Lacalle Pou enfurecido en el Senado: acusó a Vazquez de ser “muy chico para las cosas grandes”

La votación en el Senado de la venia de Alberto Graña como nuevo presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) terminó siendo un golpe tras otro entre senadores oficialistas y de la oposición. La molestia se generó por la demora del presidente Tabaré Vázquez en responder a los blancos sobre qué haría con los cargos de la oposición de aquellos que debían renunciar para hacer campaña hacia las elecciones de 2019. El presidente resolvió no renovar las vacantes de la oposición, según le informó a la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón.

Precisamente, la venia de Graña fue votada por la renuncia de Mario Bergara, que se lanzó como precandidato por el Frente Amplio. A raíz de eso, Luis Lacalle Pou argumentó que si bien votaría a favor de la venia fue “lastimosa y vergonzosa la actitud del gobierno en todo este proceso”. “Ya circulaba aquí el rumor de que el presidente iba a dejar a la oposición fuera. Lo hizo y de la peor manera, no dando la cara. El presidente como en tantas otras cosas no da la cara”, dijo y agregó: “La respuesta es que no hay respuesta. Es una actitud mezquina. Hay un presidente que no está, que ha demostrado ser muy grande para cosas chicas y muy chico para las cosas grandes”.

A raíz de sus comentarios, la senadora del FA Monica Xavier dijo que “en nombre de toda la bancada” oficialista rechazaba las palabras de Lacalle Pou.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo que con la decisión de Vázquez “se dejó sin efecto un camino de entendimiento”.