntó al presidente si ya tenía definido un sustituto para Astesiano. "No, no. Tengo un equipo, que es el que tengo. No se necesita esa figura desde mi punto de vista".